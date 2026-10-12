Altın ve hisse fonlarında kayıp: Bir ayda hangi fon kazandırdı?
9 Ekim kapanışıyla yatırım fonlarının bir aylık getirilerinde büyük fark oluştu. Hisse ve altın fonlarının ortanca getirisi eksiye dönerken para piyasası fonları artıda kaldı. Hangi fonda kayıp, hangisinde kazanç var? İşte sonuçlar.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Hisse senedi fonlarının son bir aylık ortanca getirisi eksi yüzde 8,62 olarak hesaplandı. Geçerli aylık verisi bulunan 230 fonun değerlendirildiği karşılaştırma, borsa ağırlıklı yatırımlarda kaybın belirginleştiğini gösterdi. Ancak sonuç her hisse fonunun aynı oranda gerilediği anlamına gelmiyor.
Altın fonlarında son bir aylık ortanca getiri eksi yüzde 4,41 oldu. Karşılaştırma, adında altın bulunan ve kıymetli maden kategorisinde yer alan 41 fonu kapsıyor. Altının güvenli liman olarak görülmesine rağmen fiyat dalgalanmaları fon yatırımcılarının getirilerine de yansıdı.
Kısa vadeli TL araçlarına yatırım yapan para piyasası fonları ise farklı bir sonuç ortaya koydu. Bir aylık ortanca getiri yüzde 3 olarak gerçekleşti. Karşılaştırmaya alınan 93 fonun ortanca getirisi, hisse ve altın fonlarının aksine pozitif bölgede kaldı.
Portföylerinde farklı yatırım araçlarını bir arada bulundurabilen değişken fonlarda aylık ortanca getiri eksi yüzde 1,45 olarak hesaplandı. Verisi bulunan 147 fonun sonuçları, çeşitlendirilmiş portföy yapısının bu dönemde bütün fonları kayıptan koruyamadığını gösterdi.
Adında döviz bulunan fonların bir aylık ortanca getirisi yüzde 0,05 oldu. Geçerli aylık getirisi bulunan 114 fonun değerlendirildiği bu grup, resmî bir fon kategorisi değil. Farklı döviz ve yatırım stratejileri içerebildiği için sonuçlar tek başına döviz kurunun getirisi olarak okunmamalı.
9 Ekim'de hisse fonlarının günlük ortanca getirisi yüzde 0,49, altın fonlarının ise yüzde 0,10 artıda gerçekleşti. Ancak her iki grupta da bir aylık ortanca getiri negatif kaldı. Böylece son işlem günündeki yükseliş, önceki haftalarda oluşan kayıpları telafi etmeye yetmedi.
Karşılaştırmada kullanılan ortanca getiri, fonlar getiri sırasına dizildiğinde ortadaki değeri gösteriyor. Dolayısıyla eksi yüzde 8,62'lik hisse fonu sonucu bütün fonların aynı ölçüde kaybettiğini göstermiyor. Aynı kategoride pozitif getiri sağlayan veya daha fazla gerileyen fonlar da bulunabiliyor.
Hisse senedi grubunda 230, para piyasasında 93, altın fonlarında 41, değişken fonlarda 147 ve döviz temalı grupta 114 fonun aylık getirisi değerlendirildi. Fon sayılarının farklı olmasının nedeni, yalnızca ilgili dönem için geçerli getirisi bulunan kayıtların hesaba katılması.
Para piyasası fonlarında hesaplanan yüzde 3'lük aylık ortanca kazanç nominal getiriyi gösteriyor. Yatırımcının gerçek alım gücündeki değişim için aynı dönemin enflasyonu da dikkate alınmalı. Ayrıca stopaj ve fonların işlem koşulları, yatırımcının elde edeceği net sonucu etkileyebilir.
Yatırım fonlarında geçmiş getiri kadar risk düzeyi, portföy dağılımı, yönetim giderleri ve alım satım valörü de önem taşıyor. Özellikle hisse ve altın fonlarında fiyat dalgalanması, kısa vadeli getirilerin hızla değişmesine yol açabiliyor. Bir aylık performans, fonun uzun vadeli sonucunu tek başına göstermiyor.
12 Ekim Pazartesi günü başlayacak yeni haftada fon yatırımcıları, Borsa İstanbul'un yönünü, altın fiyatlarını ve TL faizlerinin seyrini izleyecek. Cuma günü pozitif günlük getiri sağlayan hisse ve altın fonlarında toparlanmanın sürüp sürmeyeceği, yeni fiyatların açıklanmasıyla netleşecek.