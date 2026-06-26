Altın yatırımcısını üzecek tahmin: Uzmanlar yeni fiyatı açıkladı

CME FedWatch Tool verilerine göre piyasalar, Fed'in yıl sonuna kadar toplam üç faiz artırımı gerçekleştirmesini bekliyor. Eylül ayında yapılacak olası faiz artışına ise yüzde 64 ihtimal veriliyor. Bu beklenti de altın fiyatları üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor.