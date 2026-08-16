Altında 2026 bitmeden yeni rekor gelir mi? Gözler yıl sonu tahminlerinde
Yılın başında 5 bin 595 dolarla tarihi zirvesini gören altın, sert geri çekilmenin ardından yeniden yükselişe geçti. Ons fiyatı 4 bin 400 dolar sınırına dayanırken gram altın da 6 bin 737 lirayı gördü. Altın yatırımcısını bir kez daha heyecanlandırırken Merkez bankalarının rekor alımları ve değişen faiz beklentileri, yıl bitmeden eski zirvenin yeniden görülüp görülmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.
Altın, 29 Ocak 2026'da 5 bin 594 dolarla tarihi zirvesini görmüş bu zirveden hemen sonra da sert geri çekilmelerle 4 bin doların altına kadar gerilemişti. Ancak son haftalarda başlayan ivmelenme ile altın ağustos ortasında yeniden yükselişe geçerek 4.400 dolara yükseldi.
Yılın kalanında 5 bin 594 dolarlık ocak rekorunun yeniden görülüp görülemeyeceği merak edilirken, tahminler bu ihtimali dışlamıyor.
Jeopolitik riskler, merkez bankalarının altın talebi, doların seyri ve para politikasına ilişkin belirsizlikler fiyatları desteklerken, bazı piyasa tahminleri altında 5 bin dolar seviyesini yeniden gündeme taşıyor.
HSBC, altının 2026'yı yaklaşık 4.750 dolarda tamamlamasını bekliyor ve yıl için 3.800-4.700 dolar bandı öngörüyor.
Buna karşılık UBS'nin de daha önceki projeksiyonlarında 5.900 dolarlık yıl sonu hedefi bulunuyordu. Ancak banka 7 Ağustos'taki son değerlendirmesinde altının 5.000 dolarlık hedefine 2027'nin ilk yarısında ulaşabileceğini belirtti.
UBS, altının Haziran 2027'de ise 5 bin 200 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bankanın en yüksek tahmini bile yıl başındaki rekordan kısmen uzak görülürken, altının 5 bin 594 dolarlık ocak rekorunun kırması için mevcut seviyeden yaklaşık yüzde 28 yükselmesi gerekiyor.
5.595 dolarlık rekorun 2026 bitmeden yeniden görülmesi güçlü ama gerçekleşmesi zor bir ihtimal olarak değerlendirilse de imkansız değil.
Bunun için Fed'in faiz artırımlarından uzaklaşması, doların zayıflaması, merkez bankalarının güçlü altın talebinin sürmesi ve jeopolitik risklerin artması gerekiyor.
Öte yandan Merkez bankalarının altın talebi artıyor.
Altının uzun vadeli görünümünde merkez bankalarının rezerv politikaları öne çıkarken rezervlerin çeşitlendirilmesi ve ekonomik belirsizliklere karşı korunma arayışı, altının stratejik varlık olarak önemini korumasını sağlıyor.
Merkez bankalarının 2026'nın ikinci çeyreğindeki altın alımları da 289 tonla rekor seviyeye çıkarken, Çin'in temmuz ayında altın rezervlerini Ekim 2023'ten bu yana en yüksek miktarda artırması da bu eğilimi destekliyor.
Piyasada kısa vadede dalgalanma ihtimali ise devam ediyor.