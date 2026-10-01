Altın yatırımcısına dikkat çeken mesaj: Asıl hikaye yeni başlıyor
Altın, hazirandan bu yana en kötü aylık performansını kaydederken yatırımcıların gözü düşüşün nereye kadar süreceğine çevrildi. Yüksek faiz ve tahvil getirileri sarı metal üzerinde baskı kurarken, WisdomTree'den önümüzdeki 12 aya ilişkin dikkat çeken bir tahmin geldi.
Altın fiyatları hazirandan bu yana en kötü aylık performansını geride bırakırken, kayıp yüzde 10'a dayandı. Ons altının fiyatı 4 bin 167 dolar, gram altın 6 bin 584 TL'den işlem görürken WisdomTree'den sarı metalin 12 aylık seyrine ilişkin çarpıcı bir tahmin geldi.
Küresel ölçekte faaliyet gösteren New York merkezli varlık yönetim ve finansal teknoloji şirketi WisdomTree'nin Emtia ve Makroekonomik Araştırma Başkanı Nitesh Shah, yüksek faizler ve tahvil getirilerinin kısa vadede altın için önemli bir engel olmaya devam ettiğini ancak yatırımcıların daha uzun vadeli yükseliş dinamiklerini gözden kaçırdığını belirtti.
Shah, altının yılın geri kalanında ons başına 4 bin doların üzerinde kalmasını beklediğini, önümüzdeki 12 ayda ise fiyatların 5 bin dolar seviyesinin biraz altına ulaşabileceğini söyledi.
Altını destekleyebilecek iki dinamik
Shah'a göre orta vadede altın açısından öne çıkan unsurların başında kalıcı enflasyon baskıları ve artan kamu borçları geliyor.
Merkez bankalarının faiz artırımlarıyla talebi baskılayabileceğini ancak jeopolitik gelişmeler veya hava koşulları nedeniyle ortaya çıkan arz şoklarını para politikasıyla ortadan kaldıramayacağını belirten Shah, bunun enflasyon baskılarının devam etmesine yol açabileceğini ifade etti.
Küresel ölçekte artan kamu borçlarına da dikkat çeken Shah, yatırımcıların kısa vadeli faiz artışlarının altın üzerindeki olumsuz etkisine fazla odaklandığını, borç sürdürülebilirliğine ilişkin riskleri ise yeterince dikkate almadığını savundu.
"Altın için tablo olumlu"
Shah, yüksek tahvil getirilerinin kısa vadede altın için olumsuz olduğunu ancak orta vadede aynı dinamiklerin kıymetli metal açısından son yılların en güçlü yükseliş ortamlarından birini oluşturabileceğini değerlendirdi.
Önümüzdeki dönemde enflasyonun yavaşlamasıyla tahvil getirilerinin gerilemesi ve doların zayıflamasının altını destekleyebileceğini belirten Shah, tahvil piyasasındaki baskının devam etmesi halinde ise fiyatların daha yatay bir seyir izleyebileceği uyarısında bulundu.