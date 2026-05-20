Altında kritik denge: Ateşkes piyasayı sakinleştirdi
Küresel piyasalarda ons altın 4.464 dolar seviyesinde dengelenirken, ABD-İran ateşkesinin korunması ve Trump-Şi görüşmeleri yatırımcıların odağına yerleşti. Analistler, 4.627 dolar seviyesinin aşılması halinde altında yeni yükseliş dalgası başlayabileceğini belirtiyor.
20 Mayıs 2026 itibarıyla ons altın 4.464,06 dolar seviyesinde işlem görüyor. Günlük yükseliş sınırlı kalsa da piyasalarda dikkatler yeniden güvenli liman talebine çevrilmiş durumda.
Uzmanlara göre yatırımcılar hem jeopolitik gelişmeleri hem de merkez bankalarının hamlelerini aynı anda fiyatlamaya çalışıyor.
Yaklaşık altı haftadır devam eden ABD-İran ateşkesinin korunması, piyasalardaki tansiyonu bir miktar düşürdü. Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatlarında ilerleme sağlanması da enerji piyasalarını rahatlattı.
Buna rağmen anlaşmanın kırılgan yapısı nedeniyle yatırımcıların altından tamamen çıkmadığı belirtiliyor.
Özellikle Çin Merkez Bankası’nın 17 aydan uzun süredir kesintisiz altın alımı yapması dikkat çekiyor. Gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının da yüksek seviyede altın rezervi tutmayı sürdürdüğü ifade ediliyor. Uzmanlar, merkez bankası talebinin altın fiyatlarında güçlü destek oluşturduğunu vurguluyor.
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmeler de piyasaların yakın takibinde bulunuyor. Tarafların; ticaret dengesi, teknoloji kısıtlamaları, nadir toprak elementleri, İran konusu gibi kritik başlıkları ele aldığı belirtiliyor.
Görüşmelerde bazı küçük ilerlemeler sağlansa da küresel belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmadığı ifade ediliyor. Analistlere göre ABD-Çin ilişkilerindeki kırılgan yapı, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmeye devam etmesine neden oluyor.
Piyasalarda ayrıca yeni FED Başkanı Kevin Warsh dönemine ilişkin beklentiler de fiyatlamaları etkiliyor. ABD’den gelen karışık ekonomik veriler ve para politikasına ilişkin belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların temkinli hareket ettiği belirtiliyor.
Teknik analizlerde altının 4 saatlik grafiklerde güçlü toparlanma sinyali verdiği ifade ediliyor. Analistlere göre 4.510-4.464 dolar bandı önemli destek bölgesi olarak öne çıkarken, 4.627 dolar seviyesi kritik direnç noktası olarak görülüyor.
Piyasalarda yakından takip edilen RSI göstergesinin aşırı satım bölgesine gerilemesi, satış baskısının zayıfladığı şeklinde yorumlanıyor.
Uzmanlar, bunun yeni bir tepki yükselişinin habercisi olabileceğini belirtiyor.
Analistlere göre ons altında; 4.627 ile 4.718 dolar aralığı direnç, 4.510 ile 4.452 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak öne çıkıyor.
Özellikle 4.627 dolar seviyesinin aşılması halinde yükselişin hız kazanabileceği değerlendiriliyor.
Küresel merkez bankalarının rezerv amaçlı altın alımlarını sürdürmesi ise uzun vadede fiyatları destekleyen en önemli unsur olarak gösteriliyor.