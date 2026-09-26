Altında dengeler yeniden kuruluyor: Gram altını bekleyen 5 kritik gün

Ons altında yeni haftanın ilk önemli bölgesi 4.300 dolar





Fiyat geçen hafta bu seviyenin altına indikten sonra yukarı dönmekte zorlandı. Bu nedenle 4.300 dolar artık yalnızca psikolojik bir sınır değil, kısa vadeli yön açısından da önemli bir eşik haline geldi. Altının 4.300 doların üzerine dönmesi ve burada kalıcı olması halinde satış baskısının hafiflediğine ilişkin ilk işaret ortaya çıkabilir. Ancak asıl toparlanma sinyali için biraz daha fazlası gerekiyor.