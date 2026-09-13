Altında geri sayım başladı: Yatırımcı için zor denklem geliyor
Altında yön arayışı sürerken piyasaların gözü bu hafta açıklanacak Fed kararına çevrildi. Haftayı yüzde 0,4 düşüşle kapatan altının rotası yakından takip edilirken, Fed'in faiz artırma ihtimali altında yeni kritik eşiklere işaret ediyor. Analistler de kararın ardından fiyatlarda sert hareket yaşanacağı uyarısında bulunuyor. Peki altın yükselir mi düşer mi?Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ağustos ayında yüzde 10 değer kazanarak 7 ayın en hızlı aylık yükselişini kaydeden altın, haftayı yüzde 0,4 kayıpla tamamlarken gözler fiyatları ters düz edecek Fed'in faiz kararına çevrildi.
Ons altın 4 bin 349 dolar, gram altın ise 6 bin 784 TL seviyesindeyken para piyasalarında Fed'in faiz artırma ihtimali yüzde 87'ye kadar çıktı.
Altın savaşa rağmen yükselmiyor
Orta Doğu'daki gerilim normal şartlarda güvenli liman olarak görülen altına talebi artırabilecek bir gelişmeyken bu kez denklem farklı işliyor. Savaşla birlikte yükselen petrol fiyatları enflasyon endişelerini büyütüyor. Bu da faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendirerek altını baskılıyor.
Tahvil faizleri yüzde 5'e dayandı
Fed beklentilerindeki değişim ABD tahvil piyasasını da hareketlendirirken 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5'e yaklaşarak Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini test etti. Tahvil getirileri ve dolar yükseldikçe faiz getirisi sağlamayan altının üzerindeki baskı da arttı.
Altında ilk eşik belli oldu
Kıdemli Teknik Stratejist Michael Boutros'un analizine göre altında ilk önemli destek 4 bin 305 - 4 bin 319 dolar bölgesinde bulunuyor. Ancak fiyatların bundan sonraki yönü açısından çok daha kritik bir seviye öne çıkıyor.
Bu seviyenin altı satışları hızlandırabilir
Altında asıl kritik destek ise 4 bin 230 dolar seviyesinde. Analize göre bu seviyenin altında günlük kapanış görülmesi, düşüşün daha büyük bir harekete dönüşme riskini artırabilir. Böyle bir durumda gözler önce 4 bin 165 dolara çevrilecek.
4 bin doların altı masaya gelebilir
Satışların devam etmesi halinde bir sonraki destek 4 bin 97 dolar seviyesinde bulunuyor. Petrol ve tahvil getirilerindeki yükselişin sürmesiyle baskının daha da artması halinde ise ons altının 4 bin doların altını kısa süreliğine test etmesi olumsuz senaryolar arasında.
Peki altın yükselirse?
Fed'in faizleri sabit bırakması ya da daha yumuşak mesajlar vermesi ise dolar ve tahvil faizlerini gevşeterek altına yeniden hareket alanı açabilir. Fed sonrası rüzgarın tersine dönmesi halinde ise ilk önemli direnç 4 bin 448 dolar olacak. Asıl kritik bölge 4 bin 507 - 4 bin 537 dolar aralığında. Altının bu bölgenin üzerine çıkması yükselişin yeniden güç kazandığına yönelik önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.
Zirveler yeniden gündeme gelebilir
Altının 4 bin 537 doların üzerinde günlük kapanış yapması halinde ağustos zirvelerine doğru yeni bir hareketin önü açılabilir. Bu senaryoda önce 4 bin 658 dolar, ardından 4 bin 716 dolar hedef olarak öne çıkıyor.