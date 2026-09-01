Altın yatırımcısını zorlu bir eylül ayı bekliyor

ABD vadeli piyasasında en yakın vadeli altın kontratı ağustosu yüzde 9,43 yükselişle tamamladı ve şubat ayından bu yana en güçlü aylık artışını kaydetti. Ancak altın fiyatları ay içinde görülen 4.696,18 dolarlık zirveden hızla uzaklaştı.