Altında 4 günlük satış kritik eşiği kırdı, sırada hangi seviye var?

ABD istihdam verileri sahnede





ABD'de açık iş sayısı temmuz ayında 89 bin artarak 7 milyon 271 bine çıktı. Buna karşılık işe alımlar 278 bin azalarak 5 milyon 54 bine geriledi. Ortaya çıkan tablo iş gücü piyasasının tamamen güçlü olmadığını, ancak Fed'in faiz artırma beklentisini ortadan kaldıracak kadar da hızlı bozulmadığını gösterdi. Altın yatırımcısı için bu nedenle haftanın kalan verileri daha önemli hale geldi.