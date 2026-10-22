Altında 4.100 dolar alarmı: Uzmanlar düşüş riskine dikkat çekti
Altın fiyatları 4.100 dolar sınırına yaklaşırken piyasada satış baskısı yeniden öne çıktı. Orta Doğu'daki gerilime rağmen yükselişe geçemeyen altın için uzmanların uyardığı seviyeler ve Fed'in faiz takvimi dikkat çekiyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın piyasasında gözler yeniden 4.100 dolar seviyesine çevrildi. Ons altın, 22 Ekim Perşembe gününün ilk Asya işlemlerinde 4.123 dolar çevresinde seyrederken yeni bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu.
Analistler son fiyat hareketlerinin altını 4.100 dolarlık kritik destek bölgesine yaklaştırdığına dikkat çekti. Bu seviyenin korunup korunamayacağı, kısa vadeli görünüm açısından önem taşıyor.
Altının 4.100 doların altında kalıcı hale gelmesi, satış baskısının devam etmesi riskini artırabilir. Ancak fiyatın bu bölgeden toparlanması halinde yatırımcıların dikkati yeniden yukarı yönlü seviyelere çevrilebilir.
Altının önündeki en büyük engellerden biri ABD tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi. Faiz getirisi sağlamayan altın, tahvillerin daha cazip hale geldiği dönemlerde yatırımcı ilgisini kaybedebiliyor.
Doların güçlü görünümü de altın fiyatlarını baskılayan diğer unsur. Dolar yükseldiğinde, başka para birimlerini kullanan yatırımcılar için altın almanın maliyeti artıyor.
Orta Doğu'daki gelişmeler normal koşullarda güvenli liman talebini artırarak altını destekleyebiliyor. Ancak mevcut gerilim, petrol fiyatları üzerinden ABD'deki enflasyon beklentilerini de etkiliyor.
Petrolün pahalanması, Fed'in enflasyonla mücadelesini zorlaştırabileceği için faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı endişesini artırıyor. Böylece jeopolitik riskler altını desteklemek yerine dolaylı olarak baskılayabiliyor.
Enerji fiyatlarındaki artış, ulaştırma ve üretim maliyetlerini yükselterek enflasyon baskısını güçlendirebilir. Bu durum Fed'in para politikasında daha temkinli davranmasına yol açabilir.
Piyasalarda izlenen temel risk, petrolün yüksek seyrinin yeni faiz artışlarını gündeme getirmesi. Böyle bir senaryoda tahvil getirilerinin yükselmesi, altındaki toparlanmayı zorlaştırabilir.
ABD Merkez Bankası, 27-28 Ekim tarihlerinde faiz kararını verecek. Piyasalarda faizin sabit bırakılması beklentisi öne çıkarken yatırımcılar kararın ardından yapılacak açıklamalara odaklanıyor.
Fed'in ekim ayında faizi değiştirmemesi, yılın geri kalanında yeni artış yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Özellikle enflasyonla ilgili mesajlar, aralık toplantısına ilişkin beklentileri değiştirebilir.
Fed toplantısının ardından 29 Ekim'de ABD'nin kişisel tüketim harcamaları enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Fed'in yakından izlediği bu göstergede yaşanabilecek sürpriz, altın fiyatlarının yönünü etkileyebilir.
Enflasyonun beklentilerden yüksek gelmesi, faiz artışı ihtimalini güçlendirerek altın üzerinde baskı yaratabilir. Daha ılımlı bir veri ise dolar ve tahvil getirileri üzerinden fiyatlara destek sağlayabilir.
Altın için aşağı yönde ilk dikkat çeken bölge 4.100 dolar çevresi. Teknik görünümde daha aşağıda yaklaşık 4.050 dolar bölgesi de olası satış baskısının devamı açısından izleniyor.
Yukarı yönde ise 4.150 doların ardından 4.180 dolar çevresi önem taşıyor. Fiyatın bu seviyeleri aşması, kısa vadeli toparlanma ihtimalini güçlendirebilir.
Daha güçlü bir yükseliş için yaklaşık 4.240 dolar bölgesinin aşılması gerekiyor. Ancak bu seviyeler kesin dönüş noktaları değil, teknik göstergelerin işaret ettiği izleme alanları olarak değerlendiriliyor.
Ons altındaki düşüş Türkiye'deki gram altın fiyatlarını da etkiliyor. Ancak dolar/TL kurunun seyri, uluslararası piyasadaki hareketin iç piyasaya ne ölçüde yansıyacağını belirliyor.
Bu nedenle ons altın gerilerken gram altındaki düşüş daha sınırlı kalabiliyor. Yatırımcılar açısından önümüzdeki hafta hem Fed'in faiz mesajları hem de döviz kurundaki hareketler önem taşıyacak.