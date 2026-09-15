Altında kritik destek kırıldı Saxo Bank'tan yüzde 4 işareti geldi

Altının önünde yaklaşık yüzde 4’lük yol var





Ons altının 4.266 dolar civarından yeniden 4.440 dolara ulaşabilmesi için yaklaşık yüzde 4 yükselmesi gerekiyor. Bu oran altın için kısa süre içinde ulaşılması imkânsız bir hareket değil ancak mevcut faiz ve dolar baskısı nedeniyle kolay da görünmüyor.

Üstelik yalnızca seviyenin görülmesi yeterli olmayabilir. Fiyatın bu bölgenin üzerinde kalıcı olması, satış baskısının gerçekten zayıfladığına ilişkin daha güçlü bir işaret oluşturabilir.