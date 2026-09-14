Altında dengeler tersine dönecek: Dev banka tarih verdi
Altın fiyatları yüksek faiz baskısı ile düşmeye devam ederken, bankacılık devi UBS mevcut görünüme rağmen altında yüzde 24'lük yükseliş beklentisini değiştirmedi. Üstelik banka altın yatırımcısının kazançlarını katlayacağı kritik tarihi de açıkladı.
Altın fiyatlarında yüksek faizlerin yarattığı baskıya rağmen UBS, değerli metalde yükseliş beklentisini korudu.
Geçtiğimiz haftayı 4 bin 347 dolardan kapatan altın yüzde 1,8'den fazla değer kaybederek bir önceki haftanın kazançlarını sildi. Altında düşüş eğilimi bu haftaya da yansırken ons altın 4 bin 288 dolara, gram altın ise 6 bin 732 liraya geriledi.
Bankacılık devi UBS ise mevcut görünüme ve faiz baskısına rağmen altında yükseliş tahmininde ısrarcı. Bankanın 10 Eylül tarihli tahminine göre altının ons fiyatının Aralık 2026'da 4 bin 600 doları görecek.
Banka altının Mart 2027'de 5 bin dolara, Haziran 2027'de 5 bin 200 dolara ve Eylül 2027'de 5 bin 400 dolara ulaşmasını bekliyor.
Bankanın Eylül 2027 hedefi, cuma günkü kapanış fiyatına göre yüzde 24'lük yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Ancak yüzde 24'lük yükseliş bile altının 5 bin 594 dolarlık tarihi zirvesinin altında kalıyor.
Yüksek faiz altının karşısındaki en büyük engel
UBS, Fed’in 2026’da iki faiz artışı yapmasının altın üzerinde baskı yaratacağını öngörmesine rağmen, altını uzun vadeli bir korunma ve portföy çeşitlendirme aracı olarak görmeye devam ediyor.
Merkez bankaları ve ETF talebi destekliyor
UBS'ye göre merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme ve dolar cinsi varlıklara bağımlılığı azaltma eğilimi altın talebini desteklemeyi sürdürüyor.
Dünya Altın Konseyi verilerine göre ağustosta altın destekli borsa yatırım fonlarına 18 milyar dolarlık giriş gerçekleşirken, fonların altın varlıkları 4 bin 189 tonla rekor seviyeye çıktı.
UBS, enflasyon, jeopolitik belirsizlik ve mali-parasal güvenilirliğe ilişkin endişelerin devam etmesi halinde yüksek reel faizler ve güçlü doların altın üzerindeki baskısının dengelenebileceğini öngörüyor.