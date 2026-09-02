Altında 4 günlük satış kritik eşiği kırdı, sırada hangi seviye var?
Altının ons fiyatı dört günlük satış dalgasında üç haftanın en düşük seviyesine gerilerken 200 günlük hareketli ortalamanın da altına indi. Petrol, tahvil faizleri ve Fed beklentileri güvenli liman talebini gölgede bırakıyor.
Altın fiyatları 2 Eylül sabahında düşüşünü dördüncü işlem gününe taşıdı. Altının ons fiyatı erken saatlerde 4 bin 304 dolar çevresine kadar gerileyerek son üç haftanın en düşük seviyesini gördü. Üstelik satış yalnızca günlük bir dalgalanma olmaktan çıktı. Geçen hafta üç ayın zirvesine ulaşan altın, birkaç işlem günü içinde yükselişinin önemli bölümünü geri verdi.
Altının ons fiyatı 25 Ağustos'ta yaklaşık 4 bin 755 dolarla üç ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı. 2 Eylül sabahında 4 bin 304 doların görülmesiyle zirveden geri çekilme yaklaşık yüzde 9,5'e ulaştı. Bu hareket, ağustos sonunda hızlanan yükselişin çok kısa sürede tersine çevrildiğini gösteriyor. Satışların hızı, yatırımcıların yalnızca jeopolitik gelişmelere değil faiz görünümüne de yeniden ağırlık verdiğine işaret ediyor.
Altında teknik görünüm sert biçimde bozuldu
Satış dalgasının en dikkat çekici sonucu uzun vadeli teknik görünümde ortaya çıktı. Altın, piyasanın yakından izlediği 200 günlük hareketli ortalamanın altına indi. Bu bölgenin aşağı kırılması teknik satışları da hızlandırdı. Yaklaşık 4 bin 530 dolar çevresine yükselen uzun vadeli ortalama artık destek yerine, olası toparlanmalarda aşılması gereken önemli bir direnç olarak izleniyor.
Normal şartlarda jeopolitik çatışmalar güvenli liman talebi üzerinden altına destek verir. Ancak ABD ile İran arasındaki yeni saldırılar piyasalarda farklı bir fiyatlama yarattı. Gerilim petrolü yukarı taşırken yatırımcıların enflasyon endişesi arttı. Daha yüksek enflasyon ihtimali Fed'in faizleri artırabileceği beklentisini güçlendirince, savaş kaynaklı güvenli liman talebi altındaki faiz baskısını dengelemeye yetmedi.
Brent petrol 2 Eylül sabahında 95 doların üzerine çıkarken ABD tipi ham petrol de 91 dolar çevresine yükseldi. Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin sürmesi enerji fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı artırıyor.
Petrolün yüksek kalması, ABD'de enflasyonun yeniden güçlenebileceği kaygısını besliyor. Altın açısından kritik sorun da burada başlıyor; enflasyon endişesi bu kez doğrudan faiz artışı beklentisine dönüşüyor.
Faiz cephesindeki baskı büyüdü
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,81 çevresine yükselerek son yılların en yüksek bölgelerinden birine ulaştı. Tahvil getirilerindeki yükseliş, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcı açısından fırsat maliyetini artırıyor.
Bu nedenle altın ile tahvil faizleri arasındaki mücadele yeniden piyasanın ana hikâyesi haline geldi. Faizlerin yüksek kalması halinde altının güçlü ve kalıcı bir toparlanma oluşturması zorlaşabilir.
Jeopolitik gerilim yalnızca tahvil faizlerini değil doları da destekliyor. ABD para birimi güvenli liman talebinden pay alırken doların güçlenmesi, diğer para birimleriyle altın alan yatırımcıların maliyetini yükseltiyor. Sonuç olarak altın aynı anda iki güçlü baskıyla karşı karşıya kaldı. Yükselen tahvil faizleri faiz avantajını azaltırken güçlü dolar uluslararası talebin önünde ikinci bir engel oluşturuyor.
Fed'de faiz artışı ihtimali yüzde 67'ye çıktı
Vadeli piyasalardaki fiyatlamalar Fed'in eylül toplantısında faiz artırma ihtimalinin yaklaşık yüzde 67'ye yükseldiğine işaret ediyor. Geçen haftaya kadar daha düşük kalan olasılığın hızla yükselmesi altında satışları güçlendiren temel unsurlardan biri oldu.
