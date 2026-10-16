Altın yeniden düşecek mi? Fed Başkanı konuştu, faiz için sinyal vermedi

Fed'in bir sonraki faiz kararı 28 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak. Warsh'ın basın toplantısı ise 21.30'da başlayacak. Faiz kararı öncesinde açıklanacak ekonomik veriler ve doların seyri de altın fiyatları açısından önem taşıyacak.

Bu versiyonda her galeri sayfası tek bir temel bilgi taşıyor. İlk sayfalarda Warsh'ın açıklaması, orta bölümde somut ekonomik veriler, son üç sayfada ise altının geleceği, gram altın etkisi ve kritik tarih bulunuyor.