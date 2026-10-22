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Altında 4.100 dolar alarmı: Uzmanlar düşüş riskine dikkat çekti

Altın fiyatları 4.100 dolar sınırına yaklaşırken piyasada satış baskısı yeniden öne çıktı. Orta Doğu'daki gerilime rağmen yükselişe geçemeyen altın için uzmanların uyardığı seviyeler ve Fed'in faiz takvimi dikkat çekiyor.

Murat Ali Oral
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Altında 4.100 dolar alarmı: Uzmanlar düşüş riskine dikkat çekti - Resim: 1

Altın piyasasında gözler yeniden 4.100 dolar seviyesine çevrildi. Ons altın, 22 Ekim Perşembe gününün ilk Asya işlemlerinde 4.123 dolar çevresinde seyrederken yeni bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu.

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Altında 4.100 dolar alarmı: Uzmanlar düşüş riskine dikkat çekti - Resim: 2

Analistler son fiyat hareketlerinin altını 4.100 dolarlık kritik destek bölgesine yaklaştırdığına dikkat çekti. Bu seviyenin korunup korunamayacağı, kısa vadeli görünüm açısından önem taşıyor.

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Altında 4.100 dolar alarmı: Uzmanlar düşüş riskine dikkat çekti - Resim: 3

Altının 4.100 doların altında kalıcı hale gelmesi, satış baskısının devam etmesi riskini artırabilir. Ancak fiyatın bu bölgeden toparlanması halinde yatırımcıların dikkati yeniden yukarı yönlü seviyelere çevrilebilir.

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Altında 4.100 dolar alarmı: Uzmanlar düşüş riskine dikkat çekti - Resim: 4

Altının önündeki en büyük engellerden biri ABD tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi. Faiz getirisi sağlamayan altın, tahvillerin daha cazip hale geldiği dönemlerde yatırımcı ilgisini kaybedebiliyor.

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Altında 4.100 dolar alarmı: Uzmanlar düşüş riskine dikkat çekti - Resim: 5

Doların güçlü görünümü de altın fiyatlarını baskılayan diğer unsur. Dolar yükseldiğinde, başka para birimlerini kullanan yatırımcılar için altın almanın maliyeti artıyor.

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Altında 4.100 dolar alarmı: Uzmanlar düşüş riskine dikkat çekti - Resim: 6

Orta Doğu'daki gelişmeler normal koşullarda güvenli liman talebini artırarak altını destekleyebiliyor. Ancak mevcut gerilim, petrol fiyatları üzerinden ABD'deki enflasyon beklentilerini de etkiliyor.

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Altında 4.100 dolar alarmı: Uzmanlar düşüş riskine dikkat çekti - Resim: 7

Petrolün pahalanması, Fed'in enflasyonla mücadelesini zorlaştırabileceği için faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı endişesini artırıyor. Böylece jeopolitik riskler altını desteklemek yerine dolaylı olarak baskılayabiliyor.

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Altında 4.100 dolar alarmı: Uzmanlar düşüş riskine dikkat çekti - Resim: 8

Enerji fiyatlarındaki artış, ulaştırma ve üretim maliyetlerini yükselterek enflasyon baskısını güçlendirebilir. Bu durum Fed'in para politikasında daha temkinli davranmasına yol açabilir.

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Altında 4.100 dolar alarmı: Uzmanlar düşüş riskine dikkat çekti - Resim: 9

Piyasalarda izlenen temel risk, petrolün yüksek seyrinin yeni faiz artışlarını gündeme getirmesi. Böyle bir senaryoda tahvil getirilerinin yükselmesi, altındaki toparlanmayı zorlaştırabilir.

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Altında 4.100 dolar alarmı: Uzmanlar düşüş riskine dikkat çekti - Resim: 10

ABD Merkez Bankası, 27-28 Ekim tarihlerinde faiz kararını verecek. Piyasalarda faizin sabit bırakılması beklentisi öne çıkarken yatırımcılar kararın ardından yapılacak açıklamalara odaklanıyor.

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Altında 4.100 dolar alarmı: Uzmanlar düşüş riskine dikkat çekti - Resim: 11

Fed'in ekim ayında faizi değiştirmemesi, yılın geri kalanında yeni artış yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Özellikle enflasyonla ilgili mesajlar, aralık toplantısına ilişkin beklentileri değiştirebilir.

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Altında 4.100 dolar alarmı: Uzmanlar düşüş riskine dikkat çekti - Resim: 12

Fed toplantısının ardından 29 Ekim'de ABD'nin kişisel tüketim harcamaları enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Fed'in yakından izlediği bu göstergede yaşanabilecek sürpriz, altın fiyatlarının yönünü etkileyebilir.

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Altında 4.100 dolar alarmı: Uzmanlar düşüş riskine dikkat çekti - Resim: 13

Enflasyonun beklentilerden yüksek gelmesi, faiz artışı ihtimalini güçlendirerek altın üzerinde baskı yaratabilir. Daha ılımlı bir veri ise dolar ve tahvil getirileri üzerinden fiyatlara destek sağlayabilir.

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Altında 4.100 dolar alarmı: Uzmanlar düşüş riskine dikkat çekti - Resim: 14

Altın için aşağı yönde ilk dikkat çeken bölge 4.100 dolar çevresi. Teknik görünümde daha aşağıda yaklaşık 4.050 dolar bölgesi de olası satış baskısının devamı açısından izleniyor.

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Altında 4.100 dolar alarmı: Uzmanlar düşüş riskine dikkat çekti - Resim: 15

Yukarı yönde ise 4.150 doların ardından 4.180 dolar çevresi önem taşıyor. Fiyatın bu seviyeleri aşması, kısa vadeli toparlanma ihtimalini güçlendirebilir.

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Altında 4.100 dolar alarmı: Uzmanlar düşüş riskine dikkat çekti - Resim: 16

Daha güçlü bir yükseliş için yaklaşık 4.240 dolar bölgesinin aşılması gerekiyor. Ancak bu seviyeler kesin dönüş noktaları değil, teknik göstergelerin işaret ettiği izleme alanları olarak değerlendiriliyor.

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Altında 4.100 dolar alarmı: Uzmanlar düşüş riskine dikkat çekti - Resim: 17

Ons altındaki düşüş Türkiye'deki gram altın fiyatlarını da etkiliyor. Ancak dolar/TL kurunun seyri, uluslararası piyasadaki hareketin iç piyasaya ne ölçüde yansıyacağını belirliyor.

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Altında 4.100 dolar alarmı: Uzmanlar düşüş riskine dikkat çekti - Resim: 18

Bu nedenle ons altın gerilerken gram altındaki düşüş daha sınırlı kalabiliyor. Yatırımcılar açısından önümüzdeki hafta hem Fed'in faiz mesajları hem de döviz kurundaki hareketler önem taşıyacak.

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Kaynak: HABER MERKEZİ