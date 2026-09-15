Altında kritik destek kırıldı Saxo Bank'tan yüzde 4 işareti geldi
Ons altın Fed öncesi satışlarla 4.300 dolar desteğinin altına sarkarak 4.266 dolar civarına geriledi. Saxo Bank aşağı yönlü baskının hafiflemesi için 4.440 doların yeniden aşılması gerektiğini belirtirken gözler 16 Eylül kararına çevrildi.
Altın 4.300 dolar desteğini kaybetti
Altında eylül ayının ilk yarısında başlayan baskı yeni haftada da devam ediyor. Ons altın gün içinde 4.266 dolar civarına kadar gerileyerek Saxo Bank’ın kısa vadede önemli gördüğü 4.300 dolar bölgesinin altına indi.
Bu hareket yalnızca günlük bir fiyat değişimi anlamına gelmiyor. Bir süredir alıcıların devreye girdiği bölgenin aşağı kırılması, Fed kararı öncesinde kısa vadeli teknik görünüm üzerindeki baskıyı artırdı.
Saxo Bank 4.440 doları işaret etti
Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altındaki mevcut aşağı yönlü baskının hafiflemesi için fiyatın yeniden 4.440 doların üzerine çıkması gerektiğini belirtti. Bu seviye son günlerde altının aşmakta zorlandığı direnç bölgesinin de üzerinde bulunuyor.
Dolayısıyla 4.440 dolar artık yalnızca yeni bir yükseliş hedefi değil, piyasanın kısa vadeli yön değişimini teyit edebilmesi açısından önemli bir eşik haline geldi.
Altının önünde yaklaşık yüzde 4’lük yol var
Ons altının 4.266 dolar civarından yeniden 4.440 dolara ulaşabilmesi için yaklaşık yüzde 4 yükselmesi gerekiyor. Bu oran altın için kısa süre içinde ulaşılması imkânsız bir hareket değil ancak mevcut faiz ve dolar baskısı nedeniyle kolay da görünmüyor.
Üstelik yalnızca seviyenin görülmesi yeterli olmayabilir. Fiyatın bu bölgenin üzerinde kalıcı olması, satış baskısının gerçekten zayıfladığına ilişkin daha güçlü bir işaret oluşturabilir.
Fed beklentisi altının karşısına çıktı
Altındaki son satış dalgasının merkezinde Fed bulunuyor. Piyasalarda 16 Eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 90’ın üzerine çıkmış durumda.
Yüksek faiz beklentisi, yatırımcısına düzenli faiz getirisi sağlamayan altının alternatif maliyetini yükseltiyor. Bu nedenle jeopolitik risklerin yüksek olduğu bir dönemde bile altın beklenen güvenli liman talebini tam olarak alamıyor.
Tahvil faizi yüzde 5’i gördü
Altın üzerindeki ikinci önemli baskı ABD tahvil piyasasından geliyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi haftanın ilk işlem gününde gün içinde yüzde 5 seviyesini aşarak yaklaşık üç yılın en yüksek bölgelerine çıktı.
Tahvil getirilerindeki yükseliş yatırımcıya faiz ödeyen araçların cazibesini artırıyor. Bu ortam altının özellikle kısa vadeli yatırımcı açısından rekabet gücünü azaltıyor.
Dolar güçlendikçe altının işi zorlaşıyor
Doların son günlerde değer kazanması da altın fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Altının dolar üzerinden fiyatlanması nedeniyle ABD para birimindeki güçlenme, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için ons altını daha pahalı hale getiriyor.
Faiz beklentisi, tahvil getirileri ve güçlü doların aynı anda devreye girmesi altının son dönemde karşılaştığı en önemli üçlü baskıyı oluşturuyor.
Petrol yükseldikçe faiz riski büyüyor
Altının karşısındaki sıra dışı unsurlardan biri de petrol fiyatları oldu. Brent petrolün yeniden yükselmesi, enerji kaynaklı enflasyonun kalıcı olabileceği endişesini artırıyor.
Normal şartlarda yükselen enflasyon altına talebi destekleyebilir. Ancak bu kez yatırımcılar yüksek enerji fiyatlarının Fed’i daha sıkı para politikasına zorlayabileceğini düşündüğü için petrol artışı altına ters yönde yansıyor.
Değerli metallerde satış yalnız altınla sınırlı değil
Satış baskısı değerli metallerin geneline yayılmış durumda. Gümüş 63 dolar civarına gerilerken platin ve paladyumda da kayıplar görülüyor.
Bu tablo, altındaki hareketin yalnızca altına özgü bir satış olmadığını gösteriyor. Faiz ve dolar kaynaklı baskı aynı anda değerli metallerin büyük bölümünü etkiliyor.
