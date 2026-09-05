Altında hesaplar değişti: Yeni haftada yönü ne belirleyecek?
Altın, ABD'de güçlü gelen istihdam verisinin faiz artırımı beklentisini güçlendirmesiyle haftayı düşüşle tamamladı. Ons fiyatı yaklaşık 4.430 dolara gerilerken, gözler petrol piyasasındaki gelişmelere ve ABD'nin açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın, ABD'de güçlü gelen istihdam verisinin faiz artırımı beklentisini güçlendirmesiyle haftayı düşüşle kapattı.
Ons fiyatı yaklaşık 4.430 dolara gerilerken, yeni haftada petrol fiyatlarının seyri ve ABD'den gelecek enflasyon verileri piyasaların yön arayışında belirleyici olacak.
Verilere göre spot altının ons fiyatı, 4 Eylül Cuma gününü yüzde 0,98 kayıpla 4.430,25 dolardan tamamladı. Gram altın/TL göstergesi ise kapanışta 6.897,94 lira oldu.
İstihdam verisi faiz beklentisini değiştirdi
Altındaki gerilemede, ABD iş gücü piyasasının görünümüne ilişkin son veriler etkili oldu. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun açıkladığı rapora göre ağustosta tarım dışı istihdam 162 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 4,1'de kaldı.
Reuters'ın aktardığı piyasa fiyatlamasına göre verinin ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısında faiz artırma ihtimali yaklaşık yüzde 55'ten yüzde 65'e yükseldi.
Faiz artışı beklentisi, faiz getirisi sunmayan altının cazibesini sınırlıyor. Yatırımcıların faiz geliri sağlayan varlıklara yönelmesi de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
Petrolün yükselmesi altını nasıl etkiliyor?
Faiz beklentilerinin yanında petrol piyasasındaki gelişmeler de yakından izleniyor. Orta Doğu'daki gerilim enerji arzına ilişkin kaygıları canlı tutarken, Wall Street Journal'ın aktardığı verilere göre ABD tipi ham petrolün (WTI) vadeli fiyatı cuma günü varil başına 91,48 dolardan işlem gördü.
Petroldeki yükselişin altına etkisi ise iki farklı yönde ortaya çıkabiliyor. Çatışma ve belirsizlik, birikimlerini korumak isteyen yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına talebini artırabiliyor. Ancak pahalanan enerji, enflasyonun yükselmesi ve faizlerin yüksek tutulması endişesini de beraberinde getiriyor.
Dünya Altın Konseyi'nin değerlendirmesine göre enerji fiyatlarındaki ani artış, tahvil getirilerini ve doları yükselterek altını baskılayabiliyor. Bu nedenle petrolün pahalanması, altının da mutlaka yükseleceği anlamına gelmiyor. Fiyatların yönünde, güvenli liman talebi ile faiz ve dolar baskısından hangisinin ağır bastığı önem taşıyor.
Yeni haftanın kritik takvimi
Hafta sonunda İran, Hürmüz Boğazı ve enerji arzına ilişkin açıklamalar takip edilecek. Bu başlıklardaki gelişmelerin etkisi, yeni haftanın fiyatlamasında görülebilecek.
7 Eylül Pazartesi günü ABD'de İşçi Bayramı nedeniyle işlem takvimi olağandan farklı olacak. CME'nin duyurusuna göre COMEX dahil belirtilen borsalarda o gün uzlaşma fiyatı yayımlanmayacak; ancak bu durum tüm elektronik işlemlerin gün boyunca kapalı olacağı anlamına gelmiyor.
Ardından dikkatler ABD'nin enflasyon verilerine çevrilecek. 10 Eylül Perşembe üretici fiyatları, 11 Eylül Cuma ise tüketici fiyatları Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. Veriler, fiyat baskısının seyrini göstererek Fed'e yönelik beklentileri şekillendirecek. Bankanın faiz kararının alınacağı toplantı ise 15-16 Eylül'de yapılacak.
Altında hangi seviyeler izlenecek?
FXStreet'in istihdam verisi sonrasındaki teknik değerlendirmesine göre ons altında aşağı yönlü hareketlerde ilk önemli eşik 4.400 dolar. Bu seviyenin altına inilmesi halinde yaklaşık 4.354 dolar, ardından haftanın en düşük seviyeleri arasında bulunan 4.283 dolar izlenecek.
Toparlanma halinde ise 4.450 ve 4.500 dolar öne çıkıyor. Yükselişin devamında yaklaşık 4.534 dolar bir diğer teknik referans olarak takip ediliyor.