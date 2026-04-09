Altında kritik eşik: İslam Memiş “son fırsat” diyerek uyardı!
Ateşkes sonrası dalgalanan altın fiyatları yatırımcının radarında. İslam Memiş, “aldanmayın” diyerek dikkat çeken uyarılarda bulundu.
ABD ile İran arasındaki ateşkes sonrası altın fiyatlarında sert hareketler yaşanırken, yatırımcılar yön arayışına girdi.
Ons altın 3 haftanın zirvesini görürken, gram altın Kapalıçarşı’da 7000 TL seviyesini aşarak dikkat çekti. Ancak kısa sürede gelen geri çekilme, piyasadaki belirsizliği yeniden gündeme taşıdı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 15 günlük ateşkes sürecinin kalıcılığına yönelik soru işaretlerine dikkat çekti.
Piyasalarda manipülasyon etkisinin sürdüğünü belirten Memiş, yatırımcıların kısa vadeli hareketlere karşı temkinli olması gerektiğini vurguladı.
Memiş, gram altın için 6 bin 500-7 bin TL aralığını önemli bir alım fırsatı olarak değerlendirdi.
Uzman isim, altının kısa vadede yeniden 7 bin TL seviyesine yerleşebileceğini ve 7-8 bin TL bandında hareket edebileceğini ifade etti.
Altında yükseliş beklentisini koruyan Memiş, ons altında 5 bin 880-6 bin dolar, gram altında ise 10 bin TL hedeflerini yineledi. Kalıcı yükseliş için ons altının 4 bin 900 dolar seviyesini aşması gerektiğini belirtti.
Yatırımcılara net uyarıda bulunan Memiş, kısa vadeli yükselişlerin yanıltıcı olabileceğini söyledi.
Uzman isim, düşüşlerin kalıcı olmadığını ve uzun vadeli bakış açısının önem taşıdığını vurgulayarak fiziksel varlıkların korunması gerektiğini dile getirdi.