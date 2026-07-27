Altında kapı açıldı ama kritik eşik hâlâ aşılmadı
Altının ons fiyatı petrolün düşüşüyle 4.100 doları aşarken gram altın 6.236,02 liraya yükseldi. Teknik görünümde 4.158 dolar direnç, 4.050 ve 4.000 dolar ise ilk destek seviyeleri olarak izleniyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın ikinci güne yükselişle başladı
Altının ons fiyatı pazartesi günü 4.100 dolar sınırını yeniden aşarak yükselişini ikinci işlem gününe taşıdı. Fiyat gün içindeki işlemlerde 4.117 dolar bölgesine yaklaşırken haftalık açılışta oluşan yukarı yönlü boşluk korundu.
Alımların güçlenmesinde petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD dolarındaki gerileme ve Fed’in faiz artırma ihtimalinin zayıflaması etkili oldu. Faiz getirisi bulunmayan altın, tahvil faizlerinin ve doların gerilediği dönemlerde daha elverişli bir piyasa ortamı buluyor.
Gram altın 6.236 liraya çıktı
Ons fiyatındaki yükseliş iç piyasada gram altını yeniden 6.200 liranın üzerine taşıdı. Gram altın saat 06.02 itibarıyla yüzde 1,24 değer kazanarak 6.236,02 liradan işlem gördü.
Önceki kapanışa göre artış 76,63 liraya ulaştı. Gram altının bundan sonraki hareketinde ons fiyatıyla birlikte dolar/TL’nin seyri belirleyici olacak.
Ons altının 4.100 dolar üzerinde tutunması ve kurda sert bir gerileme yaşanmaması, gram altındaki mevcut seviyeleri destekleyebilir. Küresel altının yeniden satış baskısına girmesi ise iç piyasadaki yükselişin hızını azaltabilir.
Petrol fiyatları sert geriledi
Brent petrolün varil fiyatı yeni haftanın ilk işlemlerinde yüzde 5’e yaklaşan kayıpla 92 dolar çevresine indi. ABD tipi ham petrol ise yüzde 4,8 gerileyerek 85 doların altını test etti.
ABD tipi ham petrol cuma günü 92,25 dolar çevresine kadar yükselmişti. Pazartesi günü fiyatın 84 dolar bölgesine çekilmesiyle günlük kayıp bir ara yüzde 6’ya yaklaştı.
Petroldeki hareket, enerji arzına yönelik risk priminin bir bölümünün geri verilmesine işaret etti. Petrolün yeniden yükselmesi halinde enflasyon ve faiz beklentileri üzerinden altın üzerindeki baskı geri dönebilir.
Saldırılara verilen ara fiyatlamayı değiştirdi
ABD’nin İran’a yönelik iki haftalık bombardımanını cuma günü durdurması, hafta sonundaki diplomatik hareketliliği artırdı. İran da ABD saldırılarının yeniden başlamaması halinde misilleme operasyonlarına ara vereceğini bildirdi.
İran’ın ABD’nin bölgedeki müttefiklerine yönelik saldırı düzenlememesiyle çatışmanın enerji altyapısına ve tanker trafiğine yayılacağı kaygısı azaldı. Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin tamamen normalleşip normalleşmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
ABD yönetimi askeri seçeneklerin masada kalmaya devam ettiğini belirtirken olası müzakerelere alan açmak istediğini duyurdu. Yeni bir saldırı dalgası, petrol fiyatlarında geri çekilen risk primini yeniden yükseltebilir.
Petrol düşünce faiz hesabı değişti
Petrolün gerilemesi, enerji maliyetleri üzerinden küresel enflasyonun yeniden hızlanacağı kaygısını hafifletti. Piyasalarda merkez bankalarının ilave faiz artırımlarına yönelmek zorunda kalabileceği beklentisi de kısmen zayıfladı.
Yüksek faizler, faiz getirisi bulunmayan altının alternatif maliyetini artırıyor. Petrol fiyatlarının gerilemesi ve ABD tahvil faizlerinin gevşemesi ise altına yeniden hareket alanı açıyor.
