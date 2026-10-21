Altın yatırımında büyükler harekete geçti: Uzmanlardan 'düşüş' uyarısı
Altın fiyatları üzerindeki baskı sürerken, büyük yatırımcıların son dönemde attığı adımlar ise dikkat çekiyor. Hedge fonların pozisyonlarında yaşanan değişim, uluslararası finans kuruluşlarının da gündemine girerken uzmanlardan yeni uyarılar geldi.
Altın piyasasında yatırımcıların yön arayışı sürerken, büyük fonların pozisyonlarında yaşanan değişim dikkat çekti. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin belirsizlikler ve tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken uluslararası finans kuruluşlarından yeni uyarılar geldi.
Bloomberg'in haberine göre, TD Securities'in Bart Melek liderliğindeki emtia stratejistleri, altındaki zayıf görünümün kısa vadede devam edebileceğini belirtti. Analistler, özellikle hedge fonların ve portföy yöneticilerinin son dönemdeki işlemlerine dikkat çekti.
Büyük fonlar yükseliş beklentilerini azalttı
TD Securities tarafından yapılan değerlendirmede, 13 Ekim'de sona eren haftada hedge fonların ve portföy yöneticilerinin Comex altın vadeli işlemlerindeki yükseliş yönlü pozisyonlarını önemli ölçüde azalttığı belirtildi.
Aynı dönemde altın fiyatlarının düşeceği beklentisiyle açılan kısa pozisyonların, yükseliş beklentisiyle açılan uzun pozisyonlardan daha hızlı arttığına işaret edildi.
Büyük yatırımcıların pozisyonlarındaki bu değişim, altın piyasasında kısa vadeli beklentilerin daha temkinli bir görünüme işaret ettiğini ortaya koydu.
Uzmanlardan altın için yeni uyarı
TD Securities stratejistleri, yatırımcıların Fed'in para politikasında izleyeceği yolu değerlendirmeye devam ettiğini belirterek altındaki zayıflığın kısa vadede sürebileceğini bildirdi.
MKS PAMP Metal Stratejileri Başkanı Nicky Shiels ise piyasadaki düşük likiditenin altın fiyatlarındaki gerilemede etkili olduğunu ifade etti.
Shiels, alım ilgisinin oldukça sınırlı kaldığını belirterek altının Asya işlem saatlerinde alıcı bulduğunu, New York piyasasında ise satış baskısıyla karşılaştığını kaydetti.
Tahvil getirileri altını baskılıyor
Altın fiyatları üzerinde etkili olan bir diğer gelişme ise ABD tahvil getirilerindeki yükseliş oldu.
Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle beş ayın zirvesine ulaşan petrol fiyatları daha sonra gerilese de ABD Hazine tahvillerinin getirileri ve enflasyondan arındırılmış reel faizler yükseldi.
Fransa'da hafta sonu yaşanan şiddet olaylarının ardından ülke tahvillerinde görülen satışlar da tahvil getirilerindeki yükselişte rol oynadı.
Faiz getirisi bulunmayan altın, tahvil getirilerinin yükseldiği dönemlerde alternatif yatırım araçları karşısında baskı altında kalabiliyor.
Altın fiyatlarında son durum
Küresel piyasalarda ons altın, 19 Ekim'deki ABD işlemleri sırasında yüzde 0,7'ye varan düşüşle 4 bin 136,71 dolara kadar geriledi.
Spot altın, New York saatiyle 16.06 itibarıyla yüzde 0,6 değer kaybederek 4 bin 140,66 dolardan işlem gördü.
Altın ekim ayında dar bir fiyat aralığında hareket ederken, yatırımcıların odağında Fed'in gelecek faiz kararı yer aldı.
Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarının faizlerin sabit tutulması ihtimalini desteklediği şeklinde yorumlanmasının ardından piyasalar, gelecek haftaki toplantıda 25 baz puanlık faiz artışı olasılığını yüzde 17 olarak fiyatladı.
Diğer değerli metallerde ise farklı bir seyir izlendi. Gümüş yüzde 0,1 yükselirken platin ve paladyum da değer kazandı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyretti.