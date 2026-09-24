Altında düşüşe rağmen beklenti güçlü: Dev kurum yeni seviyeyi işaret etti
Altın fiyatlarında 4.300 doların altına kadar uzanan geri çekilmenin ardından yatırımcıların gözü yeniden yükseliş ihtimaline çevrildi. TD Securities, düşüşe rağmen uzun vadeli yükseliş trendinin sona ermediğini belirterek altın için dikkat çeken yeni bir tahmin paylaştı. Kurum, Fed'in atacağı adımların fiyatlarda yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebileceğine işaret etti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan geri çekilme yatırımcıların yön arayışını sürdürmesine neden olurken, TD Securities'ten dikkat çeken bir tahmin geldi.
Kuruma göre ons altının 4.300 dolar seviyesinin altına gerilemesi, uzun vadeli yükseliş eğiliminin sona erdiği anlamına gelmiyor.
TD Securities Kıdemli Emtia Stratejisti Ryan McKay, yüksek faizlerin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini ancak yatırım talebinin güçlü kalmayı sürdürdüğünü belirtti.
2027'ye doğru 5 bin doların üzeri gündemde
McKay'e göre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına rağmen altının güçlü görünümünü koruması dikkat çekiyor.
Yatırımcıların ve merkez bankalarının altına yönelik talebinin yeniden güç kazanması halinde, 2027'ye doğru ons fiyatının 5.000 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor.
Altını destekleyen 5 faktöre dikkat çekildi
TD Securities, altına yönelik talebin devam etmesinde de birden fazla unsurun etkili olduğunu belirtti.
Jeopolitik risklerin yanı sıra ülkelerin dolara bağımlılığı azaltma eğilimi, para birimlerinin değer kaybedebileceğine yönelik endişeler, kamu maliyesindeki bozulma ve enflasyon kaygıları değerli metale olan ilgiyi destekleyen başlıca faktörler arasında gösterildi.
Fed beklentileri altının yönünde belirleyici olabilir
Kurum, altın fiyatlarının bundan sonraki seyrinde Fed'in atacağı adımların da yakından takip edileceğine işaret etti.
Piyasaların Fed'den üç ilave faiz artırımını büyük ölçüde fiyatladığını belirten TD Securities, bu beklentilerin gerçekleşmemesi halinde altındaki yukarı yönlü hareketin hız kazanabileceğini öngörüyor.
Buna göre faizlerin piyasanın beklediği kadar yükselmemesi, altın üzerindeki baskının azalmasına ve yeni bir yükseliş dalgasının güç kazanmasına zemin hazırlayabilir.