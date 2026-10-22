Altında büyük patlama yaklaşıyor: Analistler tarih verip açıkladı
Altın piyasası son 3 haftadır devam eden sıkışma sürecinin sonuna geldi. FX Empire analistleri, teknik grafiklerdeki daralmanın 28 Ekim itibarıyla sert bir patlamaya yol açabileceğini belirtiyor. Peki, yön yukarı mı aşağı mı? İşte kritik senaryolar...
Altın faiz kıskacında: ABD tahvilleri ne diyor?
Ons altın, ABD 10 yıllık reel hazine tahvil faizlerinin yüzde 2,80'den yüzde 2,77'ye gerilemesiyle kısmi bir nefes aldı. Ancak 2 yıllık faizlerin yüzde 4,79'a yükselmesi tahvil piyasasında kafaları karıştırıyor. Bu durum altındaki kararsızlığı körüklüyor.
Fed kararı dengeleri değiştirecek mi?
Yüksek seyreden küresel enflasyon verileri Fed'in elini zorlaştırıyor. Piyasalar, 27-28 Ekim tarihindeki Fed toplantısında faizlerin sabit bırakılmasını bekliyor. Kararla birlikte altındaki sıkışma aynı gün dağılabilir.
Yükseliş için ilk engel: 4.142 ve 4.162 dolar seviyeleri
Boğaların (alıcıların) piyasada kontrolü yeniden kazanması için altının öncelikle günün zirvesi olan 4.142 doları aşması gerekiyor. Ardından 20 günlük hareketli ortalama olan 4.162 dolar güçlü bir direnç olarak izlenecek.
Haftalık zirve radarda: 4.190 - 4.199 dolar bandı
İlk engeller aşıldığı takdirde, altının önündeki en ciddi ara istasyon 4.190 - 4.199 dolar bandı olacak. Bu seviyenin geçilmesi, piyasadaki yükseliş iştahını resmen tetikleyecek.
Büyük dönüm noktası 4.217 - 4.230 dolar eşiği!
Düşüş trendinin bittiğini ilan edecek asıl seviye ise 4.217 dolar. Analist Christopher Lewis'e göre 4.230 doların üzerinde yapılacak hacimli kapanışlar, yeni uzun (long) pozisyonlar için ana tetikleyici olacak.
Alıcıların rüya hedefi: Altın 4.800 doları görür mü?
Eğer 4.230 dolar kalıcı olarak aşılırsa, altının önü açılacak. Sırasıyla 4.316 ve 4.400 dolar ara hedeflerinin ardından, uzun vadeli formasyonun büyük hedefi olan 4.821 - 4.847 dolar aralığı masaya gelecek.
Düşüşte ilk kritik savunma hattı
Peki ya aşağı kırılırsa? Satış baskısının derinleşmesi durumunda piyasanın en kritik ara desteği 4.066 dolar olacak.
Ancak analistler uyarıyor: Düşüşün kesinleşmesi için bu seviyenin altında anlık sarkma değil, hacimli kapanışlar şart.
4.000 doların altı uçurum mu?
Şu an için düşük bir ihtimal olarak görülse de altının psikolojik sınır olan 4.000 doların altına sarkması, piyasada çok büyük bir karakter ve trend değişimine yol açacak. Özetle gözler 4.100 - 4.230 dolar bandındaki bu sıkışmanın 28 Ekim'e kadar nereye patlayacağında.