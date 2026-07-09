Altında büyük yol ayrımı! Dev banka 3 farklı senaryoyu açıkladı

Orta Doğu'da bir kez daha yükselen tansiyon güvenli liman talebini artırırken ons altın 4 bin 103 dolar, gram altın ise 6 bin 176 TL seviyesine yükseldi.

Tarihi zirvelerden sonra sert düşüş yaşayan ve bu yıl yatırımcısını üzen altın için beklenen yükseliş başlarken, Scotiabank altın fiyatlarına ilişkin üç farklı senaryo öngördü.