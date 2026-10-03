Altın yatırımcısı için kritik 4 gün: Gözler bu tarihlerde
Ons altın haftayı yüzde 3,4 kayıpla 4 bin 100 doların hemen üzerinde tamamladı. Zayıf ABD istihdamı Fed baskısını azaltırken yüksek tahvil faizleri yükselişi sınırladı. Yeni haftada dört kritik gün fiyatın yönünü yeniden belirleyebilir.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın, 28 Eylül–2 Ekim haftasını sert satış baskısıyla tamamladı. Ons fiyatı cuma günü 4 bin 140 dolar çevresinde kapanırken haftalık kayıp yaklaşık yüzde 3,4 oldu. Böylece değerli metal üst üste ikinci haftayı da düşüşle bitirdi. Haftanın ana hikâyesi, zayıflayan ABD verilerinden çok yükselen tahvil getirileri ve güçlü dolar oldu. Fed’in ek faiz artırımına ilişkin beklentiler azalmasına rağmen kalıcı toparlanma gelmedi. Haftanın sonunda 4 bin 100 dolar bölgesi yeniden ana referans haline geldi.
Haftanın kırılma noktası pazartesi geldi
Haftanın en sert hareketi pazartesi günü geldi. Yükselen petrol fiyatları enflasyon kaygılarını yeniden büyütürken ABD tahvil getirileri ve dolar aynı anda güçlendi. Ons altın gün içinde 4 bin 110 dolar seviyesine kadar geriledi ve yaklaşık yüzde 4’e yaklaşan kayıpla yedi haftanın en düşük bölgesini gördü. Jeopolitik gerilimin altını desteklemesi beklenirken, bu kez enerji kaynaklı enflasyon ve daha yüksek faiz beklentisi güvenli liman etkisinin önüne geçti. Bu hareket haftanın geri kalanındaki fiyatlamanın da çerçevesini çizdi.
İş gücü piyasasında ilk soğuma sinyali
Salı günü açıklanan JOLTS verisi, ABD’de açık iş sayısının ağustosta 7,1 milyon civarında kaldığını ve iş gücü talebinde kademeli bir soğumaya işaret ettiğini gösterdi. Veri sonrasında altın pazartesi günkü sert kaybın bir bölümünü geri almaya çalıştı. Ancak toparlanma sınırlı kaldı. Bunun nedeni, iş gücü piyasasında yumuşama sinyali görülmesine rağmen tahvil getirilerinin yüksek kalması ve yatırımcıların Fed’in yıl bitmeden yeniden faiz artırabileceği ihtimalini tamamen fiyatlamadan çıkarmamasıydı.
PCE rahatlatmaya yetmedi
Çarşamba günü gözler Fed’in yakından izlediği PCE enflasyonuna çevrildi. Ağustos ayında manşet PCE aylık yüzde 0,3, çekirdek PCE ise yüzde 0,2 arttı. Yıllık artış manşette yüzde 3,4, çekirdekte yüzde 3,0 oldu. Verinin beklentiden daha ılımlı algılanması ekim ayında faiz artırımı ihtimalini aşağı çekti. Buna karşın altın güçlü bir sıçrama yapamadı; çünkü yükselen petrol fiyatları enflasyon riskini canlı tuttu, uzun vadeli tahvil getirileri de yüksek kaldı. Piyasanın odağı veriden çok tahvil tepkisine kaydı.
Tahvil faizleri altının önünü kesti
Perşembe günü ABD imalat verileri altın üzerindeki baskının neden kolay dağılmadığını gösterdi. ISM imalat endeksi eylülde 54,5 ile büyüme bölgesinde kalırken, ödenen fiyatlar endeksi 77,9’a yükseldi. Bu tablo ekonomik faaliyetin hâlâ dirençli olduğuna, maliyet baskısının da güçlü kaldığına işaret etti. Aynı gün ABD 10 yıllık tahvil getirisi 5,3’ün üzerine çıkarak 2002’den bu yana en yüksek seviyeleri gördü. Altın 4 bin 150–4 bin 170 dolar bandında tutunmaya çalışırken, faizlerin ne kadar yüksek kalacağı sorusu öne çıktı.
İstihdam beklentinin çok altında kaldı
Haftanın en önemli verisi cuma günü geldi. ABD’de eylül ayında tarım dışı istihdam yalnızca 29 bin kişi arttı; piyasa beklentisi yaklaşık 90 bindi. İşsizlik oranı yüzde 4,2’ye yükselirken saatlik kazançlardaki aylık artış yüzde 0,1’de kaldı. Veri, ekim toplantısında yeni faiz artışı olasılığını belirgin biçimde düşürdü. Altın ilk tepki olarak yükselse de 4 bin 200 doların üzerinde kalamadı. Böylece zayıf istihdam bile tahvil ve dolar baskısını kıramadı; haftanın sonunda faizlerin seyri yine belirleyici kaldı.
Gram altında kayıp daha sınırlı kaldı
Türkiye’de gram altın da ons tarafındaki düşüşten etkilendi. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftayı yüzde 1,53 kayıpla 6 bin 613 lira civarında tamamladı. Aynı dönemde dolar/TL’nin yüzde 0,14 yükselmesi, ons altındaki kaybın gram altına aynı ölçüde yansımasını sınırladı. Yeni haftada gram altın açısından iki değişken yine birlikte izlenecek: Ons altının 4 bin 100 dolar çevresindeki yönü ve dolar/TL’deki hareket. Bu nedenle küresel veri takvimi iç piyasadaki fiyatlamayı da doğrudan etkileyebilir.
