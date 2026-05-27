Altına savaş freni! Körfez gerilimi fiyatları sert düşürdü
Basra Körfezi’nde yeniden yükselen çatışmalar ve enerji fiyatlarındaki artış, altın piyasasında dengeleri değiştirdi. Şubat sonundan bu yana yaklaşık yüzde 15 gerileyen altın fiyatları, faiz artışı beklentileri nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor.
Küresel piyasalarda güvenli liman olarak görülen altın, Orta Doğu’daki yeni gelişmelerin etkisiyle sert dalgalanmalar yaşamayı sürdürüyor. ABD ile İran arasında beklenen barış anlaşmasına yönelik umutların zayıflaması ve enerji krizinin yeniden gündeme gelmesi, yatırımcıların yön arayışını hızlandırdı.
Altın fiyatları, Basra Körfezi’nde artan askeri hareketlilik sonrası düşüşe geçti. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde devam eden çatışmalar, piyasaların jeopolitik risk algısını yeniden yükseltti. Buna rağmen yatırımcıların bir bölümü diplomatik çözüm ihtimalini tamamen dışlamıyor.
Ons altın, Asya işlemlerinde 4 bin 500 dolar seviyesinin hemen üzerinde işlem gördü. Salı günü yüzde 1,4 değer kaybeden altın, yeni güne de baskı altında başladı. Analistler, piyasadaki oynaklığın kısa vadede devam edebileceğini belirtiyor.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun yaptığı açıklamalar da piyasaların odağında yer aldı. Rubio, ABD ile İran arasında olası bir anlaşmanın tamamlanmasının birkaç gün sürebileceğini ifade etti. Ancak bölgede çatışmaların sürmesi, yatırımcıların temkinli hareket etmesine yol açtı.
Piyasalarda dikkat çeken bir diğer gelişme ise risk iştahındaki artış oldu. Çatışmalar devam etmesine rağmen yatırımcıların diplomatik ilerleme beklentisiyle hisse senetlerine yöneldiği görüldü. Küresel borsalarda yeni zirveler test edilmeye başlandı.
Altın fiyatları, şubat sonunda başlayan çatışmalardan bu yana yaklaşık yüzde 15 geriledi. Uzmanlara göre savaşın enerji maliyetlerini artırması ve enflasyon baskısını güçlendirmesi, merkez bankalarının faiz indirimlerinde daha yavaş hareket edeceği beklentisini doğurdu.
Faiz beklentilerindeki yükseliş, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor.
Yatırımcılar, yüksek faiz ortamında tahvil ve mevduat gibi alternatif araçlara yönelirken, altının cazibesi zayıflıyor. Bu durum fiyatların geri çekilmesinde etkili oluyor.
Enerji fiyatlarındaki yükseliş ise küresel ekonomi açısından yeni riskler doğuruyor.
Petrol fiyatlarında yaşanan artışın enflasyonu yeniden hızlandırabileceği endişesi, merkez bankalarının politika kararlarını doğrudan etkileyebilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.
Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda da yükselen petrol fiyatlarına dikkat çekti.
Ueda, enerji maliyetlerindeki artışın Japonya’nın enflasyon görünümü açısından ciddi risk oluşturabileceği uyarısında bulundu. Açıklamalar, Asya piyasalarında da yakından takip edildi.
Uzmanlar, önümüzdeki günlerde ABD-İran hattından gelecek açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.
Özellikle enerji piyasasında yaşanacak yeni hareketler, hem enflasyon beklentilerini hem de küresel faiz politikalarını yeniden şekillendirebilir.