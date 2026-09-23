Altında dengeler değişti: Yatırımcı artık faize değil bu riske bakıyor

Buna göre yatırımcılar uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişi artık yalnızca tahvilleri altına göre daha cazip hale getiren bir gelişme olarak değerlendirmiyor. Yüksek getiriler aynı zamanda büyüyen kamu borçları, artan borçlanma maliyetleri, mali sürdürülebilirlik ve finansal istikrara ilişkin bir risk göstergesi olarak da algılanıyor.