Altın yeniden yükselişte: Fiyatlar nereye kadar çıkabilir?
Altın yeniden yükselişe geçerken, piyasada toparlanmanın ne kadar süreceği merak ediliyor. Zayıflayan dolar ve gerileyen tahvil faizleriyle ons fiyatı yaklaşık 4.200 dolara çıktı. Fonlara rekor para girişi ve Çin'in kesintisiz alımları da yükselişi destekliyor. Teknik değerlendirmeye göre kritik direncin aşılması yeni kazanımların önünü açabilir. Ancak Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimali hâlâ önemli bir risk.
Altın fiyatları, doların zayıflaması ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesiyle yaklaşık 4.200 dolara yükseldi.
Fed'in ekim ayında faiz artıracağına ilişkin beklentilerin azalması da toparlanmayı desteklerken, teknik değerlendirmede yükselişin devamı için 4.227 dolar seviyesi öne çıkıyor.
Ancak piyasalar, faiz artırımı ihtimalini tamamen gündemden çıkarmış değil.
Ekim toplantısı için yüzde 17'ye gerileyen artırım olasılığı, aralık ayı için yüzde 83 seviyesinde bulunuyor.
Bu nedenle altındaki olumlu görünümün sürmesinde, tahvil faizlerinin nasıl hareket edeceği önem taşıyor.
Zayıf istihdam verisi Fed'e bekleme alanı açtı
ABD'de eylül ayında tarım dışı istihdamın yalnızca 29 bin kişi artması, Fed'in yeni bir faiz artırımı öncesinde bekleyebileceği görüşünü güçlendirdi.
Haftalık ilk işsizlik maaşı başvurularının 197 bine gerilemesine karşılık devam eden başvuruların yaklaşık 1,72 milyona yükselmesi, işe alımların zayıfladığı ancak yaygın bir işten çıkarma dalgasının yaşanmadığına işaret etti.
Buna karşın St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, enflasyonun yüzde 2 hedefine inmesi için daha sıkı para politikasına ihtiyaç olduğunu belirtti.
Musalem'in ekim ayında artırımın gerekli olduğunu açıkça söylememesi kısa vadeli beklentilerle örtüşse de açıklamaları, ilerleyen aylara ilişkin faiz riskinin sürdüğünü gösterdi.
Fonlara rekor giriş, Çin'den kesintisiz alım
Altını destekleyen gelişmeler yalnızca faiz beklentileriyle sınırlı kalmıyor.
Fiziksel altınla desteklenen borsa yatırım fonlarına (ETF) eylülde yaklaşık 10 milyar dolar giriş gerçekleşti.
Fonların elindeki altın miktarı 67 ton artarak 4.256 tonla rekor seviyeye ulaştı.
Üçüncü çeyreğin tamamında ise girişler 31 milyar dolarla rekor kırdı.
Bu alımların, yükselen ABD tahvil faizleri ve güçlü dolara rağmen gerçekleşmesi, yatırımcıların portföylerinde altına yer vermeyi sürdürdüğünü gösteriyor.
Çin Merkez Bankası da eylülde üst üste 23'üncü ay altın alımı yaptı.
Yaklaşık 23 tonluk ek alımla resmi rezervler 77,47 milyon saf troy onsa yükseldi.
Petroldeki düşüş altını iki yönden etkiliyor
Trump'ın ara seçimler öncesinde İran'a saldırı olmayacağını açıklamasının ardından petrol fiyatlarının gerilemesi de piyasada izleniyor.
Jeopolitik kaygıların hafiflemesi altına güvenli liman talebini azaltabilecek olsa da daha düşük petrol fiyatları enflasyon baskısını sınırlayabilir.
Bu da Fed'in yakın zamanda faiz artırma ihtimalini azaltarak altını destekleyebilir.
Değerlendirmede, mevcut koşullarda bu faiz etkisinin güvenli liman talebindeki azalmadan daha güçlü olabileceği belirtiliyor.
Yükselişin devamı için hangi seviyeler izleniyor?
Saatlik grafikte altının alçalan trend çizgisini ve kısa vadeli fiyat ortalamalarını aşması, teknik görünümde iyileşmeye işaret ediyor.
Ancak bu toparlanmanın korunması için fiyatın 4.179 doların üzerinde kalması önem taşıyor.
Yukarı yönlü hareketlerde ilk önemli direnç 4.227,37 dolar. Bu seviyenin aşılması halinde 4.298,36 dolar gündeme gelebilir.
Fiyatın 4.179 doların altına dönmesi durumunda ise 4.142 ve 4.110 dolar destekleri izlenecek.
Teknik değerlendirmeye göre özellikle 4.142 doların altına inilmesi, yükseliş senaryosunu geçersiz kılabilir.