Altında 7 ayın en sert yükselişi: En kötüsü geride mi kaldı?
Altın, Fed'in faiz artırım beklentilerini zayıflatan ABD istihdam verileriyle birlikte son 7 ayın en güçlü haftalık yükselişini kaydetti. Ons fiyatı 4 bin 342 dolara çıkarken piyasalarda en kötüsünün geride kaldığı beklentisi güçlenmeye başladı. Yükselişin devamı için analistler altında kritik eşiği açıklarken, bu seviyenin aşılması halinde altında yeni rekorlar bekleniyor.
Geçen hafta 4 bin 342 dolara kadar yükselen ons altın yeni haftaya daha sakin başlarken 4 bin 340 dolar civarında hareket ediyor. Gram altın ise 6 bin 636 TL'den işlem görüyor.
Altın en son 19 Ocak haftasında yüzde 8,7 yükselerek 4 bin 980 dolara çıkmış ve daha güçlü bir haftalık performans göstermişti. Bu tarihten sonra altında başlayan düşüş 7 ayın ardından bu hafta tersine döndü.
Fed beklentilerindeki değişim altına yaradı
Altının son yükselişinde ABD’den gelen zayıf istihdam verileri etkili oldu. İş gücü piyasasındaki yavaşlama sinyalleri, Fed’in daha önce tahmin edildiği ölçüde sıkılaşmayabileceği beklentisini güçlendirirken faiz getirisi olmayan altına yönelik talebi artırdı.
Yılın başında Fed’in güvercin politika beklentileriyle desteklenen altın, Orta Doğu’daki savaşın petrol ve enflasyonu yükselterek faiz artışı beklentilerini güçlendirmesiyle baskı altında kalmıştı. Son dönemde jeopolitik gerilimin azalması ve ABD’de zayıf gelen istihdam verilerinin Fed’e yönelik şahin beklentileri zayıflatmasıyla altın yeniden destek buldu.
Altında en kötü senaryo geride mi kaldı?
Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen de altının artan risklere rağmen belirli seviyelerin altında kalıcı olmadığını belirterek, piyasanın artık olumlu gelişmelere daha güçlü tepki vermeye başladığını söyledi.
Ergezen, “Artık hem kurumsal yatırımcılar hem de merkez bankaları tarafına baktığımız zaman en kötünün görüldüğü beklentisi oluşmaya başladı. İyimserlik tarafı bir miktar daha ağır basmaya başladı.” dedi.
Uzlaşma ve ateşkes beklentilerinin fiyatlara hızla yansıdığını ifade eden Ergezen, altına para girişindeki artışın da son yükselişi desteklediğini belirtti.
Petrol ve dolar altının önündeki iki engel
Altının yükselişinin devamında petrol ve doların seyri belirleyici olacak. Ergezen’e göre petrolün 80 doların üzerinden 70 dolar civarına gerilemesi ve dolar endeksinin zayıflaması altını destekleyebilir. Aksi durumda yüksek petrol fiyatlarının yarattığı enflasyon ve faiz baskısı ile güçlü dolar, altındaki yükselişi sınırlayabilir.
Altında 4 bin 400 dolar öne çıkıyor
Altının kısa vadeli görünümünde 4 bin 400 dolar önemli direnç olarak takip ediliyor. Ergezen, petrol ve dolar endeksinde gerileme görülmemesi halinde ons altının bu seviyenin üzerine çıkmakta zorlanabileceğini belirtti.
4 bin 400 doların aşılması halinde ise bir sonraki önemli seviye 4 bin 550 dolar olacak.
Buna göre altının yaklaşık 7 ayın en güçlü haftalık yükselişinin ardından yeni bir ivme kazanıp kazanmayacağında Fed beklentilerinin yanı sıra dolar ve petrol fiyatlarındaki hareket belirleyici olacak.