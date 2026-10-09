Altın yeniden yükselişte: Fiyatlar nereye kadar çıkabilir?

Buna karşın St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, enflasyonun yüzde 2 hedefine inmesi için daha sıkı para politikasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Musalem'in ekim ayında artırımın gerekli olduğunu açıkça söylememesi kısa vadeli beklentilerle örtüşse de açıklamaları, ilerleyen aylara ilişkin faiz riskinin sürdüğünü gösterdi.