Doların değer kaybetmesi de altın fiyatlarını destekledi. Dolarla fiyatlanan altın, ABD para biriminin zayıfladığı dönemlerde diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için görece daha erişilebilir hale geliyor.
Aylık dipten başlayan toparlanma sınanıyor
Altının teknik görünümünde 3.959–3.960 dolar bölgesi aylık dip olarak öne çıkıyor. Bu alandan gelen alımlar fiyatı yeniden 4.100 doların üzerine taşısa da orta vadeli düşüş baskısının tamamen sona erdiğini söylemek için henüz yeterli teknik teyit bulunmuyor.
Fiyat daha önce 200 dönemlik üstel hareketli ortalama çevresinde tutunamadı. Ardından gelen satışlar, aylık dipten başlayan tepki yükselişinin 4.158 dolar bölgesinde güç kaybettiğini gösterdi.
Pazartesi günkü toparlanma kısa vadeli görünümü iyileştirdi. Buna karşın fiyatın yalnızca 4.100 doları aşması, daha geniş teknik yapının yukarı döndüğünü doğrulamıyor.
İlk büyük direnç 4.158 dolarda
Yukarı yönlü hareketlerde 4.117 dolar ilk kısa vadeli direnç olarak izleniyor. Fiyatın bu seviyeyi aşması halinde 4.145–4.166 dolar bandı gündeme gelecek.
200 dönemlik üstel hareketli ortalama 4.158,08 dolardan geçiyor. Böylece söz konusu ortalama, 4.145–4.166 dolar direnç bandının içinde yer alıyor ve yükselişin devamı açısından ana teknik eşik haline geliyor.
Altının 4.158 doların üzerine çıkması tek başına yeterli olmayacak. Fiyatın 4.166 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması, orta vadeli satış baskısının zayıfladığına ilişkin daha güçlü bir sinyal verebilir.
Yükseliş senaryosunda sonraki önemli bölge 4.200 dolar çevresinde bulunuyor. Bu seviye, 6 Temmuz’da görülen tepeyle örtüşmesi nedeniyle yeni bir ivme arayışında yakından izlenecek.
MACD ve RSI temkinli kalıyor
Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama göstergesi MACD negatif bölgede bulunuyor. MACD çizgisinin sıfır seviyesinin belirgin biçimde altında kalması, orta vadeli aşağı yönlü momentumun tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.
Göreceli Güç Endeksi RSI ise 41 çevresinde seyrediyor. Göstergenin 50 seviyesinin altında bulunması satıcıların teknik üstünlüğünü koruduğuna, ancak piyasanın henüz aşırı satım bölgesine inmediğine işaret ediyor.
Fiyat yükselirken RSI’ın 50 seviyesinin üzerine çıkması ve MACD’de negatif farkın daralması, toparlanmanın güç kazandığına yönelik ek teyit sağlayabilir. Göstergelerin zayıf kalması halinde 4.100 dolar üzerindeki hareket sınırlı bir tepki yükselişi olarak değerlendirilebilir.
Aşağıda beş seviye izlenecek
Altının ons fiyatında 4.100 doların altına inilmesi halinde 4.050 dolar ilk kısa vadeli destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin kaybedilmesi, fiyatı yeniden 4.000 dolarlık psikolojik sınıra yaklaştırabilir.
Satışların 4.000 dolar altında devam etmesi halinde 3.980–3.975 dolar destek bölgesi önem kazanacak. Bu bandın kırılması teknik görünümdeki olumsuzluğu güçlendirebilir.
Aşağıdaki sonraki savunma alanı, aylık dip bölgesi olan 3.960–3.959 dolar aralığında bulunuyor. Fiyatın bu bölgenin altına inmesi, aylık dipten başlayan toparlanmanın sona erdiğine ilişkin daha güçlü bir teknik sinyal oluşturabilir.
Piyasalar 28–29 Temmuz’daki Fed toplantısının yanı sıra İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası kararlarını izleyecek. ABD büyüme verisi ile 30 Temmuz’da açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları enflasyonu, altının haftalık yönünü belirleyecek diğer başlıklar olacak.