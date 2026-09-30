Altında kritik eşik kırıldı: Ünlü stratejist "en zorlu sınav" diyerek uyardı

Altında düşüş devam etse de dev kurumların yıl sonu tahminleri 4 bin 150 ile 5 bin dolar arasında değişiyor. ING 4 bin 150, OCBC 4 bin 360, Morgan Stanley 4 bin 450 dolar öngörürken Standard Chartered ve Goldman Sachs 4 bin 650 dolara işaret ediyor. Citi kısa vadede 4 bin 800 dolar beklerken Amundi, Natixis ve Deutsche Bank'ın tahminleri 5 bin dolar seviyesinde bulunuyor.