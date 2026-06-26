Altın yatırımcısını üzecek tahmin: Uzmanlar yeni fiyatı açıkladı
Altın piyasasında satış baskısı derinleşirken, uzmanlardan yatırımcıları düşündüren bir değerlendirme geldi. Kritik seviyelerin altına gerileyen fiyatlar sonrası gözler, bundan sonraki olası senaryoya çevrildi. Uzmanlar düşüş dalgasında yeni fiyat hedefini açıkladı.
Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımlarını hızlandırabileceği beklentisi ve güçlenen doların etkisiyle değer kaybetmeyi sürdürüyor. Cuma günü itibarıyla altın, üst üste dördüncü haftayı da düşüşle kapatmaya hazırlanırken, kritik 4 bin dolar seviyesinin altını test etti.
Ons ve gram altında gerileme
Haftanın son işlem gününe sert satışlarla başlayan spot altın (XAU=), yüzde 0,9 düşüşle ons başına 3.991,49 dolara kadar indi. ABD vadeli altın kontratları (GCcv1) ise ağustos vadeli işlemlerde yüzde 1 değer kaybederek 4.007,30 dolar seviyesinde işlem gördü.
Yurt içinde gram altın da düşüşten nasibini aldı. Gram altın, yüzde 0,3 gerileyerek 6 bin lira seviyelerinde işlem görüyor.
Haftalık bazda yaklaşık yüzde 4 değer kaybeden ons altın, çarşamba gününden bu yana Kasım 2025'ten sonra ilk kez psikolojik öneme sahip 4 bin dolar seviyesinin altını gördü. Bu gelişme nedeniyle yatırımcılar ve kuyumcular da piyasaları yakından takip ediyor.
Analistler düşüşün sürebileceğini düşünüyor
OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, piyasalardaki son görünümü değerlendirirken, "Fed'in şahin adımlarının hızla fiyatlanması, ABD dolarında güçlü bir yükseliş ivmesi yarattı ve bu durum altın fiyatlarında ciddi bir aşağı yönlü kırılmayı tetikledi" ifadelerini kullandı.
Wong, ocak ayında görülen tarihi zirvenin ardından başlayan düzeltme sürecinin uzun vadede ons altında 3.400 dolar seviyesine kadar devam edebileceğini öngördü.
Enflasyon ve faiz beklentisi baskıyı artırıyor
Altın fiyatları, ABD-İran savaşının küresel enflasyonu tetiklemesi ve buna bağlı olarak faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte 29 Ocak'ta görülen 5.594,82 dolarlık rekor seviyeden bu yana yaklaşık yüzde 29 geriledi.
Öte yandan dün açıklanan verilere göre ABD'de mayıs ayı enflasyonu yüzde 4'ün üzerine çıkarak son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD dolar endeksi de Mayıs 2025'ten bu yana en güçlü seviyelerine yakın seyrini koruyor ve üst üste ikinci haftalık yükselişine hazırlanıyor. Güçlü dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha maliyetli hale getirirken, yüksek faiz ortamı da faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltıyor.
CME FedWatch Tool verilerine göre piyasalar, Fed'in yıl sonuna kadar toplam üç faiz artırımı gerçekleştirmesini bekliyor. Eylül ayında yapılacak olası faiz artışına ise yüzde 64 ihtimal veriliyor. Bu beklenti de altın fiyatları üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor.
Diğer değerli metaller de geriledi
Satış baskısı yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 3,2 düşüşle 56,01 dolara, platin yüzde 2,4 kayıpla 1.563,20 dolara ve paladyum ise yüzde 1,6 gerileyerek 1.165,93 dolara indi. Böylece değerli metallerin tamamı haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.