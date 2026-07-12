Altında kabus senaryosu! Satışlar patlarsa ne olur?
Altında peş peşe gelen sert düşüşler yatırımcıları tedirgin ederken, piyasalarda kabus senaryosu yeniden gündeme geldi. Altındaki satış baskısının arttığı bir dönemde fiyatları sıfırlayacak ihtimalleri değerlendiren analistler "Herkes aynı anda elindeki altını satmaya kalkarsa ne olur?" sorusunun cevabını verdi.
Binlerce yıldır hem yatırım aracı hem de güvenli liman olarak görülen altın, bu hafta en çok kaybettiren yatırım araçlarından biri olurken ons altın 4 bin 119 dolara, 24 ayar külçe altının gramı yüzde 0,99 azalışla 6 bin 205 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,90 düşüşle 40 bin 590 liraya geriledi. Çeyrek altın ise bir haftaya yüzde 3,02 kayıpla 10 bin 180 liraya düştü.
Altındaki sert düşüşler satış baskısını artırırken analistler farklı senaryoları tartışmaya başladı. Bugün merkez bankalarından bireysel yatırımcılara kadar herkes elindeki altını satmaya kalksa ne olurdu?
Dünyada ne kadar altın bulunuyor?
Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre bugüne kadar 220 bin ton altın çıkarılırken altının büyük mücevherde kullanıldı. Önemli bir kısmı ise merkez bankalarının kasalarında, yatırım fonlarında ve bireysel yatırımcılarda kaldı.
Altının büyük bölümü uzun yıllar satılmadan elde tutulduğu için piyasadaki arz sınırlı kalırken olası toplu satış senaryosunun da bu nedenle altın piyasasında bugüne kadar görülmemiş bir hareket yaratabileceği düşünülüyor.
İlk etki sert fiyat düşüşü
Analistlere göre tüm yatırımcılar aynı anda satışa yönelirse piyasaya çok büyük miktarda altın gireceği için fiyatlarda sert düşüş yaşanabilir. Yoğun satış baskısı nedeniyle bazı piyasalarda işlemler geçici olarak durdurulabilir veya sınırlandırılabilir.
Fiziki altın sahipleri de bu süreçte alıcı bulmakta zorlanabilir. Kuyumcular ve büyük altın satıcıları da aşırı oynaklık nedeniyle alımları geçici olarak durdurabilir.
Piyasalar zamanla dengelenir
Buna karşılık fiyatların sert şekilde gerilemesi yeni yatırımcılar için de alım fırsatı oluşturabilir. Artan talep ve madencilerin üretimi azaltmasıyla birlikte altın fiyatları zaman içinde yeniden dengelenir.
Merkez bankaları devreye girer
Dünyanın en büyük altın rezervlerine sahip olan merkez bankalarının da olası bir kriz sırasında piyasayı desteklemek amacıyla alım yapabileceği değerlendiriliyor. Geçmişte benzer dönemlerde hükümetlerin finansal istikrarı korumak için ortak adımlar attığına dikkat çekiliyor.
Sadece altın değil birçok sektör etkilenir
Böyle bir senaryoda madencilik şirketlerinin, kuyumculuk sektörünün, altın fonlarının ve altın üreticilerinin hisselerinin de satış baskısıyla karşı karşıya kalabileceği, yatırımcıların farklı varlıklara yönelebileceği belirtiliyor.
Tarihte benzer bir örnek yaşandı
Analistler bu noktada 1980 yılında gümüş piyasasında yaşanan büyük çöküşü örnek verirken, Hunt kardeşlerin yoğun alımlarıyla hızla yükselen gümüş fiyatları, düzenleyici kurumların müdahalesinin ardından tek günde yaklaşık yüzde 50 değer kaybetmişti.
Altın yeniden toparlanır
Analistler, altının tarih boyunca ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman özelliğini koruduğunu bu nedenle olası sert düşüşler yaşansa da sonunda mutlaka yeni alımların devreye girmesiyle fiyatların toparlanacağını belirtiyor.