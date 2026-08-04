Altın yatırımcısı bu iki haberi bekliyor: Yeni hareket yaklaşıyor
Altının ons fiyatı 4 bin 50 dolar çevresinde sıkışırken ABD-İran görüşmeleri piyasada alışılmadık bir denklem yarattı. Orta Doğu’da tansiyonun düşmesi güvenli liman talebini azaltabilir; petrol ve faiz baskısındaki gevşeme ise altına alan açabilir.
Altın yeni güne dar bantta başladı
Altın piyasası 4 Ağustos sabahına güçlü bir yön bulamadan girdi. Fiyatın 4 bin 50 dolar çevresinde kalması ilk bakışta sakinlik gösterse de petrol, Fed ve Orta Doğu diplomasisi aynı anda fiyatlamayı değiştirebilecek üç ayrı kanal oluşturdu.
Altının ons fiyatı Asya işlemlerinin ilk bölümünde 4 bin 52 dolar çevresinde hareket etti. Önceki seansta kaydedilen sınırlı yükseliş korunurken alıcıların da satıcıların da belirgin üstünlük sağlayamadığı görüldü.
Türkiye’de ise ons fiyatına dolar/TL’deki hareketin eklenmesiyle gram altın 6 bin 200 lira çevresindeki seyrini korudu. Böylece küresel altın yatay kalmasına rağmen kur etkisi yurt içi fiyatlarda aşağı yönlü hareketi sınırladı.
Piyasadaki bu sıkışmanın arkasında yalnızca teknik seviyeler bulunmuyor. Yatırımcılar, ABD ile İran arasında başlayan diplomasi trafiğinin enerji arzını, enflasyonu ve Fed’in faiz politikasını hangi yönde etkileyeceğini anlamaya çalışıyor.
Orta Doğu’da gerilimin azalması normal koşullarda güvenli liman talebini zayıflatabilir. Ancak mevcut tabloda aynı gelişmenin petrol fiyatlarını ve enflasyon beklentilerini düşürerek altına dolaylı destek verme ihtimali de bulunuyor.
Barış haberi altın için neden ters çalışıyor?
Altın genellikle savaş, siyasi kriz ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların yöneldiği güvenli limanlardan biri olarak görülüyor. Bu nedenle ABD-İran geriliminin azalması ilk bakışta altın fiyatları açısından olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilebilir.
Fakat son aylarda Orta Doğu’daki çatışmalar altını yalnızca güvenli liman kanalıyla etkilemedi. Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat sorunları petrol fiyatlarını yükseltti, enerji maliyetlerindeki artış ise ABD’de enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişesini güçlendirdi.
Enflasyon riskinin yükselmesi, Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı veya yeniden artıracağı beklentisini öne çıkardı. Faiz getirisi bulunmayan altın da yüksek faiz ortamında tahvil ve mevduat benzeri araçlar karşısında baskı altında kaldı.
Bu nedenle Hürmüz Boğazı’ndan geçen enerji sevkiyatının normale dönmesi altın piyasasında iki farklı sonuç doğurabilir. Jeopolitik risk azalırken güvenli liman talebi gerileyebilir; buna karşılık petrol fiyatlarının düşmesi enflasyon ve faiz baskısını hafifletebilir.
ABD yönetimi, İran’la görüşmelerin boğazın tamamen yeniden açılmasını sağlayabileceğini belirtiyor. İran yönetimi doğrudan ABD ile görüştüğünü reddetse de Umman üzerinden yürütülen temaslarda ilerleme kaydedildiğini bildiriyor.
Piyasa açısından açıklamalardan çok tanker trafiğinin ve petrol arzının gerçekten normale dönüp dönmeyeceği önem taşıyor. Kalıcı bir iyileşme yaşanması durumunda enerji kaynaklı enflasyon beklentilerinin aşağı gelmesi mümkün olabilir.
Fed cephesindeki üç oy piyasayı uyardı
ABD Merkez Bankası son toplantısında politika faizini yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında sabit tuttu. Ancak kararın dokuz üyeye karşı üç üyenin oyuyla alınması, Fed içinde faizlerin yönüne ilişkin görüş ayrılığının büyüdüğünü gösterdi.
Karara karşı çıkan üç üye, enflasyonun hedefin üzerinde kalması nedeniyle politika faizinin 25 baz puan artırılmasını istedi. Bu ayrışma, enerji fiyatlarında yeni bir yükseliş yaşanması halinde faiz artışı seçeneğinin yeniden gündeme gelebileceğine işaret etti.
Altın yatırımcısı açısından Fed içindeki bu bölünme kritik önem taşıyor. Faiz artışı ihtimalinin güçlenmesi dolar ve tahvil faizlerini destekleyerek altının yükseliş alanını daraltabilir.
New York Fed Başkanı John Williams ise mevcut faiz seviyesinin enflasyonu kontrol altına almak için uygun olduğunu belirtti. Williams, enflasyonun 2026’nın ikinci yarısında gerilemesini ve sonraki dönemde yüzde 2 hedefine doğru ilerlemesini bekliyor.
