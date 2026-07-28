Altın yatırımcısı faiz kıskacında yön arıyor
Altının ons fiyatı güçlü dolar ve Fed belirsizliğiyle 4.050 dolara geriledi. Faiz artışı ihtimalinin bir haftada iki kattan fazla yükselmesi, gram altını ve 4.000 dolarlık kritik desteği yeniden yatırımcıların gündemine taşıdı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın 4.050 doların altına geriledi
Altının ons fiyatı salı gününün ilk işlemlerinde yüzde 0,7’ye yakın düşüşle 4.050 doların altına geriledi. Değerli metal bir önceki seansta 4.116 dolara kadar yükselmişti. Ancak doların güçlenmesi, ABD tahvil getirilerinin yüksek kalması ve Fed toplantısı öncesinde faiz artışı ihtimalinin yeniden fiyatlanması kazanımların geri verilmesine yol açtı. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş enflasyon baskısını hafifletse de bu destek altının yönünü değiştirmeye yetmedi. Böylece piyasa yeniden 4.000 doların korunup korunamayacağına odaklandı.
Petrol fiyatlarında sert düşüş
ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların durması ve diplomatik görüşmelere ilişkin mesajlar petrol piyasasında sert satış getirdi. Brent petrol önceki işlem gününde yüzde 6’nın üzerinde, ABD tipi ham petrol ise yüzde 7’den fazla geriledi. Enerji maliyetlerindeki bu düşüş, ABD’de enflasyon baskısının azalabileceği ve Fed’in faiz artırma ihtiyacının zayıflayabileceği beklentisini güçlendirdi. Buna rağmen altın, güçlü dolar nedeniyle petrol kaynaklı rahatlamadan yeterince faydalanamadı. Piyasa için enerji cephesindeki iyileşme tek başına yeterli olmadı.
Dolar altının önünü kesti
Dolar endeksi 101,55 seviyesine çıkarak yaklaşık bir ayın en güçlü düzeyine ulaştı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,64–4,65 bandında kalmayı sürdürdü. Doların değer kazanması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını pahalılaştırırken yüksek tahvil getirileri de faiz geliri sağlamayan değerli metalin taşıma maliyetini artırdı. Böylece petrol fiyatlarındaki gerilemenin oluşturduğu olumlu zemin, dolar ve tahvil cephesindeki baskıyla büyük ölçüde dengelendi. Bu tablo altının yukarı yönlü denemelerini sınırladı.
Faiz ihtimali yüzde 36,3’e çıktı
Piyasaların ana gündeminde 28–29 Temmuz tarihlerindeki Fed toplantısı bulunuyor. Fed’in politika faizini yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit bırakması hâlâ temel senaryo olarak görülüyor. Buna karşın vadeli işlem piyasalarında en az 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali bir hafta önceki yüzde 16 seviyesinden yüzde 36,3’e yükseldi. Kısa sürede oluşan bu sert değişim, altın yatırımcısının temkinli davranmasına ve fiyatın 4.100 doların üzerinde kalıcı olamamasına neden oldu. Piyasanın faiz patikasına ilişkin güveni belirgin biçimde zayıfladı.
Eylül için daha büyük risk
Altın üzerindeki baskı yalnızca temmuz toplantısıyla sınırlı değil. Piyasalar eylül ayında faiz artışı yapılma ihtimalini yüzde 81 düzeyinde fiyatlıyor. Fed’in temmuzda sürpriz bir artışa gitmesi veya eylül için sert bir yönlendirme yapması, dolar ile tahvil faizlerini daha da yukarı taşıyabilir. Buna karşılık faizlerin sabit tutulması ve Başkan’ın daha yumuşak mesaj vermesi, 4.000 dolar üzerindeki alıcıları yeniden güçlendirebilir. Kararın ardından kullanılacak ifadeler fiyat hareketinin yönü açısından en az karar kadar önemli olacak.
Enflasyon verisi ikinci sınav
Altın piyasasının sınavı Fed kararıyla bitmeyecek. ABD’nin ikinci çeyrek büyüme verisi ile Fed’in yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi 30 Temmuz’da açıklanacak. Yıllık kişisel tüketim harcamaları enflasyonu mayısta yüzde 4,1’e, çekirdek gösterge ise yüzde 3,4’e çıkmıştı. Her iki oran da Fed’in yüzde 2’lik hedefinin üzerinde bulunuyor. Haziran verilerinde beklenenden güçlü bir artış, faiz artışı ihtimalini ve altındaki satış baskısını yeniden büyütebilir. Zayıf veri ise doların gücünü sınırlayarak altına nefes aldırabilir.
Gram altın dirençli kaldı
Ons altındaki gerileme yurt içi altın fiyatlarına sınırlı ölçüde yansıdı. Gram altın 6.200–6.210 lira aralığında, çeyrek altın yaklaşık 10.100 lirada, yarım altın 20.200 lira ve Cumhuriyet altını 41.600 lira çevresinde işlem gördü. Dolar/TL’nin 47,35 seviyesinin üzerinde kalması, ons fiyatındaki kaybın gram altına tam olarak yansımasını engelledi. Bu nedenle yurt içi yatırımcı açısından Fed kararı kadar kur hareketi de belirleyici olacak; ons düşse bile kurdaki yükseliş gram altını dirençli tutabilir.
Kritik sınır 4.000 dolar
Kısa vadeli teknik görünümde 4.050 dolar ilk önemli destek olarak izleniyor. Bu seviyenin aşağı kırılması hâlinde 4.000 dolar psikolojik sınırı yeniden gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 4.070 dolar ilk ara eşik, 4.110–4.116 dolar bölgesi ise toparlanmanın güç kazanması için aşılması gereken ana direnç konumunda. Dört saatlik grafikte 20 ve 100 dönemlik hareketli ortalamaların 4.074–4.078 dolar bölgesinde bulunması, fiyatın bu bandın altında kaldığı sürece satış baskısının sürebileceğine işaret ediyor.
Teknik göstergeler kararsız
Günlük grafikte göreceli güç endeksinin 48 seviyesinde bulunması, alıcılar ile satıcılar arasında belirgin bir üstünlük oluşmadığını gösteriyor. Momentum göstergesinin negatif bölgede kalması da yükseliş denemelerinin henüz güçlü bir devam sinyali üretmediğine işaret ediyor. Altının 4.110 doların üzerine yerleşmesi teknik görünümü iyileştirebilir. Buna karşılık 4.050 doların kaybedilmesi, 4.000 dolar desteğinin test edilme riskini artırarak kısa vadeli yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine yol açabilir.
Fonlardan 8,9 milyar dolar çıktı
Küresel altın fonlarından haziran ayında 8,9 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti. Fonların altın varlıkları bir ayda 74 ton azalarak 4 bin 47 tona geriledi. Buna rağmen yılın ilk yarısında toplam varlıkların 18 ton artıda kalması, uzun vadeli kurumsal talebin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Fed’in faiz artırmaması, petrol fiyatlarının düşük kalması ve enflasyon verilerinin yavaşlaması altını destekleyebilir. İran görüşmelerinin bozulması veya jeopolitik riskin yeniden yükselmesi ise güvenli liman talebini hızla güçlendirebilir.