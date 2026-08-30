Altında haftanın bütün kazancı silindi: Yeni tahminler geldi

"Bu sadece bir geri çekilme" diyenler de var

Kıdemli Piyasa Stratejisti James Stanley de yaşanan düşüşü "sağlıklı bir geri çekilme" olarak değerlendiriyor.

Stanley'e göre ABD'nin yüksek borçluluğu ve kamu harcamalarına ilişkin endişeler altını uzun vadede desteklemeye devam edebilir.