Altında büyük yol ayrımı! Dev banka 3 farklı senaryoyu açıkladı
Altın piyasasında dengeleri değiştirebilecek yeni bir analiz yayımlandı. Dünyanın önde gelen bankalarından Scotiabank, altın fiyatları için üç farklı senaryo ortaya koyarken, altında görülebilecek dip ve zirve seviyeleri de paylaştı. Banka analizinde altın fiyatlarının verilerden bağımsız şekilleneceğine dikkat çekti.
Orta Doğu'da bir kez daha yükselen tansiyon güvenli liman talebini artırırken ons altın 4 bin 103 dolar, gram altın ise 6 bin 176 TL seviyesine yükseldi.
Tarihi zirvelerden sonra sert düşüş yaşayan ve bu yıl yatırımcısını üzen altın için beklenen yükseliş başlarken, Scotiabank altın fiyatlarına ilişkin üç farklı senaryo öngördü.
Piyasa risk primini fiyatlıyor
Scotiabank'ın analizine göre, reel faizler, dolar endeksi, enflasyon ve petrol fiyatları esas alındığında altının adil değeri 3 bin-3 bin 300 dolar bandında hesaplanırken altının spot fiyatı 4 bin 100 dolar seviyesinde bulunuyor. Bankaya göre bu durum piyasanın önemli bir risk primini fiyatladığını gösteriyor.
Temel senaryoda 4 bin 300 dolar öne çıkıyor
Bankanın hazırladığı ilk senaryoya göre bu yıl ve 2027'de gelecek birer faiz artışı ile dolar endeksi 102-103 bandında, enflasyon yüzde 4,5 seviyesinde ve petrol fiyatı 75 dolar civarında seyredecek.
Bu tabloda altının adil değeri de 2026 için 3 bin 221 dolar, 2027 için ise 3 bin 103 dolar olacak. Ancak piyasada yüzde 25 seviyesinde bir risk primi korunursa ons altının sırasıyla 4 bin 300 ve 4 bin 150 dolar seviyelerinde işlem görebileceği öngörülüyor.
Risk primi uzun vadeli ortalaması yüzde 12 seviyesine gerilerse altının 3 bin 650-3 bin 525 dolar bandına çekilebileceği belirtiliyor.
Altında zirve fiyat tahmini 5 bin dolar
Scotiabank'ın en olumlu senaryosu ise faizlerin sabit kalması ve 2027'de faiz indirimlerinin başlaması üzerine kurulu. Bu tabloda doların zayıflaması, enflasyonun yüzde 3,5'e gerilemesi ve petrol fiyatlarının 65-68 dolar aralığında seyretmesi bekleniyor.
Bu koşullarda altının adil değerinde büyük bir değişim yaşanmasa da risk priminin yüzde 35'e yükselmesi halinde ons fiyatının 2026'nın geri kalanında ortalama 4 bin 700 dolara, 2027'de ise 5 bin dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Risk priminin geçmişte görülen yüzde 43 seviyesine çıkması durumunda ise teorik olarak ons altının 5 bin 700 dolara kadar yükselebileceği ifade ediliyor.
Altında dip fiyat tahmini 3 bin 150 dolar
Üçüncü senaryo ise daha sıkı para politikasını esas alıyor. Buna göre bu yıl bir, 2027'de ise iki faiz artırımı yapılması halinde altının adil değeri yaklaşık 3 bin dolara geriliyor.
Risk priminin yüzde 15'e düşmesi durumunda ons altının 3 bin 525 dolar seviyesinde dengelenebileceği belirtilirken, primin yüzde 5'e kadar gerilemesi halinde fiyatın 3 bin 150 dolara kadar düşebileceği hesaplanıyor. Bu seviye mevcut spot fiyatın yaklaşık yüzde 23 altında bulunuyor.
Altını asıl ne belirleyecek?
Scotiabank'ın analizine göre altın fiyatlarında en büyük değişimi yatırımcı psikolojisi yaratıyor. Banka, senaryolar arasında adil değerin büyük ölçüde aynı kaldığını, 3 bin 150 ile 5 bin 700 dolar arasındaki geniş fiyat aralığının ise neredeyse tamamen risk primindeki değişimden kaynaklandığını savunuyor.
Borç sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının altın alımları gibi unsurların risk primini artırarak fiyatları yukarı taşıyabileceği belirtiliyor.
Piyasa beklentileri güçlü
Scotiabank, piyasa beklentilerinin de yükseliş yönünde olduğunu belirtiyor. Bankanın aktardığı verilere göre 27 kurumun ortalama tahmini, ons altının 2026'da 4 bin 759 dolar, 2027'de ise 4 bin 993 dolar seviyesinde olacağı yönünde.
Bazı büyük yatırım bankaları ise daha iyimser tahminlerde bulunuyor. Deutsche Bank ve JPMorgan, 2027 yılı için ons altında 6 bin 000 doların üzerinde seviyelerin görülebileceğini öngörüyor.
Buna rağmen Scotiabank, mevcut fiyatlamaların büyük ölçüde risk algısına dayandığına dikkat çekiyor. Bankanın kendi tahmini 2026 ve 2027 yılları için yaklaşık 4 bin 600 dolar seviyesinde bulunuyor.