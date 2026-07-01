Altın yılın ikinci yarısında yükselecek mi? Dünya Altın Konseyi beklentiyi açıkladı
Dünya Altın Konseyi, küresel ekonomik görünümde belirgin bir değişiklik yaşanmaması halinde altının 2026'nın ikinci yarısında mevcut seviyelerine yakın bir bantta yatay seyredeceğini öngördü. Raporda, jeopolitik riskler, döviz hareketleri ve yatırımcı duyarlılığının fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ettiği belirtilirken, koşulların kötüleşmesi halinde altının 4 bin 500 doların üzerine çıkabileceği ifade edildi.
Dünya Altın Konseyi, küresel ekonomik görünümde belirgin bir değişiklik yaşanmaması halinde altının 2026'nın ikinci yarısında ons başına 4 bin 100 dolar çevresinde işlem görebileceğini bildirdi. Konsey, fiyatların bu seviyenin yaklaşık yüzde 5 altında veya üzerinde dalgalanabileceğini belirtti.
Altın yılın ilk yarısında 12 kez rekor kırdı
Dünya Altın Konseyi'nin "2026 Yıl Ortası Altın Görünümü" raporuna göre altın, ocak ayında gün içinde 5 bin 500 doların üzerine çıkarak rekor seviyeleri test etti. Değerli metal, haziran sonunda ise kısa süreliğine 4 bin doların altına geriledi.
Altın, 26 Haziran itibarıyla yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 7 değer kaybetmesine rağmen son 12 ayın en iyi performans gösteren varlıkları arasında kalmayı sürdürdü.
Yılın ilk yarısında 12 kez tüm zamanların en yüksek seviyesini yenileyen altında, sert fiyat hareketleri sırasında oynaklık yüzde 50'nin üzerine çıktı. Daha sonra yüzde 30'un altına gerileyen oynaklık, buna rağmen 20 yıllık ortalama olan yüzde 17'nin üzerinde kalmaya devam etti.
Fiyat hareketlerinde jeopolitik riskler etkili oldu
Raporda, altın fiyatındaki hareketlerin büyük bölümünde jeopolitik riskler, yatırımcı duyarlılığındaki ani değişimler, döviz piyasalarındaki dalgalanmalar ve kısa vadeli yatırım akımlarının etkili olduğu belirtildi.
Altın fiyatındaki değişkenliğin yüzde 24'ü momentum, yüzde 17'si risk ve belirsizlik, yüzde 14'ü döviz hareketleri, yüzde 12'si ekonomik büyüme ve yüzde 3'ü faizlerle ilişkilendirildi. Bu unsurların toplam değişkenliğin yüzde 70'ini açıkladığı kaydedildi.
Raporda, gün içi işlemlerde düşüşlerin çoğunlukla ABD seansında, toparlanmaların ise genel olarak Asya işlem saatlerinde yaşandığı ifade edildi. Bu görünümün, Asyalı yatırımcılar ve tüketicilerin altın fiyatlarının oluşumundaki rolünün arttığını gösterdiği belirtildi.
Temel senaryoda 4 bin 100 dolar beklentisi
Dünya Altın Konseyi'nin temel senaryosu, Fed, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faiz artıracağı varsayımına dayanıyor. Raporda, Fed'in olası faiz artırımının ekim ayına kadar yapılmasının beklendiği, küresel ekonominin 2026'da yüzde 2,9, ABD ekonomisinin ise yüzde 2,1 büyümesinin öngörüldüğü aktarıldı.
ABD'de enflasyonun ikinci çeyrekte yüzde 3,9 civarında zirve yapmasının ardından sınırlı şekilde gerilemesi, küresel enflasyonun ise yıl genelinde ortalama yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu koşulların korunması halinde altının yılın ikinci yarısında ons başına 4 bin 100 dolar civarında yatay bir seyir izlemesi öngörülüyor.
Kötümser senaryoda 4 bin 500 dolar ve üzeri mümkün
Rapora göre ekonomik veya jeopolitik koşulların kötüleşmesi, faiz beklentilerinin aşağı yönlü değişmesi ya da uzun vadeli yatırımcıların alımlarını artırması halinde altın fiyatı 4 bin 500 dolara veya bu seviyenin üzerine çıkabilir. Altının kalıcı biçimde 5 bin dolara yönelmesi için ise küresel ekonomide güçlü ve net bir yavaşlama sinyalinin görülmesi gerekebileceği ifade edildi.
Risk iştahı güçlenirse altın baskılanabilir
Buna karşılık ekonomik büyümenin dirençli kalması, tahvil faizlerinin yükselmesi ve piyasalarda risk iştahının artması, altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.
Raporda, altın fiyatlarında yüzde 5 ile yüzde 15 arasında bir gerilemenin mümkün olduğu belirtildi. Ancak mevcut seviyelerden yüzde 10'u aşan düşüşlerin, uzun vadeli yatırımcıların dipten alımlarını artırabileceği kaydedildi. Merkez bankalarının devam eden altın talebi ve Hindistan gibi önemli piyasalarda izlenecek politika adımlarının da yılın ikinci yarısında fiyat görünümü üzerinde etkili olabileceği vurgulandı.