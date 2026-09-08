Altında düşüş alım fırsatı mı? UBS'den dikkat çeken değerlendirme
UBS, Fed'den bu yıl iki faiz artırımı beklerken yüksek reel faizler ve güçlü doların altın üzerinde kısa vadeli baskı oluşturabileceğini belirtti. Ancak banka, kalıcı enflasyon ve jeopolitik belirsizliklerin altının portföyleri koruma işlevini desteklediği görüşünde.
UBS, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha sıkı para politikası izlemesi ve doların güçlenmesinin kısa vadede altını baskılayabileceğini belirtti. Banka, buna rağmen altının portföyü koruma ve yatırımları çeşitlendirme açısından önemini koruduğu görüşünde.
Fed'den iki faiz artırımı bekliyor
İstihdam verisinin ardından Fed'e ilişkin tahminini değiştiren UBS, daha önce 2026'da faiz artırımı öngörmezken artık yıl içinde iki artırım bekliyor.
Bankaya göre bu beklentinin beraberinde getirdiği yüksek reel faizler ve güçlü dolar, faiz getirisi sunmayan altının yakın vadeli performansını sınırlayabilir.
Fiyat düşüşlerini uzun vadeli alım için değerlendirebilir
UBS, kalıcı enflasyonun, yeniden yükselen jeopolitik belirsizliğin ve mali ve parasal kurumlara duyulan güvenin zaman içinde aşınmasının altına destek sağlayarak bu baskıları dengeleyebileceğini düşünüyor.
Bu nedenle banka, altına yaklaşımını bir sonraki Fed kararına göre kısa vadeli işlem yapmak üzerine kurmuyor. Portföy korumasını önceliklendiren UBS, fiyatlardaki düşüşleri uzun vadeli altın pozisyonu oluşturmak için değerlendirmeye hazır olduğunu bildirdi.
Banka ayrıca müşterilerine, yaklaşan ekonomik veriler ve Fed kararı çevresinde oluşabilecek fiyat dalgalanmalarından yararlanarak kaliteli tahvillerde vadeyi uzatmalarını ve doların güçlü olduğu seviyelerde dolar pozisyonlarını azaltmalarını öneriyor.
Elektrik talebi ve yapay zekâ yatırımları emtiaları destekliyor
UBS'nin uzun vadeli yaklaşımı altınla sınırlı kalmıyor. Banka, emtia piyasalarının genelinde elektrifikasyonu, yani elektrik kullanımının yaygınlaşmasını, artan elektrik talebini ve yapay zekâ altyapısına yapılan yatırımları destekleyici unsurlar arasında sayıyor.
Arzın sınırlı olması da bu alanlarda talep artışının emtia fiyatlarına uzun vadede destek verebileceği görüşünü güçlendiriyor.
Goldman Sachs da altındaki gerilemeyi değerlendirmişti
Goldman Sachs ise altındaki düşüşü yükseliş döneminin sona ermesi olarak görmediğini belirtti.
Goldman Sachs, fiyatlardaki gerilemeyi yükseliş sürecinde uzayan bir duraklama olarak nitelendirmiş ve ons başına 4 bin doları alım seviyesi olarak göstermişti.