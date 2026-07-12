Altında kabus senaryosu! Satışlar patlarsa ne olur?

Binlerce yıldır hem yatırım aracı hem de güvenli liman olarak görülen altın, bu hafta en çok kaybettiren yatırım araçlarından biri olurken ons altın 4 bin 119 dolara, 24 ayar külçe altının gramı yüzde 0,99 azalışla 6 bin 205 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,90 düşüşle 40 bin 590 liraya geriledi. Çeyrek altın ise bir haftaya yüzde 3,02 kayıpla 10 bin 180 liraya düştü.