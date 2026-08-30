Altında haftanın bütün kazancı silindi: Yeni tahminler geldi
Altın yatırımcısı oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. Haftanın ilk bölümünde hızla yükselen altın fiyatları, Fed cephesinden gelen mesajlarla bir anda tersine döndü. Sert satışın ardından gözler yeni haftaya çevrilirken altında yeni tahminler ayrıştı. Peki altında düşüş devam mı edecek, yoksa yükseliş yeniden mi başlayacak?
Altın fiyatları haftanın ilk günlerinde doların zayıflaması ve ABD'nin borç görünümüne ilişkin endişelerin ardından güçlü bir yükseliş kaydetti.
Hazine tahvillerine yönelik gelişmeler de değerli metali destekleyince fiyatlar kısa sürede yukarı taşındı.
Altın 4.700 doların kapısına dayandı
Yükseliş salı günü de devam ederken ons altın 4 bin 697 dolara kadar çıktı, gram altın da 7 bin 123 TL'yi gördü. Ancak haftanın devamında tablo tamamen değişti.
Rüzgar bir anda tersine döndü
Altında yatıeımcıyı heyecanlandıran bu yükseliş haftanın ortasından itibaren hız kaybetmeye başladı.
ABD ekonomisinin dirençli kaldığına işaret eden veriler ve enflasyonun yüksek seyretmesi, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirdi. Tahvil faizlerinin yükselmesiyle de altın üzerindeki baskı arttı. Asıl sert hareket ise Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarının ardından geldi.
Warsh'ın mesajları satış getirdi
Warsh'ın Jackson Hole'daki şahin mesajları, Fed'in faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdi. Dolar yükselirken ABD tahvil faizleri de yukarı çıktı. Bu tablo, faiz getirisi bulunmayan altını baskı altına aldı. Satışların hızlanmasıyla altın, haftanın ilk günlerindeki kazançlarını geri vermeye başladı.
Zirveden 250 dolardan fazla düştü
Hafta içinde 4.697 doları gören ons altın, cuma günü 4.445 dolara kadar geriledi. Böylece haftalık zirve ile dip arasındaki fark 250 doları aştı.
Altın daha sonra sınırlı bir toparlanma gösterse de haftayı 4.455 dolar seviyesinde tamamladı. Sert düşüşün ardından yatırımcı düşüş devam edecek mi merak etmeye başladı.
Wall Street ikiye bölündü
Kitco News'in haftalık anketi uzmanların da bu soruya ortak bir yanıt veremediğini gösterdi. Ankete katılan 21 analistin 10'u, yani yüzde 48'i, altının yeni haftada yükseleceğini düşünüyor.
Altı analist düşüşün devam etmesini beklerken beş analist ise fiyatların yatay seyredeceği görüşünde. Kısacası Wall Street'te yükseliş beklentisi önde olsa da güçlü bir fikir birliği yok.
Bireysel yatırımcıların beklentileri ise Wall Street'e göre daha olumlu.
207 kişinin katıldığı çevrimiçi ankette yatırımcıların yüzde 59'u altının yeni haftada yükseleceğini tahmin etti. Yüzde 21 düşüş beklerken yüzde 20 fiyatların fazla değişmeyeceğini düşünüyor.
Altında yeni tahminler ne?
Yeni haftada ise altın için aşağı yönlü tahminler de var. Bannockburn Global Forex Genel Müdürü Marc Chandler, doların güçlenmesini beklerken altındaki aşağı yönlü hareketin devam edebileceğini düşünüyor.
Warsh'ın açıklamalarının ardından düşüşün oldukça hızlı gerçekleştiğine dikkat çeken Chandler, altında 4.440 doların ardından 4.360 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini belirtti.
Buna karşılık bazı uzmanlar son hareketi daha büyük bir düşüşün başlangıcı olarak görmüyor.
"Bu sadece bir geri çekilme" diyenler de var
Kıdemli Piyasa Stratejisti James Stanley de yaşanan düşüşü "sağlıklı bir geri çekilme" olarak değerlendiriyor.
Stanley'e göre ABD'nin yüksek borçluluğu ve kamu harcamalarına ilişkin endişeler altını uzun vadede desteklemeye devam edebilir.
Bu nedenle yeni haftada gözler özellikle ABD'den gelecek istihdam verilerinde olacak. Verilerin Fed'in faiz beklentilerini değiştirmesi, dolar ve tahvil faizleri üzerinden altının hareketini de belirleyebilir.
Altında 4.360 dolara doğru yeni bir düşüş mü yoksa yeniden 4.700 doların üzerine uzanacak bir toparlanma mı yaşanacağı konusunda uzmanlar şimdilik ikiye bölünmüş durumda.