Altında dengeler değişti: Üç günlük düşüşün ardından hızlı toparlandı
Üç günlük düşüşün ardından toparlanan altın, kritik seviyelerde tutunmaya çalışıyor. Trump'ın İran açıklaması ve Fed cephesinden gelen enflasyon mesajları piyasalarda faiz beklentilerini değiştirirken, doların seyri de değerli metale destek verdi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları, ABD'den gelen açıklamalar ve doların seyriyle birlikte yeniden yön arayışına girdi. Önceki seansta yaklaşık yüzde 1 yükselerek üç günlük kayıp serisini sonlandıran ons altın, perşembe günü 4 bin 400 dolar sınırına yakın seyrini korudu.
Spot altın, 4 bin 384,21 dolar seviyesinde yatay hareket ederken, ons altın 4 bin 434,21 dolara çıktı. Gümüş yüzde 0,1 kayıpla 65,26 dolardan işlem görürken, platin 1.760,62 dolar seviyesinde kaldı. ABD Dolar Endeksi ise 99,57 seviyesinde yatay seyretti.
Trump'ın açıklaması piyasayı rahatlattı
Altındaki toparlanmada ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik son saldırılara ilişkin açıklamaları etkili oldu. Trump, ABD'nin son saldırılarının uzun süreli bir askeri harekâta dönüşmesinin beklenmediğine işaret etti.
Açıklamaların ardından petrol fiyatlarındaki yükselişin hız kesmesi, enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki olası etkisine yönelik endişeleri de bir miktar azalttı.
Orta Doğu'daki çatışmaların uzaması ve enerji arzının sekteye uğraması halinde petrol fiyatlarının daha da yükselmesinden endişe ediliyordu. Enerji maliyetlerindeki kalıcı yükselişin ABD'de enflasyonu yeniden hızlandırabileceği ve Fed'in para politikasında daha sıkı bir çizgi izlemesine yol açabileceği değerlendiriliyordu.
Faiz getirisi bulunmayan altın, özellikle faizlerin ve tahvil getirilerinin yükseldiği dönemlerde baskı altında kalabiliyor.
Doların gerilemesi altına destek verdi
Değerli metal çarşamba günkü işlemlerde yüzde 1,6'ya kadar yükseldi. Japon yeninde yaşanan sert değer kazancının ardından doların gerilemesi de altının toparlanmasına destek verdi.
Yendeki hareket, Japonya'nın döviz piyasasına müdahale edebileceği ihtimalini yeniden yatırımcıların gündemine taşıdı.
Fed'den enflasyon mesajı
Piyasalarda Fed'in bundan sonraki adımlarına ilişkin beklentiler de altının yönü açısından yakından takip ediliyor.
New York Fed Başkanı John Williams, tarifelerin etkisinin azalmasıyla ABD'de enflasyonun gevşemeye devam ettiğine yönelik işaretler bulunduğunu belirtti. Williams ayrıca enerji fiyatlarındaki yükselişin diğer hizmet kalemlerine belirgin biçimde yayılmadığını söyledi.
ABD iş gücü piyasasından gelen son veri de Fed üzerindeki faiz artırımı baskısını bir miktar hafifletti. ADP verilerine göre ülkede özel sektör istihdamı ağustos ayında 38 bin kişi arttı.
İstihdam artışının ılımlı kalması, Fed'in agresif bir faiz artırımına gideceği yönündeki beklentilerin zayıflamasına neden oldu.
Gözler Fed'in faiz kararında
Piyasalardaki son görünüm, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın geçen hafta Jackson Hole'da verdiği şahin mesajların ardından oluşan beklentilerden farklılaştı.
Warsh'ın açıklamaları sonrasında yüksek enflasyonla mücadele amacıyla Fed'in faiz artırımına gidebileceği beklentileri güçlenmişti.
Yatırımcılar şimdi yaklaşık iki hafta sonra gerçekleştirilecek Fed toplantısına odaklanırken, faiz beklentilerindeki değişimin altın fiyatlarının kısa vadeli yönünde belirleyici olması bekleniyor.
Gram altın 6 bin 880 liraya yaklaştı
Yurt içinde altın fiyatları da yükselişini sürdürdü. Son verilere göre gram altın yüzde 1,02 artışla 6 bin 880 TL seviyesinde işlem görürken, 22 ayar bileziğin satış fiyatı 6 bin 278 TL oldu. Cumhuriyet altını 44 bin 746 TL, yarım altın 22 bin 449 TL, çeyrek altın ise 11 bin 238 TL seviyesine yükseldi. Görselde ons altının da yüzde 1 artışla 4 bin 431 dolar civarında işlem gördüğü görüldü.