Bankalar kısa vadede ikiye bölündü
Kurum tahminlerinde kısa vadeli görünüm belirgin biçimde ayrışıyor. Bank of America, yüksek enerji fiyatları ve sıkı para politikası nedeniyle dördüncü çeyrekte altının 3 bin 750 dolara kadar gerileyebileceği riskine dikkat çekiyor. Natixis’in baz senaryosu ise yıl sonunda yaklaşık 4 bin 100 dolar. Banka, olumsuz senaryoda 3 bin 500 doların; daha güçlü dezenflasyon ve Fed dönüşü halinde ise 5 bin 250 doların üzerinin mümkün olabileceğini değerlendiriyor. Ortak nokta, petrol ve faizlerin kısa vadede belirleyici olduğu görüşü.
Morgan Stanley uzun vadede 5 bin doları bekliyor
Uzun vadede ise daha iyimser kurumlar var. Morgan Stanley, ETF ve merkez bankası talebinin güçlü kalması halinde altının 2027’nin ikinci yarısında yeniden 5 bin doların üzerine çıkabileceğini düşünüyor. State Street de 4 bin dolar bölgesini önemli bir taban olarak izlerken 2027’nin ikinci çeyreğinde 5 bin dolar senaryosunu koruyor. Deutsche Bank ise yüksek tahvil getirilerine rağmen altının 4 bin doların üzerinde kalabilmesini yapısal talebin gücü olarak yorumluyor. Kısa vade baskılı, uzun vade tartışması ise bitmiş değil.
Pazartesi ilk sınav ISM hizmetler
Yeni haftanın ilk önemli durağı 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak ABD ISM hizmetler endeksi olacak. Veri TSİ 17.00’de yayımlanacak. Özellikle istihdam ve fiyat alt endeksleri, cuma günkü zayıf tarım dışı istihdam verisinin ardından daha yakından izlenecek. Hizmet sektöründe fiyat baskısının güçlenmesi tahvil getirilerini yeniden yukarı itebilir; zayıf istihdam ve daha ılımlı fiyatlar ise Fed’in ekim ayında beklemede kalacağı beklentisini güçlendirebilir. Altının ilk ciddi yön testi burada başlayacak.
Çarşamba Fed'in iç tartışması görülecek
7 Ekim Çarşamba günü TSİ 21.00’de Fed’in 15–16 Eylül toplantısının tutanakları yayımlanacak. Fed söz konusu toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75–4,00 aralığına çıkarmıştı. Piyasa şimdi kararın arkasındaki tartışmanın ne kadar şahin olduğunu görmek isteyecek. Üyelerin enflasyon, petrol ve iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmeleri ekim ve aralık toplantıları için beklentileri değiştirebilir. Tutanaklarda yeni faiz artışına güçlü destek görülmesi altın üzerinde yeniden baskı yaratabilir.
Perşembe gözler İstanbul'a çevrilecek
8 Ekim Perşembe günü iki ayrı başlık izlenecek. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, İstanbul’da düzenlenecek ekonomik forumda TSİ 11.30’da ekonomik görünüme ilişkin konuşacak. Ardından TSİ 15.30’da ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Son veri 197 bin ile düşük seviyede kalmıştı. İşsizlik başvurularında belirgin yükseliş görülmesi cuma günkü zayıf istihdam tablosunu destekleyebilir. Waller’ın faiz patikasına ilişkin mesajları da aynı gün tahvil ve dolar üzerinden altına yansıyabilir.
Cuma tüketicinin enflasyon beklentisi izlenecek
Haftanın son önemli verisi 9 Ekim Cuma günü TSİ 17.00’de gelecek Michigan Üniversitesi tüketici güveni olacak. Eylül ayı nihai endeksi 48,1’e gerileyerek tüketici tarafında belirgin bir zayıflamaya işaret etmişti. Yeni veride yalnız güven endeksi değil, kısa ve uzun vadeli enflasyon beklentileri de altın için önemli olacak. Beklentilerin yükselmesi Fed’in sıkı duruşunu destekleyebilir; gerilemesi ise tahvil faizlerini aşağı çekerek altına alan açabilir. Haftanın kapanış yönü bu veriyle yeniden şekillenebilir.
Çin'den fiziki talep sinyali bekleniyor
Çin’de 1–7 Ekim arasındaki Altın Hafta tatili de fiziki talep açısından izlenecek. Dünya Altın Konseyi, bu dönemin geleneksel olarak Çin’de mücevher satışları ve ticari stok yenilemesi açısından güçlü bir sezonun başlangıcı olduğunu belirtiyor. 2026 boyunca yüksek fiyatlar ve zayıf tüketici güveni mücevher talebini sınırlasa da fiyatların istikrar kazanması ertelenmiş alımların bir bölümünü geri getirebilir. Tatil sonrasında Şanghay piyasasının yeniden açılması, fiziki talebin gücü konusunda yeni bir sinyal verecek.
Altında 4 bin dolar yeniden masada
Teknik görünümde 4 bin 100 dolar kısa vadeli ilk savunma bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altındaki hareketlerde 4 bin dolar psikolojik sınırı yeniden gündeme gelebilir.
Yukarı yönde ise 4 bin 200 dolar ilk önemli kapı; bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 4 bin 280–4 bin 300 dolar bandı yeniden izlenebilir. Yeni haftada asıl belirleyici yalnızca verilerin iyi ya da kötü gelmesi olmayacak. Tahvil getirileri düşmeden ve doların yükselişi durulmadan altındaki toparlanmanın kalıcı hale gelmesi zor görünüyor.