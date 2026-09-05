Altında hesaplar değişti: Yeni haftada yönü ne belirleyecek?

Petroldeki yükselişin altına etkisi ise iki farklı yönde ortaya çıkabiliyor. Çatışma ve belirsizlik, birikimlerini korumak isteyen yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına talebini artırabiliyor. Ancak pahalanan enerji, enflasyonun yükselmesi ve faizlerin yüksek tutulması endişesini de beraberinde getiriyor.