Bu değerlendirme, Fed’in hemen yeni bir faiz artışına gitmeyebileceği beklentisini destekledi. Ancak Williams da Orta Doğu’daki çatışmaların ve enerji fiyatlarının ekonomik görünüm üzerinde önemli bir belirsizlik yarattığını vurguladı.
Önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarının kalıcı biçimde gerilemesi, Fed üzerindeki faiz artırma baskısını azaltabilir. Böyle bir senaryoda ABD tahvil faizleri ile doların zayıflaması altın için daha elverişli bir ortam oluşturabilir.
Citi kısa vadede fren, son çeyrekte yükseliş bekliyor
Citi Research analistleri, altın fiyatlarının önümüzdeki bir ay boyunca yatay kalabileceğini veya sınırlı biçimde gerileyebileceğini değerlendiriyor. Kuruma göre güçlü bir yükselişin başlaması için Orta Doğu’daki çatışmanın sona ermesi ve enerji akışının normalleşmesi gerekiyor.
Analistler, gerekli koşulların oluşması halinde altının ons fiyatının yılın son çeyreğinde 4 bin 500 dolara doğru yükselebileceğini tahmin ediyor. Ancak bu senaryo doğrudan ABD-İran geriliminin kalıcı biçimde sona ermesine bağlanıyor.
Temel beklenti; Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatın normale dönmesi, petrol fiyatlarının gerilemesi, reel faizlerin düşmesi ve doların zayıflaması üzerine kuruluyor. Bu gelişmelerin aynı anda gerçekleşmesi yatırımcı ilgisini yeniden altına çevirebilir.
Kurumun tahmini, altında kısa ve uzun vadeli görünümün birbirinden ayrıldığını gösteriyor. Kısa vadede diplomatik açıklamalar, ABD verileri ve Fed üyelerinin mesajları fiyatlarda sert ancak kalıcı olmayan hareketler yaratabilir.
Yılın son çeyreğinde ise reel faizlerin yönü daha belirleyici olacak. Enflasyonun gerilemesi ve Fed’in faiz artırma ihtimalinin zayıflaması durumunda faiz getirisi bulunmayan altının alternatif maliyeti düşebilir.
Buna karşılık petrolün yeniden yükselmesi veya ABD enflasyonunun beklentileri aşması halinde 4 bin doların üzerindeki tutunma yeniden sınanabilir.
Altın savaş boyunca neden geriledi?
Altın, ABD-İran çatışmasının başlamasından bu yana değerinin beşte birinden fazlasını kaybetti. Bu hareket, savaş dönemlerinde altının mutlaka yükseleceği yönündeki geleneksel beklentinin her koşulda geçerli olmadığını gösterdi.
Çatışmanın enerji fiyatlarını yükseltmesi, küresel enflasyon beklentilerini artırdı. Enflasyon riskine karşı merkez bankalarının faizleri yüksek tutacağı düşüncesi de güvenli liman talebinin önüne geçti.
Altın böylece savaş riskinden destek bulmak yerine savaşın yarattığı yüksek faiz baskısıyla karşılaştı. Yatırımcıların tahvil ve nakit benzeri faiz getirili araçlara yönelmesi, değerli metaldeki toparlanma denemelerini sınırladı.
Türkiye’de gram altının yönünde ons fiyatının yanı sıra dolar/TL de belirleyici olmaya devam edecek. Ons altında yaşanabilecek gerileme kurdaki yükselişle dengelenebilirken küresel fiyat ile döviz kurunun aynı yönde hareket etmesi gram altında daha güçlü değişimlere yol açabilir.
Bu nedenle yurt içindeki yatırımcı yalnızca altının ons fiyatını değil, doların seyri ile Türkiye’deki faiz ve enflasyon görünümünü de birlikte izlemek zorunda kalacak.
Gram altının 6 bin 200 lira çevresindeki görünümünün korunup korunamayacağı, küresel altındaki hareket kadar kurun yönüne de bağlı olacak.
Altın yatırımcısının önündeki beşli takvim
Altın piyasasında yeni hareketi belirleyebilecek ilk başlık ABD, İran ve Umman’dan gelecek diplomatik açıklamalar olacak. Görüşmelerin somut bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmemesi petrol fiyatları üzerinde doğrudan etkili olabilir.
İkinci başlık Hürmüz Boğazı’ndaki tanker ve enerji sevkiyatının seyri olacak. Arzın normale dönmesi petrol fiyatlarındaki risk primini azaltabilir.
Üçüncü başlık ABD’de açıklanacak istihdam ve enflasyon verileri olacak. Güçlü veriler faiz artışı ihtimalini desteklerken daha zayıf göstergeler Fed üzerindeki baskıyı azaltabilir.
Dördüncü başlık ABD tahvil faizleri, beşinci başlık ise doların yönü olacak. Tahvil faizleri ile doların birlikte gerilemesi altının yeni bir yükseliş denemesi yapmasına alan açabilir.