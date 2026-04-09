Altında kritik eşik: İslam Memiş “son fırsat” diyerek uyardı!

Ateşkes sonrası dalgalanan altın fiyatları yatırımcının radarında. İslam Memiş, “aldanmayın” diyerek dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Altında kritik eşik: İslam Memiş “son fırsat” diyerek uyardı! - Resim: 1

ABD ile İran arasındaki ateşkes sonrası altın fiyatlarında sert hareketler yaşanırken, yatırımcılar yön arayışına girdi.

Altında kritik eşik: İslam Memiş “son fırsat” diyerek uyardı! - Resim: 2

Ons altın 3 haftanın zirvesini görürken, gram altın Kapalıçarşı’da 7000 TL seviyesini aşarak dikkat çekti. Ancak kısa sürede gelen geri çekilme, piyasadaki belirsizliği yeniden gündeme taşıdı.

Altında kritik eşik: İslam Memiş “son fırsat” diyerek uyardı! - Resim: 3

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 15 günlük ateşkes sürecinin kalıcılığına yönelik soru işaretlerine dikkat çekti.

Altında kritik eşik: İslam Memiş “son fırsat” diyerek uyardı! - Resim: 4

Piyasalarda manipülasyon etkisinin sürdüğünü belirten Memiş, yatırımcıların kısa vadeli hareketlere karşı temkinli olması gerektiğini vurguladı.

Altında kritik eşik: İslam Memiş “son fırsat” diyerek uyardı! - Resim: 5

Memiş, gram altın için 6 bin 500-7 bin TL aralığını önemli bir alım fırsatı olarak değerlendirdi.

Altında kritik eşik: İslam Memiş “son fırsat” diyerek uyardı! - Resim: 6

Uzman isim, altının kısa vadede yeniden 7 bin TL seviyesine yerleşebileceğini ve 7-8 bin TL bandında hareket edebileceğini ifade etti.

Altında kritik eşik: İslam Memiş “son fırsat” diyerek uyardı! - Resim: 7

Altında yükseliş beklentisini koruyan Memiş, ons altında 5 bin 880-6 bin dolar, gram altında ise 10 bin TL hedeflerini yineledi. Kalıcı yükseliş için ons altının 4 bin 900 dolar seviyesini aşması gerektiğini belirtti.

Altında kritik eşik: İslam Memiş “son fırsat” diyerek uyardı! - Resim: 8

Yatırımcılara net uyarıda bulunan Memiş, kısa vadeli yükselişlerin yanıltıcı olabileceğini söyledi.

Altında kritik eşik: İslam Memiş “son fırsat” diyerek uyardı! - Resim: 9

Uzman isim, düşüşlerin kalıcı olmadığını ve uzun vadeli bakış açısının önem taşıdığını vurgulayarak fiziksel varlıkların korunması gerektiğini dile getirdi.

