Altın yatırımcısı için kritik 4 gün: Gözler bu tarihlerde

Morgan Stanley uzun vadede 5 bin doları bekliyor

Uzun vadede ise daha iyimser kurumlar var. Morgan Stanley, ETF ve merkez bankası talebinin güçlü kalması halinde altının 2027’nin ikinci yarısında yeniden 5 bin doların üzerine çıkabileceğini düşünüyor. State Street de 4 bin dolar bölgesini önemli bir taban olarak izlerken 2027’nin ikinci çeyreğinde 5 bin dolar senaryosunu koruyor. Deutsche Bank ise yüksek tahvil getirilerine rağmen altının 4 bin doların üzerinde kalabilmesini yapısal talebin gücü olarak yorumluyor. Kısa vade baskılı, uzun vade tartışması ise bitmiş değil.