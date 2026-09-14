Altında dengeler tersine dönecek: Dev banka tarih verdi

Geçtiğimiz haftayı 4 bin 347 dolardan kapatan altın yüzde 1,8'den fazla değer kaybederek bir önceki haftanın kazançlarını sildi. Altında düşüş eğilimi bu haftaya da yansırken ons altın 4 bin 288 dolara, gram altın ise 6 bin 732 liraya geriledi.