Altın yükseldi, beklentiler değişti: Citi yeni seviyeyi açıkladı
ABD'nin tahvil piyasasına yönelik sürpriz müdahalesi, dolardaki zayıflama beklentileri ve mali politikalara ilişkin endişeler altın fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı. Değerli metalin üç aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Citi de altın tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, kısa vadede yükselişin sürebileceğine işaret ederken daha uzun vadeli beklentisini korudu.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatlarındaki yükselişin hız kazanmasıyla küresel bankalar değerli metale ilişkin tahminlerini güncellemeye devam ediyor.
Citi, ons altın için kısa vadeli beklentisini yukarı çekerken daha uzun vadeli hedefinde değişikliğe gitmedi.
Üç aylık hedef yükseldi
Citi, altının gelecek 0-3 aylık döneme ilişkin fiyat hedefini ons başına 4 bin 800 dolara yükseltti.
Banka, 6-12 aylık süreç için belirlediği 5 bin dolarlık tahminini ise korudu.
Kurum daha önce yayımladığı değerlendirmede, ons altının yılın son çeyreğinde 4 bin 500 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörmüştü.
Son revizyonla birlikte kısa vadeli beklenti de bu seviyenin üzerine taşındı.
Tahvil piyasasına müdahale altını destekledi
Altın, ABD'nin maliye politikasına yönelik endişeler ve dolardaki zayıflama beklentileriyle yükselişini sürdürdü.
Fiyat hareketinde, ABD Hazine Bakanlığının tahvil piyasasına yönelik beklenmedik müdahalesi belirleyici oldu.
Ons altın sabah saatlerinde yüzde 1'e yaklaşan değer kazancıyla 4 bin 700 dolar civarına yükseldi.
Böylece değerli metal, mayıs ortasından bu yana en yüksek gün içi seviyesini gördü. Altın daha sonra kazançlarının bir bölümünü geri verdi.
Altın bir haftada yüzde 7'den fazla yükseldi
ABD Hazinesinin uzun vadeli devlet tahvillerine yönelik geri alımları artırması, altındaki ralliyi güçlendirdi.
Ons fiyatı bu gelişmenin etkisiyle geçen hafta yüzde 7'nin üzerinde değer kazandı.