Altın yeniden yükselecek mi? Dört gözle beklenen rallinin şifresi çözüldü
Altın, 2025'teki yüzde 65'lik yükselişin ardından bu yıl kazançlarını geri verirken yeni ralli ihtimali yeniden gündeme geldi. Deneyimli ekonomist Robin Brooks'a göre altında yükselişin koşulları oluşmaya başlarken, altının bundan sonraki yönünde 3 kritik gelişme etkili olacak.
Altın fiyatları son dönemde sert düşüşler kaydederken IMF, IIF ve Goldman Sachs'ta kritik görevler alan deneyimli ekonomist Robin Brooks, altında 2025'teki rallisye benzer bir ortamın temellerinin oluştuğunu belirtti.
Altının yükselişini ne başlatmıştı?
Brooks'a göre, 2025'te yüzde 65 yükselen altının rallisinde en önemli dönüm noktası, Fed'in ağustos ayında verdiği faiz indirimi sinyali oldu. Enflasyon hâlâ hedefin üzerindeyken para politikasında gevşemeye gidilmesi, doların değer kaybedeceği endişelerini artırarak yatırımcıları altına yöneltti.
Fed'den hangi sinyal bekleniyor?
Brooks'a göre şu an ise altının yeniden yükselişe geçmesinin önündeki en büyük engel piyasaların 2027 sonuna kadar Fed'den faiz artırımları beklemesi. Ancak ekonomist, Fed'in bu beklentiler kadar sıkı bir politika izlemeyeceğini düşünüyor. Altında yeni bir rallinin başlayabilmesi için ise faiz artışı beklentilerinin zayıflaması ve Fed'den daha net bir gevşeme sinyali gelmesi gerektiğini vurguluyor.
ABD'nin borç yükü altını destekleyebilir mi?
Brooks'un analizinde ikinci önemli etken olarak ABD'nin uzun vadeli tahvil getirileri öne çıkıyor.
Ekonomiste göre hükümetlerin yüksek borç yükünü enflasyon yoluyla hafifletmeye çalışacağı endişesi, altına olan ilgiyi artırabilir. ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil getirilerini sınırlamaya yönelik adımları da dolar üzerinde baskı yaratarak değerli metalleri destekleyebilir.
Petrol fiyatları neden önemli?
Altının yönünü etkileyebilecek üçüncü gelişme ise petrol fiyatları. Brooks, İran savaşı sonrasında petrol fiyatlarındaki yükselişlerin altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.
Brent petrolün 100 doların üzerinde kalmasında bölgedeki tanker saldırılarının etkili olduğunu ifade eden ekonomist, arz üzerindeki etkinin sınırlı kalması halinde gelecek ay petrol fiyatlarının gerileyebileceğini öngörüyor.
Altında yeni ralli ne zaman başlayabilir?
Brooks, altın konusunda iyimserliğini korusa da güçlü yükseliş için henüz erken olduğunu düşünüyor.
Ekonomiste göre Fed'in faiz artışı beklentilerini tersine çevirecek açıklamaları, uzun vadeli tahvil getirilerine yönelik müdahaleler ve petrol fiyatlarındaki gevşeme, altın için yeni yükselişin önünü açabilecek başlıca gelişmeler.