Altında fırsat seviyesi açıklandı: Yükseliş için takvim belli oldu

Altın temmuzdaki dip seviyelerden toparlandı

Altının spot fiyatı 17 Ağustos 2026 itibarıyla ons başına 4,300-4.500 dolar aralığında hareket ediyor. Bu fiyatlama, temmuz ayında test edilen 3 bin 986 ila 4 bin dolar civarındaki dip seviyelerden kısmi bir toparlanmaya işaret etti.