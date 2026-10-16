Altın yeniden düşecek mi? Fed Başkanı konuştu, faiz için sinyal vermedi
Fed Başkanı Kevin Warsh, ekim ayındaki faiz kararına ilişkin beklenen ipucunu vermedi. ABD'de enflasyon yükselirken altın yatırımcıları yeni bir düşüş ihtimalini değerlendiriyor. Piyasaların önünde şimdi iki senaryo ve kritik bir tarih var.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın yatırımcılarının beklediği açıklama geldi ancak Fed Başkanı Kevin Warsh, 27–28 Ekim toplantısında faizlerin artırılıp artırılmayacağına ilişkin bir işaret vermedi. ABD'de enflasyon yükselirken Warsh'ın net bir yön göstermemesi, altının geleceğine ilişkin belirsizliği sürdürdü.
Warsh, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile gerçekleştirdiği görüşmede, Fed'in alacağı kararları önceden işaret etmekten kaçındı. Böylece ekim toplantısında faizlerin artırılması veya sabit tutulması seçenekleri gündemde kalmaya devam etti.
Fed, 16 Eylül'de politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75–4,00 aralığına yükseltmişti. Bu karar üç yılın ardından gelen ilk faiz artırımıydı. Şimdi piyasalar, Fed'in enflasyonla mücadele için ikinci bir adım atıp atmayacağını merak ediyor.
ABD'de eylül ayı yıllık enflasyonu yüzde 3,7'ye çıkarak ağustostaki yüzde 3,4 seviyesini aştı. Aylık fiyat artışı yüzde 0,6 olurken benzin fiyatları yüzde 9,1 yükseldi. Bu veriler, Fed'in faiz indiriminden uzak kalabileceğine ve yeni artırım ihtimaline işaret ediyor.
ABD'de üretici fiyatları eylülde yüzde 1,3 arttı. Bu, Mart 2022'den bu yana görülen en yüksek aylık yükseliş oldu. Üretim maliyetlerindeki artışın tüketici fiyatlarına yansıma riski, Fed'in faiz kararını daha da önemli hale getiriyor.
CME FedWatch verilerine göre 15 Ekim'de piyasalar, Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimalini yüzde 33,8 olarak fiyatlıyordu. Bu oran Warsh'ın konuşması öncesine ait. Fed Başkanı'nın yeni bir sinyal vermemesi, faiz kararına ilişkin belirsizliği ortadan kaldırmadı.
Altının ons fiyatı, üç günlük düşüşün ardından 16 Ekim sabahı Asya işlemlerinde yüzde 0,3 gerileyerek 4.156,73 dolardan işlem görüyor. Bu fiyat Warsh'ın konuşması öncesine ait; konuşmanın doğrudan fiyat etkisi henüz doğrulanmadı.
15 Ekim'de doların zayıflaması ve ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisinin gerilemesi altını destekledi. Dolar ve tahvil faizlerindeki yükseliş ise altın üzerinde baskı oluşturabiliyor. Warsh'ın açıklamalarından sonra yatırımcıların izleyeceği önemli göstergeler bunlar olacak.
Fed faizleri sabit tutar, dolar ve tahvil getirileri gerilerse altın yeniden güç kazanabilir. Buna karşılık enflasyondaki yükseliş yeni bir faiz artırımı beklentisini güçlendirirse satış baskısı artabilir. Altının yönü, piyasaların hangi senaryoyu fiyatlayacağına bağlı
Türkiye'deki gram altın fiyatlarında yalnızca ons altın değil, dolar/TL kuru da belirleyici. Ons fiyatı düşerken doların yükselmesi, gram altındaki kaybı sınırlayabilir. Bu nedenle Fed kararının Türkiye'deki yatırımcıya etkisi, iki göstergenin birlikte hareketine bağlı olacak.
Fed'in bir sonraki faiz kararı 28 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak. Warsh'ın basın toplantısı ise 21.30'da başlayacak. Faiz kararı öncesinde açıklanacak ekonomik veriler ve doların seyri de altın fiyatları açısından önem taşıyacak.
Bu versiyonda her galeri sayfası tek bir temel bilgi taşıyor. İlk sayfalarda Warsh'ın açıklaması, orta bölümde somut ekonomik veriler, son üç sayfada ise altının geleceği, gram altın etkisi ve kritik tarih bulunuyor.