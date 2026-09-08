Altında düşüş alım fırsatı mı? UBS'den dikkat çeken değerlendirme

Bu nedenle banka, altına yaklaşımını bir sonraki Fed kararına göre kısa vadeli işlem yapmak üzerine kurmuyor. Portföy korumasını önceliklendiren UBS, fiyatlardaki düşüşleri uzun vadeli altın pozisyonu oluşturmak için değerlendirmeye hazır olduğunu bildirdi.