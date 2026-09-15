Altında gözler Fed kararında Fiyat düşse de yükseliş beklentisi sürüyor

Altın piyasasında fiyat ile büyük kurumların beklentileri arasındaki mesafe yeniden açıldı. Ons altın beş haftanın en düşük bölgesine gerilerken Goldman Sachs, UBS ve OCBC gibi kurumların yıl sonu tahminleri mevcut fiyatın üzerinde kalmaya devam ediyor.

Bu ayrışma, Fed'in 16 Eylül'de açıklayacağı faiz kararı öncesinde yatırımcıların karşısına yeni bir soru çıkarıyor: Son haftalardaki düşüş daha uzun bir satış döneminin başlangıcı mı, yoksa kurumların beklediği toparlanma öncesindeki düzeltmenin devamı mı?