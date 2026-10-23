Altın yatırımcısının gözü bu gelişmede: Ünlü fon yöneticisi yeni yükselişin şifresini verdi

Ancak mevcut yatırım döneminin 2010'lu yılların başındaki altın yükselişinden farklı olduğunu ifade eden Mancini, şirketlerin geçmişte olduğu gibi yüksek maliyetli ve riskli projelere yönelmek yerine daha kontrollü yatırımlar gerçekleştirdiğini belirtti.