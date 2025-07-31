Altın zengini 20 ülke belli oldu! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı
Dünya Altın Konseyi, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin altın raporunu yayımladı. Ülkelerin mevcut altın miktarı ve merkez bankalarındaki altın rezervine göre, 2025 yılının Temmuz ayında en çok altına sahip olan ülkeler belli oldu. İşte altın zengini ülkeler ve Türkiye'nin sıralaması...
ABD: Altın miktarı 8 bin 133,5 ton
Toplam rezervdeki payı yüzde 78,5
Almanya: Altın miktarı 3 bin 350,3 ton
Toplam rezervdeki payı yüzde 77,6
IMF: Toplam altın miktarı 2 bin 814 ton
İtalya: Altın miktarı 2 bin 451,8 ton
Toplam rezervdeki payı yüzde 74,4
Fransa: Altın miktarı 2 bin 437 ton
Toplam rezervdeki payı yüzde 75,1
Rusya: Altın miktarı 2 bin 329,6 ton
Toplam rezervdeki payı yüzde 36,2
Çin: Altın miktarı 2 bin 296,4 ton
Toplam rezervdeki payı yüzde 6,7
İsviçre: Altın miktarı 1039 ton
Toplam rezervdeki payı yüzde 11,7
Hindistan: Altın miktarı 879,6 ton
Toplam rezervdeki payı yüzde 13,2
Japonya: Altın miktarı 846 ton
Toplam rezervdeki payı yüzde 6,9
Türkiye: Altın miktarı 632,4 ton
Toplam rezervdeki payı yüzde 48,8
Hollanda: Altın miktarı 612,5 ton
Toplam rezervdeki payı yüzde 68,6
Polonya: Altın miktarı 515,5 ton
Toplam rezervdeki payı yüzde 22,3
Avrupa Merkez Bankası: Altın miktarı 506,5 ton
Toplam rezervdeki payı yüzde 46
Tayvan: Altın miktarı 423,9 ton
Toplam rezervdeki payı yüzde 7,2
Portekiz: Altın miktarı 382,7 ton
Toplam rezervdeki payı yüzde 84,4
Özbekistan: Altın miktarı 355,5 ton
Toplam rezervdeki payı yüzde 76,4
Suudi Arabistan: Altın miktarı 323,1 ton
Toplam rezervdeki payı yüzde 7
İngiltere: Altın miktarı 310,3 ton
Toplam rezervdeki payı yüzde 16,9
Kazakistan: Altın miktarı 298,8 ton
Toplam rezervdeki payı yüzde 60