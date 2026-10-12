Altın ve hisse fonlarında kayıp: Bir ayda hangi fon kazandırdı?

Adında döviz bulunan fonların bir aylık ortanca getirisi yüzde 0,05 oldu. Geçerli aylık getirisi bulunan 114 fonun değerlendirildiği bu grup, resmî bir fon kategorisi değil. Farklı döviz ve yatırım stratejileri içerebildiği için sonuçlar tek başına döviz kurunun getirisi olarak okunmamalı.