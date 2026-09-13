Altında geri sayım başladı: Yatırımcı için zor denklem geliyor

Peki altın yükselirse?

Fed'in faizleri sabit bırakması ya da daha yumuşak mesajlar vermesi ise dolar ve tahvil faizlerini gevşeterek altına yeniden hareket alanı açabilir. Fed sonrası rüzgarın tersine dönmesi halinde ise ilk önemli direnç 4 bin 448 dolar olacak. Asıl kritik bölge 4 bin 507 - 4 bin 537 dolar aralığında. Altının bu bölgenin üzerine çıkması yükselişin yeniden güç kazandığına yönelik önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.