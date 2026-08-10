Altında 7 ayın en sert yükselişi: En kötüsü geride mi kaldı?

Ergezen, “Artık hem kurumsal yatırımcılar hem de merkez bankaları tarafına baktığımız zaman en kötünün görüldüğü beklentisi oluşmaya başladı. İyimserlik tarafı bir miktar daha ağır basmaya başladı.” dedi.

Uzlaşma ve ateşkes beklentilerinin fiyatlara hızla yansıdığını ifade eden Ergezen, altına para girişindeki artışın da son yükselişi desteklediğini belirtti.