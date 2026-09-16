Altında gözler iki olası senaryoda! Fed sonrası yatırımcıyı ne bekliyor?
Altın, Fed kararı öncesinde petrol ve tahvil piyasalarından gelen destekle toparlandı. Ancak yükselişin devamı için gözler, faiz kararının ardından verilecek mesajlara çevrildi. Beklenen artış büyük ölçüde fiyatlanırken, Fed Başkanı Warsh'ın sonraki adımlara ilişkin açıklamaları altında yönü etkileyebilir. Yeni sıkılaşma sinyalleri satış baskısını artırabilecek, temkinli bir yaklaşım ise toparlanmayı destekleyebilecek.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın, petrol fiyatlarındaki gerileme ve ABD tahvil getirilerindeki gevşemeden destek alarak Fed kararı öncesinde ons başına 4.326-4.328 dolar seviyelerine toparlandı.
Faiz artırımı beklentisi büyük ölçüde fiyatlara yansırken, yükselişin sürüp sürmeyeceği açısından Fed Başkanı Warsh'ın açıklamaları öne çıkıyor.
Piyasalar, en az 25 baz puanlık faiz artırımına yüzde 92,4 olasılık veriyor. Bu nedenle yatırımcılar, beklenen artışın ardından yeni sıkılaşma adımlarının gelip gelmeyeceğine odaklanıyor.
Karardan çok faiz mesajları belirleyici olabilir
Fed'in beklentilere uygun bir karar vermesinin altında tek başına sert satış yaratmayabileceği değerlendirilirken asıl izlenmesi gerekenin karar sonrasında verilecek para politikası sinyalleri olduğu belirtiliyor.
Warsh'ın yeni faiz artırımlarına işaret etmesi, kısa vadeli tahvil getirilerini ve doları destekleyerek altın üzerindeki baskıyı artırabilir. Büyüme ve finansal koşullara ilişkin belirsizlikleri öne çıkaran daha temkinli açıklamalar ise toparlanmaya alan açabilir.
Tahvil ve petrol rahatlatıyor, riskler sürüyor
ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,2 civarında bulunurken, getirilerdeki geri çekilme altının toparlanmasına yardımcı oluyor. Faiz getirisi sağlamayan altın, tahvillerin sunduğu kazanç yükseldiğinde yatırımcılar açısından daha az cazip hale gelebiliyor.
Petrolün zirvelerinden uzaklaşması da enflasyon baskısı açısından bir miktar rahatlama sağlıyor. Bununla birlikte Orta Doğu'daki altyapı kesintileri ve Hürmüz Boğazı'ndaki sınırlı gemi trafiği, enerji arzına ilişkin kaygıları canlı tutuyor.
Jeopolitik belirsizliklerin güvenli liman talebini desteklediği bu ortamda, ABD'nin bütçe açıkları ve borçlarına ilişkin endişeler de altının uzun vadeli görünümünde etkili oluyor.
Toparlanmanın önünde direnç sınavı var
Teknik görünümde 4.316-4.326 dolar bölgesinin kalıcı biçimde aşılması önem taşıyor. Bu durumda önce 4.366, ardından 4.402 ve 4.435 dolar seviyeleri izlenecek.
Aşağı yönde ise ilk destek 4.307 dolarda. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 4.261 dolar, satışların sürmesi durumunda da 4.223 dolar gündeme gelebilir.
Analizlere göre alım baskısı güçlense de genel görünüm henüz belirgin bir yükseliş eğilimine dönüşmüş değil.