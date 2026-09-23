Altında dengeler değişti: Yatırımcı artık faize değil bu riske bakıyor
Altında yüksek faiz ve tahvil getirilerine rağmen yatırımcı ilgisi sürüyor. Saxo Bank’tan Ole Hansen, piyasalardaki farklılaşmaya işaret ederken, altın fiyatlarına ilişkin beklentisini de açıkladı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın piyasasında uzun yıllardır fiyatların yönünü belirleyen temel göstergelerden biri olarak kabul edilen reel faizlerde dikkat çekici bir ayrışma yaşanıyor. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, ABD'de 10 yıllık reel getirilerin 20 yılı aşkın sürenin zirvesine çıkmasına rağmen altına yatırım yapan borsa yatırım fonlarına (ETF) para girişinin sürdüğüne dikkat çekti.
Hansen'e göre söz konusu tablo, yatırımcıların yüksek tahvil getirilerinden çok artan kamu borçları ve mali sürdürülebilirliğe ilişkin risklere odaklanmaya başladığını gösteriyor.
Reel getiriler 20 yılın zirvesinde
Hansen'in değerlendirmesine göre ABD'nin 10 yıllık reel getirisi cuma günü yüzde 2,63'e çıkarak 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Reel getiriler yılbaşından bu yana 76 baz puan yükseldi.
Normal koşullarda bu gelişmenin altın açısından olumsuz olması bekleniyor. Faiz veya temettü getirisi sağlamayan altının, tahvillerin reel getirisinin yükseldiği dönemlerde yatırımcılar açısından görece cazibesini kaybetmesi öngörülüyor.
Ancak son veriler bu geleneksel ilişkinin zayıfladığına işaret ediyor. Altın destekli ETF'lerde tutulan toplam varlıklar, 2026'nın ilk yarısındaki gerilemenin ardından yeniden yükselişe geçti.
Hansen, altın talebi ile reel getiriler arasındaki tarihsel ters ilişkinin giderek daha belirgin biçimde koptuğunu belirtti.
Altın ETF'lerinde yedi ayın zirvesi
Altın fiyatlarında son dönemde görülen zayıflığa rağmen altın destekli ETF'lerdeki varlıkların yedi ayın en yüksek seviyesine çıkması da yatırımcı talebinin güçlü kaldığını ortaya koydu.
Hansen, 2022 ve 2023 yıllarında da reel getirilerin sert şekilde yükseldiğini ancak o dönemde yatırımcıların ETF'lerden çıkış yaptığını hatırlattı. Altın fiyatları ise merkez bankalarının güçlü alımları sayesinde yüksek reel faizlere karşı direnç göstermişti.
Hansen'e göre mevcut dönemin önemli farkı, bu kez yalnızca altın fiyatının değil, ETF yatırımlarının da yükselen reel getirilerden ayrışması.
Yüksek faiz artık farklı okunuyor
Hansen, değişimin arkasında kamu maliyesine ilişkin artan kaygıların bulunabileceğine dikkat çekti.
Buna göre yatırımcılar uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişi artık yalnızca tahvilleri altına göre daha cazip hale getiren bir gelişme olarak değerlendirmiyor. Yüksek getiriler aynı zamanda büyüyen kamu borçları, artan borçlanma maliyetleri, mali sürdürülebilirlik ve finansal istikrara ilişkin bir risk göstergesi olarak da algılanıyor.
Bu ortamın, geleneksel finansal sistemin dışında bir değer saklama aracı olarak görülen altına yönelik talebi desteklediği değerlendiriliyor.
Altını destekleyen yatırımcı kitlesi genişledi
Merkez bankalarının devam eden altın alımlarının yanı sıra Batılı yatırımcıların ETF'lere geri dönmesi ve Asya'daki güçlü fiziki ve yatırım talebi de değerli metali destekliyor.
Hansen, bu gelişmelerin altını destekleyen yatırımcı tabanının 2022-2023 dönemine göre daha geniş hale geldiğine işaret etti.
Fed'in geçen hafta gerçekleştirdiği faiz artırımına rağmen altında sert bir satış yaşanmamasını da değerlendiren Hansen, daha şahin para politikasının büyük ölçüde fiyatlara yansımış olabileceğini belirtti.
Hansen, “Hafta sonuna girerken altın, ABD'deki faiz artışını büyük ölçüde görmezden gelmiş görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.
Hansen yükseliş beklentisini koruyor
Saxo Bank stratejistine göre faiz ve tahvil getirilerine daha az duyarlı yatırımcılardan gelen talep, altının karşı karşıya olduğu geleneksel makroekonomik baskıları dengelemeye devam ediyor.
Hansen, altında yükseliş beklentisini koruduğunu belirterek faiz artırımlarının değerli metaldeki yükseliş eğilimini yavaşlatabileceğini ancak şu aşamada durduramadığını ifade etti.