Eylül için daha büyük risk





Altın üzerindeki baskı yalnızca temmuz toplantısıyla sınırlı değil. Piyasalar eylül ayında faiz artışı yapılma ihtimalini yüzde 81 düzeyinde fiyatlıyor. Fed’in temmuzda sürpriz bir artışa gitmesi veya eylül için sert bir yönlendirme yapması, dolar ile tahvil faizlerini daha da yukarı taşıyabilir. Buna karşılık faizlerin sabit tutulması ve Başkan’ın daha yumuşak mesaj vermesi, 4.000 dolar üzerindeki alıcıları yeniden güçlendirebilir. Kararın ardından kullanılacak ifadeler fiyat hareketinin yönü açısından en az karar kadar önemli olacak.