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Altın yatırımcısına kritik uyarı! Dev banka yıl sonu hedefini açıkladı

Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıların kafasını karıştırırken dünyanın en büyük yatırım bankalarından J.P. Morgan yeni tahminini paylaştı. Banka, merkez bankalarının güçlü alımları ve artan jeopolitik riskler nedeniyle ons altında yükseliş beklentisini koruyor.

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Altın yatırımcısına kritik uyarı! Dev banka yıl sonu hedefini açıkladı - Resim: 1

2026 yılına rekor seviyelerle başlayan altın piyasasında yön arayışı sürerken, küresel yatırım devi J.P. Morgan yıl sonuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Altın yatırımcısına kritik uyarı! Dev banka yıl sonu hedefini açıkladı - Resim: 2

Bankaya göre merkez bankalarının altın talebi, küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler değerli metalde yükseliş potansiyelini desteklemeye devam edecek.

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Altın yatırımcısına kritik uyarı! Dev banka yıl sonu hedefini açıkladı - Resim: 3

Ocak ayında ons başına 5.500 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gören altın, sonraki aylarda kâr satışlarıyla geri çekildi. Buna rağmen fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'nin üzerinde primli seyrediyor.

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Altın yatırımcısına kritik uyarı! Dev banka yıl sonu hedefini açıkladı - Resim: 4

J.P. Morgan Wealth Management'ın yayımladığı son analizde, haziran ayında yaklaşık 4.100 dolar seviyelerinde işlem gören ons altının yıl sonunda 5.500-5.800 dolar bandına yükselebileceği öngörüldü.

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Altın yatırımcısına kritik uyarı! Dev banka yıl sonu hedefini açıkladı - Resim: 5

Bankaya göre yükseliş beklentisinin en önemli nedenlerinden biri merkez bankalarının altın alımları...

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Altın yatırımcısına kritik uyarı! Dev banka yıl sonu hedefini açıkladı - Resim: 6

Küresel merkez bankaları rezervlerinin yaklaşık yüzde 20'sini altın olarak tutarken, 2025 yılında rekor seviyelere ulaşan alımların 2026'da da güçlü şekilde devam etmesi bekleniyor.

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Altın yatırımcısına kritik uyarı! Dev banka yıl sonu hedefini açıkladı - Resim: 7

Kurumlar, dolar varlıklarına bağımlılığı azaltmak ve jeopolitik risklere karşı rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altına yöneliyor. 

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Altın yatırımcısına kritik uyarı! Dev banka yıl sonu hedefini açıkladı - Resim: 8

Raporda, jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını destekleyen temel unsurlar arasında yer aldığı vurgulandı.

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Altın yatırımcısına kritik uyarı! Dev banka yıl sonu hedefini açıkladı - Resim: 9

J.P. Morgan, altının uzun vadede enflasyona ve piyasa oynaklığına karşı önemli bir korunma aracı olmayı sürdürdüğünü belirtirken yatırımcıları tek yönlü düşünmemeleri konusunda da uyardı.

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Altın yatırımcısına kritik uyarı! Dev banka yıl sonu hedefini açıkladı - Resim: 10

Rapora göre faiz oranlarının yükseldiği ve reel getirilerin pozitif seyrettiği dönemlerde, faiz getirisi olmayan altın diğer yatırım araçlarına kıyasla zaman zaman daha zayıf performans gösterebilir.

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Altın yatırımcısına kritik uyarı! Dev banka yıl sonu hedefini açıkladı - Resim: 11

Raporda yatırım araçları arasındaki farklara da dikkat çekildi. Altın ETF'leri yatırımcılara fiziki altın taşımadan alım-satım kolaylığı sunarken, yönetim ücretleri nedeniyle ek maliyet oluşturabiliyor.

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Altın yatırımcısına kritik uyarı! Dev banka yıl sonu hedefini açıkladı - Resim: 12

Fiziki altın yatırımlarında ise saklama, sigorta ve bozdurma süreçlerinden kaynaklanan ek giderler yatırımcıların karşısına çıkabiliyor.

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