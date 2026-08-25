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Altın yükseldi, beklentiler değişti: Citi yeni seviyeyi açıkladı

ABD'nin tahvil piyasasına yönelik sürpriz müdahalesi, dolardaki zayıflama beklentileri ve mali politikalara ilişkin endişeler altın fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı. Değerli metalin üç aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Citi de altın tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, kısa vadede yükselişin sürebileceğine işaret ederken daha uzun vadeli beklentisini korudu.

Damla Kaya
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Altın yükseldi, beklentiler değişti: Citi yeni seviyeyi açıkladı - Resim: 1

Altın fiyatlarındaki yükselişin hız kazanmasıyla küresel bankalar değerli metale ilişkin tahminlerini güncellemeye devam ediyor.

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Altın yükseldi, beklentiler değişti: Citi yeni seviyeyi açıkladı - Resim: 2

Citi, ons altın için kısa vadeli beklentisini yukarı çekerken daha uzun vadeli hedefinde değişikliğe gitmedi.

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Altın yükseldi, beklentiler değişti: Citi yeni seviyeyi açıkladı - Resim: 3

Üç aylık hedef yükseldi

Citi, altının gelecek 0-3 aylık döneme ilişkin fiyat hedefini ons başına 4 bin 800 dolara yükseltti.

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Altın yükseldi, beklentiler değişti: Citi yeni seviyeyi açıkladı - Resim: 4

Banka, 6-12 aylık süreç için belirlediği 5 bin dolarlık tahminini ise korudu.

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Altın yükseldi, beklentiler değişti: Citi yeni seviyeyi açıkladı - Resim: 5

Kurum daha önce yayımladığı değerlendirmede, ons altının yılın son çeyreğinde 4 bin 500 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörmüştü.

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Altın yükseldi, beklentiler değişti: Citi yeni seviyeyi açıkladı - Resim: 6

Son revizyonla birlikte kısa vadeli beklenti de bu seviyenin üzerine taşındı.

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Altın yükseldi, beklentiler değişti: Citi yeni seviyeyi açıkladı - Resim: 7

Tahvil piyasasına müdahale altını destekledi

Altın, ABD'nin maliye politikasına yönelik endişeler ve dolardaki zayıflama beklentileriyle yükselişini sürdürdü.

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Altın yükseldi, beklentiler değişti: Citi yeni seviyeyi açıkladı - Resim: 8

Fiyat hareketinde, ABD Hazine Bakanlığının tahvil piyasasına yönelik beklenmedik müdahalesi belirleyici oldu.

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Altın yükseldi, beklentiler değişti: Citi yeni seviyeyi açıkladı - Resim: 9

Ons altın sabah saatlerinde yüzde 1'e yaklaşan değer kazancıyla 4 bin 700 dolar civarına yükseldi.

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Altın yükseldi, beklentiler değişti: Citi yeni seviyeyi açıkladı - Resim: 10

Böylece değerli metal, mayıs ortasından bu yana en yüksek gün içi seviyesini gördü. Altın daha sonra kazançlarının bir bölümünü geri verdi.

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Altın yükseldi, beklentiler değişti: Citi yeni seviyeyi açıkladı - Resim: 11

Altın bir haftada yüzde 7'den fazla yükseldi

ABD Hazinesinin uzun vadeli devlet tahvillerine yönelik geri alımları artırması, altındaki ralliyi güçlendirdi.

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Altın yükseldi, beklentiler değişti: Citi yeni seviyeyi açıkladı - Resim: 12

Ons fiyatı bu gelişmenin etkisiyle geçen hafta yüzde 7'nin üzerinde değer kazandı.

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