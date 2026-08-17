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Altında fırsat seviyesi açıklandı: Yükseliş için takvim belli oldu

Altın, yılın başındaki rekorunun ardından yüzde 30'a varan değer kaybıyla son 10 yılın en sert çeyreklik düşüşlerinden birini yaşarken UBS'den yatırımcıların dikkatini çekecek bir değerlendirme geldi. Banka, ons fiyatındaki olası geri çekilmelerin yapısal bozulma anlamına gelmediğini, aksine belirli seviyelerde alım fırsatı yaratabileceğini belirtti.

Damla Kaya
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Altında fırsat seviyesi açıklandı: Yükseliş için takvim belli oldu - Resim: 1

Altın fiyatlarında yılın başında görülen rekor seviyelerin ardından yaşanan sert geri çekilme sürerken UBS, ons başına 4 bin dolar ve altındaki seviyelerin yapısal bir bozulmaya işaret etmediğini belirtti.

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Altında fırsat seviyesi açıklandı: Yükseliş için takvim belli oldu - Resim: 2

Banka, bu bölgelere doğru olası düşüşlerin yatırımcılar açısından alım fırsatı oluşturabileceğini değerlendirerek orta ve uzun vadeli olumlu görünümünü korudu.

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Altında fırsat seviyesi açıklandı: Yükseliş için takvim belli oldu - Resim: 3

UBS geri çekilmeleri alım fırsatı olarak görüyor

UBS'ye göre altının 4 bin dolar ve altına gerilemesi, uzun vadeli yükseliş beklentisinin sona erdiği anlamına gelmiyor.

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Altında fırsat seviyesi açıklandı: Yükseliş için takvim belli oldu - Resim: 4

Aksine banka, söz konusu seviyelerin yeni pozisyon oluşturmak isteyen yatırımcılar için potansiyel giriş noktaları sunabileceğini düşünüyor.

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Altında fırsat seviyesi açıklandı: Yükseliş için takvim belli oldu - Resim: 5

Bankanın son değerlendirmelerinden bazılarında, altının ons fiyatının 2027'nin ilk yarısında 5 bin dolara yaklaşabileceğine ilişkin hedefler de yer aldı.

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Altında fırsat seviyesi açıklandı: Yükseliş için takvim belli oldu - Resim: 6

Bu beklentinin arkasında düşen reel faizler, zaman içinde değer kaybetmesi öngörülen dolar ve kamu sektörüden gelen talebin devam etmesi bulunuyor.

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Altında fırsat seviyesi açıklandı: Yükseliş için takvim belli oldu - Resim: 7

Altın temmuzdaki dip seviyelerden toparlandı

Altının spot fiyatı 17 Ağustos 2026 itibarıyla ons başına 4,300-4.500 dolar aralığında hareket ediyor. Bu fiyatlama, temmuz ayında test edilen 3 bin 986 ila 4 bin dolar civarındaki dip seviyelerden kısmi bir toparlanmaya işaret etti.

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Altında fırsat seviyesi açıklandı: Yükseliş için takvim belli oldu - Resim: 8

Buna karşın altın, yılın başında kaydettiği tarihi zirvenin belirgin şekilde altında kalmaya devam etti.

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Altında fırsat seviyesi açıklandı: Yükseliş için takvim belli oldu - Resim: 9

Değerli metal, ocak ayında jeopolitik gerilimlerin ve artan yatırım girişlerinin desteğiyle 5 bin 500 doların üzerine çıkarak 5 bin 500-5 bin 600 dolar aralığındaki rekor bölgeyi görmüştü.

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Altında fırsat seviyesi açıklandı: Yükseliş için takvim belli oldu - Resim: 10

Zirveden yüzde 30'a varan kayıp

Rekor seviyelerin ardından başlayan sert düzeltme, altın fiyatlarını haziran ortası ve sonunda 4 bin dolara yaklaştırdı.

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Altında fırsat seviyesi açıklandı: Yükseliş için takvim belli oldu - Resim: 11

Temmuz ayında da bu bölgeyi test eden değerli metal, bazı işlemlerde kısa süreliğine 4 bin doların altına indi.

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Altında fırsat seviyesi açıklandı: Yükseliş için takvim belli oldu - Resim: 12

Böylece altın, bazı ölçümlere göre zirvesinden yaklaşık yüzde 25-30 geriledi. Söz konusu düşüş, değerli metalin son 10 yılda kaydettiği en sert çeyreklik kayıplardan biri olarak öne çıktı.

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