Altın yılın ikinci yarısında yükselecek mi? Dünya Altın Konseyi beklentiyi açıkladı

Kötümser senaryoda 4 bin 500 dolar ve üzeri mümkün

Rapora göre ekonomik veya jeopolitik koşulların kötüleşmesi, faiz beklentilerinin aşağı yönlü değişmesi ya da uzun vadeli yatırımcıların alımlarını artırması halinde altın fiyatı 4 bin 500 dolara veya bu seviyenin üzerine çıkabilir. Altının kalıcı biçimde 5 bin dolara yönelmesi için ise küresel ekonomide güçlü ve net bir yavaşlama sinyalinin görülmesi gerekebileceği ifade edildi.