Altında dalgalı seyir sürüyor: 4.750–4.780 bandında sıkıştı
ABD-İran gerilimi ve yükselen petrol fiyatları altın üzerinde çift yönlü baskı oluşturuyor. Uzmanlar, kritik eşik olarak 4.780 dolar seviyesine dikkat çekiyor.
Küresel piyasalarda altın fiyatları yeniden kritik bir dönemece girdi. 22 Nisan 2026 itibarıyla ons altın 4.700 doların üzerinde tutunmayı başarırken, 4.750–4.780 bandında dalgalı bir seyir izliyor. Piyasalar şimdi bu dar aralıktan çıkacak yönü bekliyor.
Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün ardından altın fiyatları yeniden toparlanma eğilimine girdi. Avrupa işlemlerinde gün içi zirveler test edilirken, fiyatlar 4.750 ile 4.780 dolar aralığında hareket ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkesin süreceğini açıklaması tansiyonu düşürse de, İran’ın Pakistan’daki barış görüşmelerine katılmaması belirsizliği artırdı. Bu durum piyasalarda temkinli bir hava oluşturuyor.
Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’na ilişkin çelişkili haberler, enerji piyasasında riskleri artırıyor. Bu gelişmeler altın fiyatlarını dolaylı olarak etkiliyor.
Artan petrol fiyatları enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Güçlenen dolar ile birlikte faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşsa da, riskler fiyatları desteklemeye devam ediyor.
Jeopolitik risklerin devam etmesi, altının güvenli liman özelliğini korumasını sağlıyor. Yatırımcılar belirsizlik ortamında altına yönelmeye devam ediyor.
Uzun vadede merkez bankalarının altın alımları ve Asya’daki fiziki talep, fiyatların düşmesini sınırlayan önemli faktörler arasında yer alıyor.
Enerji arzındaki sorunlar, küresel ekonomide stagflasyon riskini gündeme getiriyor.
Bu senaryo altın için orta vadede destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.
Teknik analizde altın fiyatı 4.778 dolar civarında yükselen trend çizgisi üzerinde işlem görüyor.
Bu seviyede alıcıların güçlü kalma çabası dikkat çekiyor.
50 periyotluk hareketli ortalama 4.780 dolarda destek oluştururken, 200 periyotluk ortalama 4.786 dolarda direnç görevi görüyor.
Bu sıkışma genellikle sert fiyat hareketlerinin habercisi olarak görülüyor.
Uzmanlara göre 4.780 doların üzerinde kalıcılık sağlanırsa 4.890 ve ardından 4.996 dolar seviyeleri hedef olabilir.
Aşağıda ise 4.747 ve 4.670 dolar destek olarak izleniyor. Piyasalar şimdi bu kritik eşikte gelecek kırılımı bekliyor.