Altında büyük patlama yaklaşıyor: Analistler tarih verip açıkladı

4.000 doların altı uçurum mu?

Şu an için düşük bir ihtimal olarak görülse de altının psikolojik sınır olan 4.000 doların altına sarkması, piyasada çok büyük bir karakter ve trend değişimine yol açacak. Özetle gözler 4.100 - 4.230 dolar bandındaki bu sıkışmanın 28 Ekim'e kadar nereye patlayacağında.