Altın açısından kritik soru artık Fed'in faiz artırıp artırmayacağından çok, önümüzdeki verilerin bu ihtimali daha da yükseltip yükseltmeyeceği.
Fed Başkanı Kevin Warsh'ın geçen haftaki şahin mesajlarının ardından Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr da enflasyon görünümünün para politikası üzerindeki baskısının sürdüğüne işaret etti. Piyasanın bu açıklamalardan çıkardığı sonuç, enflasyon gerilemediği sürece faiz artışının masadan kalkmayacağı yönünde oldu. Altındaki son satış dalgası da büyük ölçüde bu fiyatlama değişiminin ardından hızlandı.
ABD istihdam verileri sahnede
ABD'de açık iş sayısı temmuz ayında 89 bin artarak 7 milyon 271 bine çıktı. Buna karşılık işe alımlar 278 bin azalarak 5 milyon 54 bine geriledi. Ortaya çıkan tablo iş gücü piyasasının tamamen güçlü olmadığını, ancak Fed'in faiz artırma beklentisini ortadan kaldıracak kadar da hızlı bozulmadığını gösterdi. Altın yatırımcısı için bu nedenle haftanın kalan verileri daha önemli hale geldi.
Bugün saat 15.15 kritik
Altın piyasasının bugünkü ilk büyük sınavı ABD özel sektör istihdam verisi olacak. Ağustos ayına ilişkin veri Türkiye saatiyle 15.15'te açıklanacak. Piyasa beklentileri yaklaşık 47-48 bin kişilik istihdam artışına işaret ediyor. Temmuz ayında 44 bin kişilik artış kaydedilmişti. Beklentilerin üzerinde güçlü bir veri faiz artışı ihtimalini yükseltebilirken zayıf sonuç altındaki satış baskısını hafifletebilir.
Akşam Fed'in Bej Kitap raporu gelecek
Günün ikinci önemli gelişmesi Türkiye saatiyle 21.00'de yayımlanacak Fed Bej Kitap raporu olacak. Raporda ABD ekonomisinin farklı bölgelerindeki büyüme, istihdam, ücret ve fiyat baskıları değerlendirilecek.
Özellikle şirketlerin maliyet artışları ve yüksek enerji fiyatlarının fiyatlara yansımasına ilişkin ifadeler yakından izlenecek. Enflasyon baskısının güçlendiğine yönelik işaretler altın açısından yeni bir risk oluşturabilir.
Asıl büyük sınav cuma günü
Haftanın en önemli verisi ise 4 Eylül Cuma günü Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporu olacak. Piyasa beklentileri istihdam artışının yaklaşık 50-60 bin kişi civarında gerçekleşebileceğine işaret ediyor.
İstihdam ve ücretlerde beklenenden güçlü bir tablo Fed'in faiz artırma ihtimalini daha da yükseltebilir. Belirgin zayıflama ise tahvil faizlerini aşağı çekerek altına toparlanma alanı açabilir.
Türkiye'de gram altın 2 Eylül sabahında yaklaşık 6 bin 690 lira çevresinde işlem gördü. Dolar/TL'nin 48,30 lira çevresinde sınırlı hareket etmesi, ons altındaki sert düşüşün gram fiyatına daha doğrudan yansımasına neden oldu.
Gram altın önceki sabah 6 bin 880 liranın üzerindeydi. Böylece yalnızca yaklaşık bir günlük dönemde fiyat 200 liraya yakın geri çekilirken 7 bin lira seviyesi de yeniden uzaklaştı.
Ons altında 4 bin 300 dolar kısa vadede ilk psikolojik sınır konumunda. Bu bölgenin altında satışların devam etmesi halinde bazı teknik analizlerde 4 bin 200-4 bin 220 dolar bandı sonraki önemli destek bölgesi olarak öne çıkıyor.
Yukarı yönde ise önce 4 bin 400 doların geri alınması gerekiyor. Daha kalıcı bir toparlanmada yaklaşık 4 bin 530 dolar çevresindeki 200 günlük hareketli ortalamanın yeniden aşılması teknik görünüm açısından daha güçlü bir sinyal verebilir. Ancak kısa vadeli yönü bugün açıklanacak istihdam verileri ile petrol ve tahvil faizlerinin seyri belirleyecek.