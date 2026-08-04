Altın yatırımcısı bu iki haberi bekliyor: Yeni hareket yaklaşıyor

Barış haberi altın için neden ters çalışıyor?





Altın genellikle savaş, siyasi kriz ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların yöneldiği güvenli limanlardan biri olarak görülüyor. Bu nedenle ABD-İran geriliminin azalması ilk bakışta altın fiyatları açısından olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Fakat son aylarda Orta Doğu’daki çatışmalar altını yalnızca güvenli liman kanalıyla etkilemedi. Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat sorunları petrol fiyatlarını yükseltti, enerji maliyetlerindeki artış ise ABD’de enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişesini güçlendirdi.

Enflasyon riskinin yükselmesi, Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı veya yeniden artıracağı beklentisini öne çıkardı. Faiz getirisi bulunmayan altın da yüksek faiz ortamında tahvil ve mevduat benzeri araçlar karşısında baskı altında kaldı.