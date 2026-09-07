Altında iki kritik seviye, iki farklı senaryo
Altında son haftalardaki gerilemenin ardından gözler kritik fiyat eşiklerine çevrildi. ABD'de güçlü istihdam verisi, Fed'in faiz artıracağı beklentisini güçlendirirken ons altın 4.400 dolar civarında hareket ediyor. Resmî kurumların altına ilgisi ve uzun vadeli yükseliş beklentileri sürse de kısa vadeli teknik görünüm temkinli kalıyor. Fiyatın daralan aralıktan çıkacağı yön, yükseliş ve düşüş senaryolarından hangisinin güçleneceğini gösterecek.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altının ons fiyatı, son haftalardaki gerilemenin ardından 4.400 dolar civarında seyrediyor. ABD'de güçlü istihdam verilerinin Fed'in faiz artıracağı beklentisini beslemesi kısa vadede fiyatları baskılarken büyük finans kuruluşları ve uzun vadeli tahmin yapan uzmanlar yükseliş görüşlerini sürdürüyor.
Yılın başındaki rekorların altında işlem gören altında, resmî kurumların rezervlerini çeşitlendirme eğilimi ile ABD para politikasına ilişkin beklentiler öne çıkıyor.
Güçlü istihdam verisi faiz artışı beklentisini artırdı
ABD'de ağustos ayında tarım dışı istihdam, beklentilerin belirgin biçimde üzerinde 162 bin arttı. İşsizlik oranının yüzde 4,1'de kaldığı veri seti, Fed yönetiminin şahin açıklamalarının ardından faiz beklentilerinin yeniden şekillenmesine yol açtı.
Piyasalarda, 15-16 Eylül'de gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz artırımına gidilmesine verilen olasılık yaklaşık yüzde 60'a çıktı. Beklentilerdeki bu değişim, altının ons fiyatını 4.400 dolar eşiğinin altına itti.
ABD Hazine tahvili getirileri ve doların yükselmesi de değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı. Daha yüksek faiz beklentisi, faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükseltirken güçlenen dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altın alımını pahalılaştırdı.
Rezervlerde altına yöneliş sürüyor
Kısa vadeli baskıya karşılık, başta Çin ve gelişmekte olan ülkelerdeki resmî kurumlar olmak üzere rezerv yöneticileri, ABD doları dışındaki varlıklara yönelmeyi sürdürüyor.
Jeopolitik gerilimler ve varlıkların dondurulması, rezervleri çeşitlendirme arayışında etkili oluyor. Söz konusu kurumlar, altını yaptırımlardan etkilenmeyecek bir rezerv varlığı olarak değerlendiriyor.
Üçgen formasyonu 4.366-4.450 dolar arasında daralıyor
Altının ons fiyatı, dört saatlik grafikte yaklaşık 4.405 dolar civarında hareket ederken alçalan trend çizgisi ile yükselen destek çizgisi arasındaki alan daralıyor. Teknik değerlendirmede, oluşan üçgen formasyonu nötr kabul edilirken fiyatın bir sonraki yönü açısından 4.366 ve 4.450 dolar seviyeleri önem taşıyor.
Alıcılar desteği koruyor, toparlanmalar sınırlı kalıyor
Fiyatın 4.365-4.366 dolar bölgesine gerilediği hareketlerde alıcılar devreye giriyor. Ancak bu bölgeden başlayan yükselişler, 4.438 dolardaki hareketli ortalamayı ve 4.449,54 dolar seviyesini aşmakta yetersiz kalıyor.
Göreli Güç Endeksi'nin (RSI) 45 seviyesinde, sinyal çizgisinin hafif altında seyretmesi de fiyat hareketinin gücü açısından satıcıların sınırlı bir üstünlüğe sahip olduğuna işaret ediyor.
Yükseliş için dört saatlik kapanış izleniyor
Teknik analize göre, hem 4.449,54 doların hem de alçalan trend çizgisinin üzerinde gerçekleşecek dört saatlik kapanış, yükseliş senaryosunu destekleyebilir. Bu durumda önce 4.511,80 dolar, ardından 4.581,24 dolar seviyelerine doğru hareketin önü açılabilir.
Yuvarlanmış değerlerle 4.450, 4.512 ve 4.581 dolar, yukarı yönlü hareketlerde takip edilen dirençler olarak sıralanıyor.
Desteğin kırılması düşüşü derinleştirebilir
Aşağı yönlü senaryoda ise 4.365,91 dolar desteğinin korunup korunamayacağı belirleyici olacak. Bu seviyenin altına inilmesi, yükselen trend çizgisinin bulunduğu 4.296-4.300 dolar bölgesine doğru geri çekilme olasılığını artırabilir. Düşüşün devamında 4.231,65 dolar da gündeme gelebilir.
Destek seviyeleri, yuvarlanmış rakamlarla 4.366, 4.300, 4.296 ve 4.232 dolar olarak öne çıkıyor.