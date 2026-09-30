Altında kritik eşik kırıldı: Ünlü stratejist "en zorlu sınav" diyerek uyardı
Altın fiyatlarında dengeler değişiyor. Ons altın kritik 4 bin 230 dolar seviyesini kırarak 4 bin 177 dolara gerilerken, yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlü dolar satış baskısını artırdı. Ünlü emtia stratejisti Ole Hansen altının "en zorlu sınavlarından biriyle" karşı karşıya olduğunu belirterek yatırımcılar için kritik noktaya işaret etti.
Altın fiyatlarında yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlenen doların yarattığı baskı artıyor. Ons altının 4.200 doların altına gerilemesinin ardından Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altının şimdiye kadarki en zorlu sınavıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Altın fiyatlarında düşüş devam ederken ons altın 4 bin 177 dolara geriledi. Gram altın ise 6 bin 593 liradan işlem görüyor. Altın faiz baskısına direnirken, Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen'e göre 4.230 dolar seviyesinin aşağı kırılması, teknik satışların da devreye girmesine neden oldu.
Hansen, Çin'deki 7 günlük ulusal "Altın Hafta tatili" öncesinde yatırımcıların kâr satışlarının da baskıyı artırabileceğine dikkat çekti.
Altın için faiz baskısı büyüyor
Altının karşısındaki en büyük engellerden biri ise ABD tahvil getirilerindeki yükseliş. ABD 10 yıllık reel tahvil getirisi yüzde 2,85 civarına çıkarak 18 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasalar ayrıca Fed'den 25 baz puanlık faiz artırımı bekliyor.
Altını ayakta tutan güç: ETF'ler
Faizlerin yükselmesi, getiri sağlamayan altını elde tutmayı zorlaştırsa da Hansen'e göre mevcut tabloda reel getiriler hızla yükselmesine rağmen altın ETF'lerindeki varlıklar artmaya devam ediyor. Bu nedenle altının kısa vadeli seyri açısından yatırımcıların ETF'lere para aktarmayı sürdürüp sürdürmeyeceği kritik olacak.
Altın için dikkat çeken paradoks
Yüksek faizler kısa vadede altın fiyatlarını baskılasa da uzun vadede altına olan talebi artırabilir. Hansen'e göre borçlanma maliyetlerinin yükselmesi, finansal sistem ve kamu borçları üzerindeki baskıyı artırarak yatırımcıları güvenli liman olarak altına yöneltebilir.
Ancak piyasalarda nakit sıkıntısı yaşanırsa altın da satış baskısıyla karşılaşabilir. Yatırımcılar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kolayca satılabilen altın gibi varlıkları elden çıkarabilir.
Hansen'e göre reel getirilerdeki sert yükseliş ve 4.230 doların altındaki teknik kırılma, altının dayanıklılığını şimdiye kadarki en ciddi sınavlarından biriyle karşı karşıya bırakıyor.
Altında düşüş devam etse de dev kurumların yıl sonu tahminleri 4 bin 150 ile 5 bin dolar arasında değişiyor. ING 4 bin 150, OCBC 4 bin 360, Morgan Stanley 4 bin 450 dolar öngörürken Standard Chartered ve Goldman Sachs 4 bin 650 dolara işaret ediyor. Citi kısa vadede 4 bin 800 dolar beklerken Amundi, Natixis ve Deutsche Bank'ın tahminleri 5 bin dolar seviyesinde bulunuyor.