Altında 4.400 doların altı görüldü, Fed baskısı sertleşti

4.260 dolar riski masaya gelebilir





4.350 dolar desteğinin de kaybedilmesi durumunda teknik görünümde yaklaşık 4.260 dolar bölgesi öne çıkıyor. Bu seviye alt Bollinger bandının bulunduğu bölgeye yakın olması nedeniyle olası alımların yeniden güçlenebileceği alanlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Böyle bir hareket, 4.400 doların yalnızca kısa süreli değil daha belirgin bir aşağı kırılmaya dönüştüğü anlamına gelebilir.