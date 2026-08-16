Altında 2026 bitmeden yeni rekor gelir mi? Gözler yıl sonu tahminlerinde

Altın, 29 Ocak 2026'da 5 bin 594 dolarla tarihi zirvesini görmüş bu zirveden hemen sonra da sert geri çekilmelerle 4 bin doların altına kadar gerilemişti. Ancak son haftalarda başlayan ivmelenme ile altın ağustos ortasında yeniden yükselişe geçerek 4.400 dolara yükseldi.