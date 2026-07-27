Altında kapı açıldı ama kritik eşik hâlâ aşılmadı

Aylık dipten başlayan toparlanma sınanıyor





Altının teknik görünümünde 3.959–3.960 dolar bölgesi aylık dip olarak öne çıkıyor. Bu alandan gelen alımlar fiyatı yeniden 4.100 doların üzerine taşısa da orta vadeli düşüş baskısının tamamen sona erdiğini söylemek için henüz yeterli teknik teyit bulunmuyor.

Fiyat daha önce 200 dönemlik üstel hareketli ortalama çevresinde tutunamadı. Ardından gelen satışlar, aylık dipten başlayan tepki yükselişinin 4.158 dolar bölgesinde güç kaybettiğini gösterdi.

Pazartesi günkü toparlanma kısa vadeli görünümü iyileştirdi. Buna karşın fiyatın yalnızca 4.100 doları aşması, daha geniş teknik yapının yukarı döndüğünü doğrulamıyor.