Altın yatırımcısına kritik uyarı! Dev banka yıl sonu hedefini açıkladı
Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıların kafasını karıştırırken dünyanın en büyük yatırım bankalarından J.P. Morgan yeni tahminini paylaştı. Banka, merkez bankalarının güçlü alımları ve artan jeopolitik riskler nedeniyle ons altında yükseliş beklentisini koruyor.
2026 yılına rekor seviyelerle başlayan altın piyasasında yön arayışı sürerken, küresel yatırım devi J.P. Morgan yıl sonuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Bankaya göre merkez bankalarının altın talebi, küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler değerli metalde yükseliş potansiyelini desteklemeye devam edecek.
Ocak ayında ons başına 5.500 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gören altın, sonraki aylarda kâr satışlarıyla geri çekildi. Buna rağmen fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'nin üzerinde primli seyrediyor.
J.P. Morgan Wealth Management'ın yayımladığı son analizde, haziran ayında yaklaşık 4.100 dolar seviyelerinde işlem gören ons altının yıl sonunda 5.500-5.800 dolar bandına yükselebileceği öngörüldü.
Bankaya göre yükseliş beklentisinin en önemli nedenlerinden biri merkez bankalarının altın alımları...
Küresel merkez bankaları rezervlerinin yaklaşık yüzde 20'sini altın olarak tutarken, 2025 yılında rekor seviyelere ulaşan alımların 2026'da da güçlü şekilde devam etmesi bekleniyor.
Kurumlar, dolar varlıklarına bağımlılığı azaltmak ve jeopolitik risklere karşı rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altına yöneliyor.
Raporda, jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını destekleyen temel unsurlar arasında yer aldığı vurgulandı.
J.P. Morgan, altının uzun vadede enflasyona ve piyasa oynaklığına karşı önemli bir korunma aracı olmayı sürdürdüğünü belirtirken yatırımcıları tek yönlü düşünmemeleri konusunda da uyardı.
Rapora göre faiz oranlarının yükseldiği ve reel getirilerin pozitif seyrettiği dönemlerde, faiz getirisi olmayan altın diğer yatırım araçlarına kıyasla zaman zaman daha zayıf performans gösterebilir.
Raporda yatırım araçları arasındaki farklara da dikkat çekildi. Altın ETF'leri yatırımcılara fiziki altın taşımadan alım-satım kolaylığı sunarken, yönetim ücretleri nedeniyle ek maliyet oluşturabiliyor.
Fiziki altın yatırımlarında ise saklama, sigorta ve bozdurma süreçlerinden kaynaklanan ek giderler yatırımcıların karşısına çıkabiliyor.