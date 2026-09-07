Altında iki kritik seviye, iki farklı senaryo

ABD Hazine tahvili getirileri ve doların yükselmesi de değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı. Daha yüksek faiz beklentisi, faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükseltirken güçlenen dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altın alımını pahalılaştırdı.