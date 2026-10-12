Altın yeniden yükselecek mi? Dört gözle beklenen rallinin şifresi çözüldü

Fed'den hangi sinyal bekleniyor?

Brooks'a göre şu an ise altının yeniden yükselişe geçmesinin önündeki en büyük engel piyasaların 2027 sonuna kadar Fed'den faiz artırımları beklemesi. Ancak ekonomist, Fed'in bu beklentiler kadar sıkı bir politika izlemeyeceğini düşünüyor. Altında yeni bir rallinin başlayabilmesi için ise faiz artışı beklentilerinin zayıflaması ve Fed'den daha net bir gevşeme sinyali gelmesi gerektiğini vurguluyor.