Altın yatırımcısını zorlu bir eylül ayı bekliyor
Ons altın, ağustos sonundaki sert satışın ardından 4.400 dolar sınırında denge ararken gram altın 6.900 liranın altında kaldı. Eylül boyunca açıklanacak istihdam ve enflasyon verileri ile Fed kararı, değerli metalin yönünü belirleyecek.
Altın yeni aya baskı altında başladı
Altın fiyatları yeni aya, güvenli liman talebi ile yükselen faizlerin oluşturduğu iki yönlü baskıyla başladı. ABD’de artan faiz artışı ihtimali ons altını zorlarken, gram altının rotasında dolar/TL de belirleyici olmaya devam ediyor.
Ons altın, 1 Eylül sabahı Türkiye saatiyle 05.40 civarında 4.435 dolar çevresinde işlem gördü. İç piyasada gram altının satış fiyatı aynı saatlerde yaklaşık 6.883 lira seviyesinde bulunurken 6.900 lira sınırı yeniden yakından izlenmeye başladı.
ABD vadeli piyasasında en yakın vadeli altın kontratı ağustosu yüzde 9,43 yükselişle tamamladı ve şubat ayından bu yana en güçlü aylık artışını kaydetti. Ancak altın fiyatları ay içinde görülen 4.696,18 dolarlık zirveden hızla uzaklaştı.
Fed faiz artışı yeniden masada
Fed Başkanı Kevin Warsh’ın enflasyonla mücadelede daha fazla adım gerekebileceğini belirtmesi, eylül ayında faiz artışı ihtimalini yeniden güçlendirdi. Piyasa fiyatlamalarında 25 baz puanlık artış olasılığının yüzde 60’ın üzerine çıkması altına yönelik kısa vadeli iştahı azalttı.
Brent petrolün 91 doların üzerine çıkması, küresel enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişesini artırdı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,78’e yaklaşması da faiz getirisi bulunmayan altının karşısına daha güçlü bir alternatif çıkardı.
Gram altını iki ayrı cephe yönlendiriyor
Türkiye’de gram altın yalnızca ons fiyatına bağlı hareket etmiyor. Ons altında yaşanabilecek düşüş dolar/TL’deki yükselişle sınırlanabilirken, kurun sakin kalması durumunda küresel satışlar iç piyasaya daha doğrudan yansıyabilir.
Eylül ayının ilk kritik verileri 1 Eylül’de açıklanacak ABD açık iş sayısı ve imalat sanayi göstergeleri olacak. Türkiye saatiyle 17.00’de gelecek veriler, iş gücü talebinin ve Amerikan ekonomisinin ne kadar dirençli kaldığını gösterecek.
2 Eylül’de özel sektör istihdamını izleyen ADP raporu Türkiye saatiyle 15.15’te yayımlanacak. Aynı gün saat 21.00’de açıklanacak Fed Bej Kitap raporu ise ekonomik faaliyet, ücretler ve fiyat baskılarının ülke genelindeki seyrine ışık tutacak.
3 Eylül’de açıklanacak verimlilik ve birim iş gücü maliyeti verileri, ücret baskısının şirketlerin üretim maliyetlerine nasıl yansıdığını gösterecek. Beklenenden yüksek maliyet artışı, enflasyon kaygısını ve faiz artışı beklentisini güçlendirerek altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.
ABD’nin ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam raporu 4 Eylül’de Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanacak. İstihdamın güçlü, ücret artışının yüksek gelmesi Fed’in elini güçlendirebilirken zayıf bir tablo faiz artışı ihtimalini aşağı çekebilir.
10 Eylül’de açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi, yüksek petrol ve taşıma maliyetlerinin şirket fiyatlarına ne ölçüde yansıdığını ortaya koyacak. Beklentilerin üzerindeki bir veri tahvil faizlerini ve doları destekleyerek altın fiyatlarında yeni bir satış dalgasına yol açabilir.
11 Eylül’de yayımlanacak Tüketici Fiyat Endeksi, Fed toplantısından önce açıklanacak en önemli enflasyon verisi olacak. Manşet ve çekirdek göstergelerin yüksek kalması faiz artışını desteklerken belirgin bir yavaşlama altına hareket alanı açabilir.
Fed, 15-16 Eylül tarihlerinde toplanacak ve faiz kararını 16 Eylül’de Türkiye saatiyle 21.00’de duyuracak. Toplantıda ekonomik tahminlerin ve üyelerin faiz beklentilerini gösteren noktasal grafiğin de güncellenmesi, karar kadar gelecek mesajları da önemli hâle getiriyor.
ABD’nin ağustos ayına ilişkin ikinci açık iş verisi 29 Eylül’de açıklanacak. Ertesi gün gelecek özel sektör istihdam raporu ise iş gücü piyasasının Fed kararından sonraki görünümüne ilişkin ilk güçlü işaretlerden birini verecek.
Eylülün kapanışını PCE yapacak
Fed’in yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi 30 Eylül’de Türkiye saatiyle 15.30’da yayımlanacak. İstihdamın zayıfladığı ve enflasyonun yavaşladığı bir senaryo altını destekleyebilirken güçlü ekonomi, yüksek enflasyon ve yükselen tahvil faizleri 4.400 dolar hattını yeniden baskı altına alabilir.