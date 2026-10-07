Altında düşüş hızlandı: 4 bin doların altında tablo değişebilir
Altında düşüş devam ederken ons fiyatı yüzde 2'ye yakın değer kaybederek 4 bin 81 dolara geriledi. Piyasanın uzun süredir koruduğu yükseliş trendi kritik bir sınavla karşı karşıya kalırken analistlere göre 4 bin doların altında yaşanacak hareket altında tüm hesapları değiştirebilir.
Altın yüzde 2'ye yakın düşüş yaşarken ons fiyatı 4 bin 81 dolara, gram altın da 6 bin 459 TL'ye geriledi. Gözler kritik destek seviyesine çevrilirken altında tüm senaryolar değişti.
Piyasalar 4.000-4.200 dolar aralığındaki talep bölgesinin satışları durdurup durduramayacağını izlerken satışların derinleşmesi halinde 4 bin dolar eşiği, yukarı dönüş için ise 4.331 doların aşılması gerekecek.
4 bin doların altına inerse ne olur?
Teknik görünüme göre altında 4.000 dolara kadar güçlü bir talep bulunuyor. Bu nedenle mevcut geri çekilmenin tek başına uzun vadeli yükseliş beklentisini ortadan kaldırmadığı değerlendiriliyor.
Ancak 4 bin doların altına doğru kalıcı bir hareket, yılbaşından bu yana izlenen yükseliş trendinin bozulması anlamına gelebilir.
Yükseliş için 4.331 dolar izleniyor
Altının yeniden yukarı yönelmesi halinde ilk önemli engellerden biri 4.331 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalama olacak. Bu seviyenin aşılması, daha güçlü bir yükseliş hareketinin önünü açabilir. Ancak analiste göre bunun için ABD faizlerinde düşüşü destekleyecek koşulların oluşması gerekiyor.
Faizler altının yönünü belirleyecek
Orta Doğu kaynaklı gelişmelerin enerji fiyatları ve enflasyon üzerindeki etkisi, ABD'de faizlerin ne kadar hızlı düşebileceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor. Tahvil piyasasındaki hareketler de bu nedenle altının kısa vadeli yönü açısından önem taşıyor.
Teknik göstergelerde kısa vadeli zayıflık sürse de analist uzun vadede altın için olumlu beklentisini koruyor. Ancak alıcıların yeniden kontrolü ele geçirdiğini söylemek için henüz erken olduğuna dikkat çekiyor.
Öte yandan Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) Sorrento'daki yıllık toplantısında 12 ay içinde altının ons fiyatının yüzde 20 yükselişle 5.013 dolara, gümüşün ise yüzde 59 yükelişle 61 dolardan 97 dolara çıkacağını öngördü.