Altında ezber bozan senaryo: Yeni rallinin fitilini ABD mi ateşleyecek?

10,5 trilyon dolarlık sınav

ABD'nin 40,2 trilyon dolarlık federal borcunun 10,5 trilyon doları ise önümüzdeki 12 ayda daha yüksek faizlerle yeniden finanse edilecek. Sprott'a göre, borcun mevcut hızında büyümesi ve ortalama faiz maliyetinin yarım puan artması yıllık faiz giderini 1,36 trilyon dolardan 1,67 trilyon dolara çıkararak bütçe açıklarını ve borçlanma ihtiyacını daha da artırabilir.