Altında faiz baskısı büyüdü: Bugün dengeler değişebilir

Güçlü veri altında ne anlama gelir?





İstihdam rakamının beklentilerin belirgin şekilde üzerinde gelmesi ve ücret artışlarının güçlü çıkması halinde piyasa daha sıkı bir Fed ihtimalini yeniden fiyatlayabilir. Bu senaryoda tahvil faizleri ve dolar üzerindeki yukarı yönlü baskı artabilir. Altında ise 4 bin dolar bölgesinin yeniden gündeme gelmesi mümkün olabilir.

Ancak fiyat hareketinin yalnız manşet istihdam verisine değil, işsizlik ve ücret verilerinin tamamına bağlı olacağı unutulmamalı.