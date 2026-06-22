Altın ve kripto yatırımcıları aynı korku ile sınanıyor

Altında merkez bankası desteği, kriptoda likidite hassasiyeti

Bitcoin'in sisteme alternatif olarak sunulup yine de riskli varlık gibi işlem görmesinin nedeni bu. Yatırımcıların dikkatli olması gereken nokta burası. Kripto bazı uzun vadeli korkulara karşı bir koruma olabilir ancak kısa vadeli piyasa stresine karşı her zaman bir koruma değildir. Likidite, kaldıraç veya daha yüksek faizlerin tetiklediği satış dalgasında Bitcoin diğer spekülatif varlıklarla birlikte düşebilir. Faizler yükseldiğinde altın da düşebilir ancak alıcı tabanı farklıdır. Merkez bankaları, rezerv yöneticileri ve uzun vadeli tahsisatçılar altını bir trader'ın Bitcoin'i düşündüğü gibi düşünmez.

Bu nedenle altın, piyasalar daha kırılgan hale geldiğinde uzun vadeli yatırımcılar için daha kolay tutulabilir. Altın alıcısı genellikle sistemden korunma ister. Kripto alıcısı ise sistemden korunmanın yanı sıra yeni bir sistemden yukarı yönlü potansiyel de ister. Altın ve kripto her ikisi de güvensizlikten gelse de yatırımcılar onlara çok farklı nedenlerle yöneliyor.