Altında faiz baskısı büyüdü: Bugün dengeler değişebilir
Altın ikinci haftalık kayba yönelirken dolar ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş baskıyı artırdı. Piyasanın gözü şimdi bugün TSİ 15.30’da açıklanacak ABD istihdam verisinde. Beklentiden güçlü ya da zayıf bir rakam, Fed faiz hesabını ve altının yönünü yeniden değiştirebilir.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın 4 bin 150 dolar çevresinde tutunmaya çalışıyor
Altın fiyatlarında haftanın son işlem gününe girilirken satış baskısı sürüyor. Ons altın Asya işlemlerinde yaklaşık 4 bin 155 dolar çevresinde hareket ediyor. Değerli metal haftalık bazda yüzde 3’ü aşan kayba yönelmiş durumda.
Ancak piyasadaki asıl mesele fiyatın birkaç dolar aşağı ya da yukarı hareket etmesi değil. Altını son günlerde baskılayan dolar ve ABD tahvil faizlerinin ardından bugün açıklanacak istihdam verisi yeni yön için belirleyici olabilir.
Saat 15.30'a dikkat
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu eylül ayı istihdam raporunu bugün Türkiye saatiyle 15.30’da açıklayacak.
Veri yalnızca iş gücü piyasasının durumunu göstermeyecek. Fed’in ekim ve aralık toplantılarında faiz konusunda ne kadar hareket alanına sahip olduğu konusunda da piyasaya yeni bir sinyal verecek. Altın yatırımcısı açısından günün en kritik saati bu nedenle 15.30.
Piyasa 90 bin kişilik artış bekliyor
Ekonomistlerin ağırlıklı beklentisi ABD ekonomisinin eylül ayında yaklaşık 90 bin yeni istihdam yaratmış olması yönünde. Ağustosta tarım dışı istihdam 162 bin kişi artmıştı. Yeni rakamın beklentinin belirgin biçimde üzerine çıkması, ABD iş gücü piyasasının düşünüldüğünden daha dirençli olduğu algısını güçlendirebilir.
Beklentinin altında kalan bir rakam ise Fed’in faiz artırımlarında daha temkinli davranabileceği beklentisini destekleyebilir.
İşsizlikte yüzde 4,1 eşiği
Piyasanın baktığı ikinci büyük rakam işsizlik oranı olacak. Beklenti işsizliğin yüzde 4,1 seviyesinde kalması yönünde. Ancak yalnızca manşet istihdam rakamı yeterli olmayacak. İşsizlik oranındaki sürpriz bir değişim, ücret artışları ve önceki aylara yapılacak revizyonlar da fiyatlamayı değiştirebilir.
Bu nedenle ilk açıklanan rakam sonrasında altının iki yönlü sert hareketler göstermesi şaşırtıcı olmayacak.
Ücretler Fed için en az istihdam kadar önemli
Ortalama saatlik kazançlarda aylık yaklaşık yüzde 0,3 artış bekleniyor. Ücretlerin beklentiden hızlı yükselmesi enflasyon baskısının devam ettiği şeklinde yorumlanabilir. Bu durumda Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutması veya yeni faiz artışına gitmesi ihtimali güç kazanabilir.
Altın faiz getirisi sağlamadığı için yükselen faiz beklentileri değerli metal üzerinde baskı oluşturabiliyor.
Tahvil faizleri altının önüne duvar ördü
Altın üzerindeki son satış baskısının en önemli nedenlerinden biri ABD tahvil piyasası. ABD 10 yıllık tahvil faizi bu hafta yüzde 5,34 seviyesine kadar çıkarak 2002’den bu yana görülen en yüksek bölgeye ulaştı. Uzun vadeli faizlerin yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altını yatırımcı açısından görece daha pahalı hale getiriyor.
Bugünkü istihdam verisi tahvil faizlerinde yeni bir hareket başlatırsa altın bunun doğrudan etkisini hissedebilir.
Altının karşısındaki ikinci büyük engel güçlü dolar. Dolar endeksi 17 ayın en yüksek seviyelerine çıkarken değerli metal üzerinde ek baskı oluştu. Doların güçlenmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha pahalı hale getiriyor.
Bu nedenle bugün istihdam verisine yalnız altının değil doların vereceği tepki de yakından izlenecek.
ABD'de yumuşayan son enflasyon verileri ekim ayında yeni bir faiz artışı beklentisini belirgin biçimde azalttı.
Piyasalarda ekim toplantısında faiz artırımı olasılığı kısa süre önce yüzde 70 çevresindeyken son fiyatlamalarda yaklaşık yüzde 25'e kadar geriledi.
Ancak güçlü bir istihdam verisi bu hesabı yeniden değiştirebilir. Özellikle istihdam, ücretler ve işsizlik oranının birlikte güçlü gelmesi Fed üzerindeki faiz artırma baskısını yeniden artırabilir.
Fed'in sıradaki toplantısı 27-28 Ekim'de
Fed'in bir sonraki faiz toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. Bu nedenle bugün açıklanacak istihdam verisinin ardından 14 Ekim'de açıklanacak ABD tüketici enflasyonu da altın açısından ayın ikinci büyük sınavı olacak. İki veri birlikte Fed'in ekim toplantısına giderken piyasanın faiz beklentisini şekillendirecek.
Güçlü veri altında ne anlama gelir?
İstihdam rakamının beklentilerin belirgin şekilde üzerinde gelmesi ve ücret artışlarının güçlü çıkması halinde piyasa daha sıkı bir Fed ihtimalini yeniden fiyatlayabilir. Bu senaryoda tahvil faizleri ve dolar üzerindeki yukarı yönlü baskı artabilir. Altında ise 4 bin dolar bölgesinin yeniden gündeme gelmesi mümkün olabilir.
Ancak fiyat hareketinin yalnız manşet istihdam verisine değil, işsizlik ve ücret verilerinin tamamına bağlı olacağı unutulmamalı.
İstihdamın beklentinin altında kalması, işsizliğin yükselmesi veya ücret artışının zayıflaması ise tam tersine Fed üzerindeki faiz baskısını azaltabilir.
Böyle bir tabloda tahvil faizlerinde geri çekilme ve dolarda zayıflama altının üzerindeki baskıyı hafifletebilir.
Bu nedenle bugün altının hareketinde 90 bin kişilik istihdam beklentisinin hangi yönde aşılacağı önemli olacak.
Altın kısa vadede yüksek faiz ve güçlü dolar baskısıyla karşı karşıya olsa da uzun vadeli destek unsurları tamamen ortadan kalkmış değil.
Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları temmuz ayında net 23 ton altın aldı. Yılın ilk yedi ayında bildirilen merkez bankası alımları yaklaşık 130 tona ulaştı. Rezerv çeşitlendirme eğiliminin sürmesi, fiyat gerilemelerinde altında yapısal talebin devam etmesine katkıda bulunuyor.
Kısa vadede altının yönünü değiştirebilecek iki tarih bulunuyor. İlki bugün açıklanacak ABD istihdam raporu. İkincisi ise 14 Ekim'deki ABD tüketici enflasyonu.
Bunların ardından 27-28 Ekim Fed toplantısı geliyor. Böylece altın yatırımcısı açısından ekim ayının ana hikâyesi fiyatın kendisinden çok, Fed'in yeni faiz artışına ihtiyaç duyup duymadığı olacak.