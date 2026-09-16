Altında gözler iki olası senaryoda! Fed sonrası yatırımcıyı ne bekliyor?

Warsh'ın yeni faiz artırımlarına işaret etmesi, kısa vadeli tahvil getirilerini ve doları destekleyerek altın üzerindeki baskıyı artırabilir. Büyüme ve finansal koşullara ilişkin belirsizlikleri öne çıkaran daha temkinli açıklamalar ise toparlanmaya alan açabilir.