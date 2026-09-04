Altında beklenen fırsat geldi! İki rakam tüm hesabı değiştirecek

İki rakam tüm hesabı değiştirecek

Bu nedenle analistlerler, önümüzdeki haftalar ve aylarda yaşanabilecek geri çekilmelerde altın alımı için yeni fırsatlar doğacağı görüşünü koruyor. Kısa vadede ise fiyatın yeniden 4.600 dolara doğru hareket edebileceği tahmin ediliyor. Daha güçlü bir yükseliş için 4.800 doların aşılması gerekiyor. Uzun vadeli hedef ise 5.000 doların üzeri olarak gösteriliyor.