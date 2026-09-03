Gram altın 6 bin 880 liraya yaklaştı

Yurt içinde altın fiyatları da yükselişini sürdürdü. Son verilere göre gram altın yüzde 1,02 artışla 6 bin 880 TL seviyesinde işlem görürken, 22 ayar bileziğin satış fiyatı 6 bin 278 TL oldu. Cumhuriyet altını 44 bin 746 TL, yarım altın 22 bin 449 TL, çeyrek altın ise 11 bin 238 TL seviyesine yükseldi. Görselde ons altının da yüzde 1 artışla 4 bin 431 dolar civarında işlem gördüğü görüldü.