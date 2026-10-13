Altın yeniden yükselecek mi? Dev bankadan 3 kritik koşul

Bank of America'nın dikkat çektiği risklerden biri, bazı merkez bankalarının yıl sonuna kadar altın satışı yapma ihtimali. Özellikle Orta Doğu'daki çatışmaların ağırlaşması, enerji ithalatçısı ülkelerin mali dengelerini ve döviz ihtiyaçlarını etkileyebilir. Banka, bu koşullarda rezerv yöneticilerinin altın varlıklarını azaltabileceğini değerlendiriyor. Ancak bu bir gerçekleşmiş satış verisi değil, olası bir senaryo. Bankaya göre rezervlerdeki altının değerinin artması ile merkez bankalarının yeni altın satın alması da birbirinden ayrı değerlendirilmeli.