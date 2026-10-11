Altında ezber bozan senaryo: Yeni rallinin fitilini ABD mi ateşleyecek?
Altın fiyatları eylülde yüzde 6'dan fazla değer kaybederken yükselen faizlere direnmeye devam ediyor. ABD'nin 10,5 trilyon dolarlık borcu altında yeni bir senaryoya işaret ederken Sprott'a göre bugün altının önündeki en büyük engel ilerleyen dönemde yükselişin de anahtarı olacak. Peki bu değişim altın fiyatlarnı ne tetikleyecek?
Altının ons fiyatı çarşamba günü son 2 ayın en düşük seviyesine gerilese de haftayı düşük seviyelerden gelen alımlarla pozitif seyirle tamamladı. Ons altın 11 Ekim Pazar günü itibarıyla 4 bin 194 dolar, gram altın ise 6 bin 644 seviyesinde bulunuyor.
Eylül ayında yüzde 6,31 değer kaybıyla 4 bin 157 dolara gerileyen altın üçüncü çeyreği yüzde 3,73 kazançla tamamladı. Küresel varlık yönetim şirketi Sprott Asset Management'a göre asıl dikkat çekici gelişme altının yükselen faizlere rağmen beklenenden güçlü kalması oldu.
Faizlerde 25 yılın en sert hareketlerinden biri
ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi eylülde 49 baz puan artarak yüzde 3'e yaklaşırken bu son 25 yılın en büyük aylık yükselişlerinden biri oldu. Faiz getirisindeki yükseliş altında düşüş beklentisi yaratsa da altın, faiz baskısına karşı dikkat çekici bir direnç gösterdi.
Altın neden beklenenden güçlü kaldı?
Sprott'a göre ABD'nin büyüyen borcu, bütçe açıkları ve merkez bankalarının rezerv politikaları altına olan talebi etkiliyor. Özellikle merkez bankalarının fiziki altına ilgisi, fiyatların yüksek faiz ortamında destek bulmasına yardımcı oluyor.
Altının yönünü hangi senaryo belirleyecek?
Sprott'a göre altının önünde iki farklı yol bulunuyor. ABD ekonomisi güçlü kalır ve yüksek reel faizler sürdürülebilirse altın üzerindeki baskı devam edebilir. Ancak yüksek faizler büyümeyi zayıflatır, borçlanma maliyetlerini artırır ve Fed'i politika değiştirmeye zorlarsa tablo tersine dönebilir.
10,5 trilyon dolarlık sınav
ABD'nin 40,2 trilyon dolarlık federal borcunun 10,5 trilyon doları ise önümüzdeki 12 ayda daha yüksek faizlerle yeniden finanse edilecek. Sprott'a göre, borcun mevcut hızında büyümesi ve ortalama faiz maliyetinin yarım puan artması yıllık faiz giderini 1,36 trilyon dolardan 1,67 trilyon dolara çıkararak bütçe açıklarını ve borçlanma ihtiyacını daha da artırabilir.
Altında asıl dönüm noktası ne olacak?
Yüksek faizler bugün altının yükselişini sınırlarken ABD ekonomisini yavaşlatıp, borç yükünü ağırlaştırırsa Fed üzerindeki baskı da artacak. Bu durumda faizlerin düşürülmesi gündeme gelirse altın için de yeni bir yükseliş serisinin başlaması mümkün olacak.
Merkez bankaları neden altınlarını geri getiriyor?
Merkez bankaları da altın artık rezervlerini kendi ülkelerinde tutmaya yöneliyor. Sprott'a göre Fransa, yurt dışındaki altınlarını Paris'te toplarken Hollanda da rezervlerinin bir bölümünü Kuzey Amerika'dan taşıdı. Bu adımlar, ülkelerin altınlarına doğrudan erişim ve kontrol sağlama isteğinin arttığını gösteriyor.
Gümüşte de dikkat çeken sinyaller var
Gümüş, eylülde yüzde 9,24 düşüşle 60,43 dolara geriledi. Ancak üçüncü çeyreği yüzde 3,12 yükselişle kapattı. Yüksek faizler ve güçlü dolar gümüşü baskılarken Çin'deki sanayi talebi destekleyici olmaya devam ediyor. Özellikle robotik, elektrikli sistemler ve yapay zekâ altyapısında kullanılan gümüşün, faiz baskısının hafiflemesinden yararlanabileceği değerlendiriliyor.