Altın yatırımcısına dikkat çeken mesaj: Asıl hikaye yeni başlıyor

Küresel ölçekte faaliyet gösteren New York merkezli varlık yönetim ve finansal teknoloji şirketi WisdomTree'nin Emtia ve Makroekonomik Araştırma Başkanı Nitesh Shah, yüksek faizler ve tahvil getirilerinin kısa vadede altın için önemli bir engel olmaya devam ettiğini ancak yatırımcıların daha uzun vadeli yükseliş dinamiklerini gözden kaçırdığını belirtti.