Savaş bile altını yukarı taşıyamadı
Orta Doğu’daki gerilim ve enerji altyapısına yönelik yeni saldırılar normal koşullarda altın açısından güçlü bir güvenli liman zemini oluşturabilirdi. Buna rağmen fiyatın gerilemeye devam etmesi piyasanın şu anda jeopolitikten çok faiz görünümüne odaklandığını gösteriyor.
Bu durum altındaki son hareketi daha dikkat çekici hale getiriyor. Yatırımcı bir tarafta artan jeopolitik riskleri, diğer tarafta yükselen faiz ve dolar baskısını fiyatlıyor.
4.300 doların kırılması teknik tabloyu değiştirdi
Saxo Bank bir gün önce 4.300 dolar çevresini altın açısından önemli destek bölgesi olarak gösteriyordu. Fiyatın bu seviyenin altına sarkmasıyla kısa vadeli teknik görünüm daha kırılgan hale geldi.
Bundan sonraki hareket açısından 4.300 doların yeniden kazanılıp kazanılamayacağı yakından izlenecek. Bu bölgenin altında kalıcılık satış baskısının sürmesine neden olabilirken yukarı dönüş ilk toparlanma işareti olabilir.
Kritik karar 16 Eylül’de geliyor
Fed’in iki günlük toplantısı 15 Eylül’de başladı ve faiz kararı 16 Eylül’de açıklanacak. Kararın Türkiye saatiyle 21.00’de duyurulması, yarım saat sonra da Fed Başkanı Kevin Warsh’ın basın toplantısına çıkması planlanıyor.
Piyasanın yalnızca faiz kararına değil, Fed’in gelecek aylara ilişkin mesajlarına da tepki vermesi bekleniyor. Özellikle yeni ekonomik projeksiyonlar ve Warsh’ın enflasyon konusunda kullanacağı ifadeler altının yönü açısından belirleyici olabilir.
Gram altında kur düşüşü sınırlıyor
Ons altındaki sert baskıya rağmen gram altındaki gerilemenin daha sınırlı kalmasında dolar/TL etkili oluyor. Gram altın 15 Eylül işlemlerinde 6 bin 700 liranın üzerindeki seviyelerini koruyor.
Ons fiyatındaki düşüş devam ederken dolar/TL’nin yukarı yönlü hareket etmesi, Türkiye’deki altın yatırımcısı açısından kaybı kısmen frenleyebilir. Ons altın yeniden yükselişe geçerse kur etkisi bu kez gram altında hareketi güçlendirebilir.
Saxo Bank uzun vadede altından vazgeçmiş değil
Saxo Bank’ın kısa vadeli teknik görünüm konusunda temkinli olması, kurumun altının uzun vadeli hikâyesinin sona erdiğini düşündüğü anlamına gelmiyor. Hansen daha önce kamu borçları, para birimlerine ilişkin güven tartışmaları ve merkez bankalarının altın talebinin uzun vadede fiyatları desteklemeyi sürdürebileceğini belirtmişti.
Dolayısıyla mevcut görünüm kısa vadeli faiz baskısı ile uzun vadeli yapısal altın talebi arasındaki mücadele olarak öne çıkıyor. Fed’in atacağı adım bu iki güçten hangisinin kısa vadede üstün geleceğini belirleyebilir.
Altının önünde iki kritik aşama var
İlk aşamada ons altının yeniden 4.300 dolar bölgesinin üzerine çıkması gerekiyor. Bunun ardından Saxo Bank’ın dikkat çektiği 4.440 dolar seviyesi kısa vadeli düşüş baskısının zayıflayıp zayıflamadığını gösterecek.
Buna karşılık fiyatın 4.300 doların altında kalmaya devam etmesi halinde yatırımcıların daha temkinli davranması beklenebilir. Bu nedenle Fed kararından sonraki ilk fiyat hareketi kadar, hareketin hangi seviyelerde kalıcı olacağı da önem taşıyor.
Altında asıl sınav Fed’den sonra başlayacak
Altın yatırımcısının önündeki en önemli soru artık Fed’in faiz artırıp artırmayacağından çok, karar sonrasında piyasaya nasıl bir mesaj vereceği. Faiz artışı büyük ölçüde fiyatlanmış olsa bile daha fazla artış sinyali altın üzerindeki baskıyı uzatabilir.
Fed’den daha dengeli bir mesaj gelmesi, tahvil faizlerinin ve doların geri çekilmesi ise altının yeniden 4.300 doların üzerine çıkmasını sağlayabilir. Saxo Bank’ın 4.440 dolarlık eşiği bu durumda yatırımcının izleyeceği sonraki büyük seviye olacak.