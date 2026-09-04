Altında beklenen fırsat geldi! İki rakam tüm hesabı değiştirecek
Altın fiyatlarındaki sert düşüş yatırımcıların yönünü yeniden alım fırsatına çevirdi. Satışların hız kesmesi ve büyük yatırımcıların pozisyonları, piyasada yeni bir beklentiyi güçlendirirken StoneX Kıdemli Piyasa Analisti Matt Simpson altında tüm hesabı değiştirecek iki rakamı açıkladı.
Altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan geri çekilmenin ardından satışların hız kesti. Fiyatların önemli seviyelerde tutunması, piyasada düşüşlerin yeni bir alım fırsatına dönüşebileceği beklentisini güçlendirdi.
Analistlerler ise altındaki uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyor. Özellikle vadeli işlem ve opsiyon piyasalarındaki yatırımcıların pozisyonları, fiyatlardaki geri çekilmeye rağmen altına yönelik ilginin devam ettiğini gösteriyor.
Altında alım için kritik seviyeler
Değerlendirmeler 4.300 dolar seviyesinin altın için önemli bir sınır olduğuunu gösteriliyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması altının sadece yükseliş trendi içinde bir düzeltme yaşadığı olarark değerlendiriliyor.
İki rakam tüm hesabı değiştirecek
Bu nedenle analistlerler, önümüzdeki haftalar ve aylarda yaşanabilecek geri çekilmelerde altın alımı için yeni fırsatlar doğacağı görüşünü koruyor. Kısa vadede ise fiyatın yeniden 4.600 dolara doğru hareket edebileceği tahmin ediliyor. Daha güçlü bir yükseliş için 4.800 doların aşılması gerekiyor. Uzun vadeli hedef ise 5.000 doların üzeri olarak gösteriliyor.
4.300 doların altına düşerse ne olur?
Yükseliş beklentisinin karşısındaki temel risk ise 4.300 doların aşağı yönlü kırılması.
Altının bu seviyenin altına gerilemesi halinde satışların derinleşebileceği ve 4.076 dolar civarının gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ancak mevcut görünümde analistler bu senaryoya daha düşük ihtimal veriyor.
StoneX Kıdemli Piyasa Analisti Matt Simpson da, mevcut tahminde 4.300 doların üzerinde kalan düşüşleri potansiyel alım fırsatı olarak görürken, bu seviyenin altındaki hareketlerde daha temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor.
Büyük yatırımcılar altından vazgeçmedi
Altın fiyatlarının yükseleceğini öngören pozisyonların arttığına buna karşılık düşüş bekleyen pozisyonların azaldığına dikkat çeken Simpson, varlık yöneticilerinde de benzer bir eğilim görüldüğünü belirtiyor.
Opsiyon piyasasında da yatırımcıların sert bir düşüşe karşı korunma talebinin azalması, altındaki geri çekilmeye rağmen yükseliş beklentisinin tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor. Bu tablo, fiyatlarda zaman zaman geri çekilmeler yaşansa da yatırımcıların önemli bir bölümünün bunları alım fırsatı olarak değerlendirmeye hazırlandığını gösteriyor.
Altının yönünü ABD istihdam verisi belirleyebilir
Kısa vadede ise gözler cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Altın, son sekiz tarım dışı istihdam verisinin açıklandığı günlerin altısında yükselişle kapanmıştı.
Cuma günü istihdamın beklentilerin altında kalması halinde Fed'in faiz politikasını gevşetebileceği beklentileri güçlenebilir ve bu durum altına destek verebilir. Güçlü bir istihdam verisi ise faizlerin yüksek kalacağı beklentisini artırarak altın üzerinde baskı oluşturabilir.
Bu nedenle altın yatırımcısı açısından önümüzdeki günlerde 4.300 dolar seviyesi ile ABD istihdam verileri fiyatların yönü konusunda iki önemli gösterge olacak.